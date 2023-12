CGTN : En matière de changement climatique, nous manquons de temps, pas d'options





BEIJING, 4 décembre 2023 /PRNewswire/ -- Pékin, le coeur fort et rapide de la prospérité chinoise, est connu pour être une ville sûre et stable, à l'abri des catastrophes naturelles. Mais ce n'a pas été le cas de l'été 2023. Tout au long de la saison, le mercure a grimpé en flèche, les maxima quotidiens dépassant régulièrement les 40 °C. Alors que la capitale bénéficiait d'un répit relatif dans cette chaleur étouffante, des pluies torrentielles se sont abattues sur la ville, provoquant des inondations et le déplacement de milliers de personnes.

Alors que Pékin se relève, une tendance horrible mais similaire se fait entendre dans le monde entier : l'incendie le plus meurtrier depuis plus d'un siècle aux États-Unis a ravagé Lahaina, à Hawaï ; les inondations dévastatrices ont détruit un quart de la ville de Derna, en Libye ; la chaleur extrême et l'aggravation de la sécheresse au Chili et dans la Corne de l'Afrique ; l'élévation du niveau de la mer pour les pays insulaires... « L'humanité a ouvert les portes de l'enfer », comme l'a souligné le secrétaire général de l'ONU António Guterres, « nous nous dirigeons vers un monde dangereux et instable ».

Bien que la sonnette d'alarme ne cesse de retentir, nous ne devons pas perdre espoir et baisser les bras. Au contraire, il est grand temps de passer à l'action. La Chine et les États-Unis, les deux plus grandes économies du monde, ont montré leur volonté politique par la déclaration de Sunnylands, qui fera date. Et si l'on remonte un peu plus loin, du protocole de Kyoto à l'accord de Paris, des objectifs contraignants visant à limiter les émissions et l'augmentation de la température ont été fixés grâce à des efforts conjoints.

La Chine a pris les mesures nécessaires pour atteindre son objectif de plafonnement et de neutralité en matière de carbone. De la transformation des déserts à l'assainissement de l'air, en passant par le développement de nouvelles technologies, la modification de la structure énergétique et la sensibilisation du public à un mode de vie plus sain. La Chine fait tout pour cultiver un cycle de la nature plus durable, pour rembourser les dettes écologiques antérieures, éviter de nouvelles dettes et s'efforcer de sauver notre planète par des moyens plus créatifs.

Si le changement climatique est une préoccupation mondiale, le fardeau n'est pas équitablement réparti. D'une part, les pays développés sont responsables de la majeure partie des émissions qui piègent la chaleur depuis la révolution industrielle. D'autre part, les pays en développement ont des émissions plus faibles, mais subissent de plein fouet les effets d'un climat plus chaud. Les promesses de certaines des plus grandes économies du monde ne se sont pas concrétisées, retardées par des impasses politiques, des obstacles bureaucratiques et des débats sur les nouvelles règles visant à accélérer l'aide des banques de développement et des donateurs privés.

Une injustice brûle au coeur de la crise climatique et sa flamme consume les espoirs et les possibilités, comme l'avertissent les dirigeants mondiaux. « Nous ne pouvons pas continuer », a déclaré Mia Mottley, Première ministre de la Barbade, « à faire passer l'intérêt de quelques-uns avant la vie du plus grand nombre ».

Comment s'assurer que le tout est plus grand que la somme de ses parties, et que toutes les parties tirent dans la même direction ? Il faut faire preuve de leadership, de vision et de multilatéralisme. La Chine, comme le reste du monde, prend les devants pour donner le meilleur d'elle-même, en faisant baisser le prix des énergies renouvelables, en partageant le savoir-faire pour déployer des projets durables et en passant à une ère à faible émission de carbone. Le changement climatique étant un problème mondial, ce n'est que dans le cadre d'une approche mondiale et d'efforts conjoints que nous pourrons traduire la volonté en résultats concrets et atténuer le climat que nous avons changé.

