Inventia Life Science annonce la subvention Third Dimension Grant pour la recherche sur la culture de cellules tridimensionnelles





Inventia Life Science, un fournisseur de premier plan de modèles cellulaires avancés, a lancé aujourd'hui l'Inventia Third Dimension Grant. Cette subvention permettra aux chercheurs étudiant la biologie fondamentale ou le développement de médicaments de modéliser et de tester des hypothèses en utilisant des cultures de cellules tridimensionnelles. Ces modèles avancés permettent aux scientifiques de tester des questions auxquelles ils ne pouvaient pas répondre en utilisant des cultures de cellules bidimensionnelles ou des modèles animaux.

Le récipiendaire de l'Inventia Third Dimension Grant verra l'appareil de paillasse RASTRUM d'Inventia installé dans son laboratoire pendant trois mois. Il recevra également toutes les fournitures nécessaires pour générer au moins six plaques de 96 ou 384 puits de modèles de cellules tridimensionnelles.

RASTRUM est une imprimante de bio-impression de gouttes à la demande à haut rendement, capable de déposer des cellules et des composants matriciels dans des microplaques de cultures de tissus courantes pour former des cultures de cellules tridimensionnelles. Inventia a ouvert un laboratoire à Dublin l'an dernier pour promouvoir l'utilisation de modèles cellulaires avancés à travers l'Europe.

« Avec les modèles cellulaires bidimensionnels ou les modèles animaux, il est impossible d'effectuer certaines recherches essentielles pour faire progresser les nouvelles technologies », a déclaré Daniel Vaughn, directeur commercial d'Inventia pour l'UE. « Nous prévoyons que le bénéficiaire de cette subvention fera de grands progrès dans ses recherches ? et exploitera pleinement les possibilités offertes par les modèles 3D pour des découvertes impactantes ? pendant la période où il disposera du RASTRUM dans son laboratoire. »

Les cultures de cellules bidimensionnelles et modèles animaux traditionnels n'ont pas la capacité de modéliser avec précision les interactions physiologiques humaines entre les tumeurs et leur environnement. Grâce aux modèles cellulaires avancés RASTRUM, les scientifiques sont en mesure de concevoir des modèles qui recréent plus précisément ces interactions, leur permettant d'approfondir leur domaine de recherche.

Informations concernant les candidatures

Le programme Third Dimension Grant est ouvert aux laboratoires universitaires et commerciaux en Europe qui n'utilisent pas actuellement la plateforme RASTRUMtm. Les candidatures doivent être déposées avant le 29 février 2024 et le récipiendaire sera choisi le 8 mars 2024. Les candidats doivent remplir leur demande en utilisant le lien de candidature à la subvention.

À propos d'Inventia Life Science

Inventia crée certains des plus puissants outils pour la recherche biomédicale avancée disponibles à ce jour. Nous construisons des imprimantes et formulons des encres biologiques qui, ensemble, permettent d'imprimer des cellules humaines avec des structures tridimensionnelles et aident les pionniers visionnaires dans les domaines de la recherche sur le cancer, de la découverte de médicaments et de la médecine à créer des tissus humains à des fins de recherche et thérapeutiques. Notre plateforme RASTRUMtm crée des cultures cellulaires tridimensionnelles qui imitent les véritables tissus humains en termes de structure et de fonctionnement pour tout un éventail d'états pathologiques. La complexité physiologique de ces cultures cellulaires fournit un environnement dans lequel des activités de recherche et de découverte de calibre mondial peuvent avoir lieu, directement dans le propre laboratoire du chercheur. Née de la vision du Dr Julio Ribeiro, Inventia Life Science a été fondée en 2013 par celui-ci en collaboration avec le Dr Aidan O'Mahony, le Dr Cameron Ferris et Peter Arthur. La société a son siège social à Sydney, en Australie.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

4 décembre 2023 à 07:15

Communiqué envoyé leet diffusé par :