D3 Security annonce sa participation à Black Hat Europe 2023

D3 Security, leader de l'orchestration, automatisation et réponse de sécurité (SOAR) intelligente, a annoncé aujourd'hui sa participation en tant que Silver Sponsor à Black Hat Europe 2023. Cet événement très attendu dans le domaine de la cybersécurité aura lieu les 6 et 7 décembre au centre ExCeL London et réunira les esprits les plus brillants de l'industrie de la sécurité pour discuter des dernières tendances, de la recherche et des technologies.

L'équipe de D3 Security sera présente au stand 232 pour présenter sa plateforme Smart SOAR, qui s'intègre de manière transparente aux meilleurs outils de sécurité afin de fournir une réponse complète et automatisée aux menaces. Smart SOAR améliore l'efficacité des centres d'opérations de sécurité (SOC) dans le monde entier et permet aux fournisseurs de services de sécurité gérés (MSSP) d'obtenir de meilleurs résultats commerciaux.

« La présence de D3 à Black Hat Europe 2023 est le reflet de notre plus grand engagement à relever les défis de sécurité complexes des entreprises européennes », déclare Amardeep Dhingra, directeur des alliances stratégiques chez D3 Security. « Notre équipe en pleine expansion au Royaume-Uni et dans toute l'Europe a déjà apporté les avantages indéniables du SOAR indépendant du fournisseur à de nombreuses entreprises et MSSP prospères. Nous sommes impatients de rencontrer des milliers d'autres professionnels de la cybersécurité pour leur montrer comment notre plateforme peut transformer les capacités de leurs outils de sécurité. »

Les participants à Black Hat Europe auront l'occasion unique de rencontrer les experts de D3 Security, d'assister à des démonstrations en direct de leur solution innovante Smart SOAR et de discuter de la façon de relever leurs défis de sécurité les plus pressants. D3 Security encourage les participants à réserver une réunion afin de s'assurer de disposer d'un créneau dédié à des discussions approfondies.

Pour plus d'informations sur la présence de D3 Security à Black Hat Europe 2023 et pour réserver une réunion avec leur équipe, rendez-vous sur info.d3security.com/upcoming-events.

À propos de D3 Security

Smart SOARtm de D3 Security aide à résoudre bon nombre des problèmes les plus ancrés dans la cybersécurité, notamment l'épuisement des analystes, la saturation des alertes et les silos d'informations, en transformant des outils distincts en un écosystème unifié avec une automatisation à plusieurs niveaux, une orchestration sans code, une gestion robuste des cas et un reporting à l'échelle de l'environnement. Smart SOAR effectue un triage autonome et réduit considérablement les faux positifs afin que les équipes de sécurité des entreprises, des MSSP et du secteur public puissent consacrer plus de temps aux véritables menaces.

