EROSKI choisit la plateforme de personnalisation NIQ Activate pour dynamiser son programme de fidélisation





NIQ, chef de file mondial de la mesure et de l'analyse, a annoncé qu'EROSKI, premier groupe coopératif de vente au détail en Espagne et leader sur le marché nord-espagnol, a signé un accord pour mettre en oeuvre NIQ Activate. Cet accord fait d'EROSKI la première chaîne de magasins basée en Espagne à adopter NIQ Activate.

NIQ Activate, une plateforme SaaS basée sur l'IA, permet de générer des engagements significatifs entre les détaillants, les marques et les clients. La collaboration entre les deux entreprises vise à stimuler la croissance des ventes, à fidéliser la clientèle et à renforcer la coopération entre les marques, améliorant ainsi la rentabilité globale. Les clients bénéficieront d'offres personnalisées, d'une expérience d'achat enrichie et de publicités attrayantes, en accord avec les programmes de fidélité d'EROSKI comme EROSKI Club et Club Caprabo.

« En s'appuyant sur nos programmes de fidélisation déjà bien établis, la solution de personnalisation NIQ Activate servira de prolongement à nos efforts d'acquisition de clients, en nous aidant à développer nos initiatives et à fournir à nos clients les offres individualisées dont ils ont besoin, au bon moment et par le biais des bons canaux », a confié Iker Pérez de Arenaza, directeur du développement client et des programmes Club d'EROSKI.

Plateforme SaaS axée sur la technologie, NIQ Activate intègre une interface et une expérience utilisateur unifiées. Elle permet aux détaillants d'exploiter les informations relatives à la chaîne d'approvisionnement, aux clients et aux catégories, offrant une solution tout-en-un pour des expériences personnalisées. Le système alimenté par l'IA utilise l'analyse prédictive pour décoder le comportement de chaque client dans le commerce de détail afin d'offrir des engagements ciblés et personnalisés. Les algorithmes d'autoapprentissage de NIQ Activate s'adaptent aux changements de comportement, garantissant l'évolutivité pour les grandes bases de clients. L'infrastructure de la plateforme, basée sur le cloud, assure un accès instantané à des informations et à des analyses approfondies ayant trait au commerce de détail, permettant un traitement rapide et harmonieux.

« EROSKI est une chaîne de distribution qui a pour vocation d'avancer dans une proposition de plus en plus personnalisée pour ses clients, et nous sommes ravis d'aider l'entreprise à étendre son programme de personnalisation omnicanal centré sur le client », a déclaré Ángela López Antón, directrice de l'analyse des ventes au détail chez NIQ.

Xavier Facon, vice-président principal du département Retail Media chez NIQ, a ajouté : « Grâce à la personnalisation, les chefs de file de la vente au détail passent d'une stratégie centrée sur le produit à une stratégie centrée sur le client, et EROSKI montre la voie en Espagne. Les détaillants qui cherchent à obtenir un avantage concurrentiel devraient accélérer leurs investissements dans les solutions de personnalisation pour améliorer l'expérience d'achat sur tous les canaux, en s'appuyant sur l'analyse et l'activation des données clients. Nous sommes ravis d'avoir été choisis par EROSKI pour aider le groupe à fidéliser ses clients et à renforcer sa position sur le marché. »

Pour plus d'informations sur NIQ Activate, ou pour bénéficier d'une démonstration, veuillez visiter la page consacrée à NIQ Activate.

À propos de NIQ

NIQ est le leader mondial de l'intelligence consommateurs, offrant la compréhension la plus complète du comportement d'achat des consommateurs et révélant de nouvelles opportunités de croissance. En 2023, la fusion de NIQ avec GfK a permis de réunir deux leaders du secteur bénéficiant d'une envergure mondiale inégalée. Grâce à une lecture holistique de la distribution et aux connaissances les plus exhaustives sur les consommateurs ? fournis par des analyses avancées sur des plateformes de pointe ? NIQ offre la vision la plus complète : the Full View (TM).

NIQ est une société du portefeuille d'Advent International, présente sur plus de 100 marchés, couvrant plus de 90 % de la population mondiale. Pour plus d'informations, visitez NIQ.com.

À propos d'EROSKI

EROSKI est le premier groupe coopératif de distribution en Espagne et l'un des leaders sur le marché nord-espagnol. Son réseau commercial compte environ 1?500 établissements, dont des supermarchés, des hypermarchés, des magasins cash and carry, des supermarchés en ligne, ainsi que des stations-service, des magasins de sport et d'autres commerces non alimentaires. Le groupe compte également plus de 5 millions de partenaires clients, et plus de 29?000 salariés, en plus de son collectif d'associés dans ses plus de 600 magasins franchisés.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

4 décembre 2023 à 03:05

Communiqué envoyé leet diffusé par :