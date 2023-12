Au-delà des technologies médicales : Healthcare+ Expo Taiwan jette les bases de l'innovation mondiale dans les futurs soins de santé basés sur l'IA





Le salon Healthcare+ Expo Taiwan, qui a lieu actuellement au Nangang Exhibition Hall 1 du 30 novembre au 3 décembre 2023, est en voie de redéfinir le paysage des soins de santé optimisés par l'IA à l'échelle mondiale. L'édition de cette année, qui est fière de compter une remarquable participation de 650 entreprises occupant 2 300 stands, a retenu l'attention des principales entreprises technologiques et des hôpitaux de la région Asie-Pacifique.

La contribution impressionnante de Taïwan en matière de fabrication de puces d'IA et de plus de 90% des serveurs d'IA dans le monde prouve le rôle central joué par le pays dans la chaîne d'approvisionnement liée à l'IA. Cette compétence spéciale positionne Taïwan en tant qu'acteur clé promoteur d'une importante puissance de calcul, ce qui fait de l'île un collaborateur mondial indispensable en matière de soins de santé optimisés par l'IA. L'exposition présente une vaste gamme d'applications et de solutions d'IA, incluant l'infrastructure IA, les serveurs cloud et de calcul haute performance, les dispositifs médicaux et les diagnostics basés sur l'IA, ainsi que l'IA générative pour l'optimisation des flux de travail. Les centres médicaux taïwanais participants, leurs partenaires du secteur informatique/TIC, ainsi que des géants multinationaux tels qu'Intel et Microsoft entendent relever les défis des soins de santé et favoriser les collaborations interdisciplinaires.

Anticipant la participation de plus de 30 000 professionnels de la région Asie-Pacifique, d'Europe de l'Est et du Golfe, l'organisateur s'attend à ce que l'exposition suscite un intérêt considérable de la part des associations industrielles des Émirats arabes unis, de Pologne, de République tchèque, ainsi que d'économies à croissance rapide telles que la Malaisie, les Philippines, l'Indonésie, le Vietnam et la Thaïlande. Les partenariats stratégiques avec le secteur de la santé taïwanais seront très en vue, plus de 500 réunions B2B étant programmées afin de faciliter les négociations commerciales et favoriser de nouvelles entreprises commerciales.

Seul et unique salon au monde axé sur les hôpitaux, Healthcare+ Expo affiche une croissance annuelle constante de 15% en termes d'événement d'envergure depuis ses sept années d'existence. Il est devenu l'un des rassemblements les plus courus par les professionnels de la santé de la région Asie-Pacifique. Parallèlement, l'Expo accueille des événements majeurs, notamment le MEDTEX Summit Asia et le forum Cancer Treatment and Precision Medicine in APAC.

Le salon Healthcare+ Expo 2024, prévu du 5 au 8 décembre 2024, continuera de servir de moteur d'avancées transformatrices et de progrès collaboratifs importants dans le paysage en constante évolution des soins de santé optimisés par l'IA.

3 décembre 2023 à 22:05

