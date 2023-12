Persistent élargit son équipe de direction pour soutenir ses plans de croissance ambitieux





SANTA CLARA, Californie et PUNE, Inde, 4 décembre 2023 /PRNewswire/ -- Persistent Systems (BSE: PERSISTENT) et (NSE: PERSISTENT), leader mondial de l'ingénierie numérique et de la modernisation des entreprises, a le plaisir d'annoncer l'élargissement de son équipe de direction avec l'arrivée de quatre leaders chevronnés du secteur. Ces dirigeants apportent des compétences uniques qui contribueront à libérer le plein potentiel de l'impact de l'entreprise sur ses clients.

Ayon Banerjee a rejoint l'entreprise au début du trimestre en tant que directeur de la stratégie et de la croissance. Il possède une riche expérience dans le domaine de la technologie, qui combine un mélange unique d'expertise opérationnelle et d'expérience dans le domaine du conseil. Ayon sera responsable de l'élaboration de la stratégie d'entreprise et de l'exécution de Persistent. En outre, il sera le moteur d'une croissance non linéaire, englobant les fusions et acquisitions, les investissements, la croissance par le biais de canaux de capital-investissement et les grandes transactions, qui alimenteront la prochaine phase d'expansion de Persistent. Dans ses récentes fonctions de directeur général et d'associé au Boston Consulting Group, Ayon a travaillé en étroite collaboration avec de nombreux clients des secteurs de l'informatique et des services d'ingénierie dans le monde entier sur la formulation de stratégies et l'accélération de la croissance.

Dhanashree Bhat a rejoint aujourd'hui Persistent en tant que directrice de l'exploitation. Elle dirigera l'informatique, l'administration et les installations, la formation et le développement, la gestion des risques d'entreprise, l'ESG et l'excellence des prestations. Elle a acquis une expérience variée en occupant plusieurs postes de direction chez Tech Mahindra au cours des deux dernières décennies. Dans ses dernières fonctions, elle a occupé le poste de directrice de la prestation de services pour le groupe Communications, Médias et Télécommunications (CMT). Dhanashree est une militante de la cause des femmes dans la technologie, de la diversité, l'équité et l'inclusion, et de l'éducation des jeunes filles. La rigueur de Dhanashree en matière de prestation de services, combinée à sa grande expérience des opérations, renforcera davantage la prestation de services de Persistent.

Rajiv Sodhi a rejoint Persistent au cours du dernier trimestre en tant que vice-président principal des activités à très grande échelle et des alliances stratégiques. Dans le cadre de ses fonctions, il sera chargé de développer la stratégie de commercialisation mondiale avec les principaux hyperscalers et d'améliorer le positionnement de Persistent en tant que partenaire privilégié de l'écosystème, en travaillant avec les principaux fournisseurs de technologie dans le monde entier. Rajiv possède une vaste expérience chez Microsoft, où pendant plus de 16 ans, il a dirigé des initiatives en matière de stratégie de marché mondial, d'alliances avec les écosystèmes et de transformation de l'entreprise, en plus de son rôle de directeur de l'exploitation pour Microsoft Inde. Auparavant, il a été directeur général de GoDaddy India, où il a joué un rôle déterminant dans l'établissement et la croissance de l'entreprise en Inde et en Australie.

Sumit Arora a rejoint l'entreprise en tant que vice-président senior chargé de mettre en place et de diriger la pratique du conseil. Il rejoint Persistent fort d'une longue expérience dans le domaine du conseil et des services technologiques. Il jouera un rôle crucial en aidant les clients à développer des stratégies pour moderniser les opérations commerciales de base, en mettant l'accent sur l'amélioration de l'expérience client et des capacités numériques. Sumit rejoint Persistent après avoir travaillé chez Wells Fargo, où il était vice-président principal de la stratégie et de la planification des paiements d'entreprise.

Sandeep Kalra, directeur général et directeur exécutif de Persistent, a déclaré :

« Au début de l'année, nous avons fièrement franchi le cap du milliard de dollars, ce qui témoigne de l'attention constante que nous portons à nos clients, de nos investissements technologiques stratégiques et de notre leadership exceptionnel. L'arrivée de ces quatre leaders exceptionnels renforce notre équipe et notre engagement envers nos clients, nos partenaires, nos actionnaires et nos employés. Je suis ravi de les accueillir au sein de l'entreprise, alors que nous continuons à explorer et à élargir nos horizons de croissance. »

