640 W + 23,7 % ! Huasun dévoile les premiers modules cellulaires rectangulaires 210R HJT au monde

XUANCHENG, Chine, 4 décembre 2023 /PRNewswire/ -- Le 27 novembre 2023, Huasun Energy, principal fournisseur de produits et de services d'hétérojonction (HJT) intégrés verticalement dans le monde, a lancé la première série de modules solaires à hétérojonction rectangulaire au monde : Everest G12R.

Les modules de la série Everest G12R sont basés sur la technologie des cellules photovoltaïques à haut rendement HJT 3.0 et comportent des cellules rectangulaires de 182 mm*105 mm. Grâce à l'intégration de processus avancés, notamment la technologie microcristalline bifaciale, la technologie SMBB, le film de conversion de la lumière et la technologie PIB, ces modules sont conçus pour atteindre un rendement minimal de 23 % et une puissance maximale de 640 MW, soit 20 W de plus que les modules rectangulaires du même type basés sur d'autres technologies.

Par rapport aux plaquettes carrées traditionnelles de 182 mm, les nouvelles plaquettes rectangulaires sont plus grandes et ont une puissance accrue d'environ 40 W, ce qui se traduit par des économies potentielles sur les composants du B.O.S tels que les racks et les câbles. Huasun a développé trois versions de modules G12R de différentes longueurs, mais de même largeur (1 134 mm), pour répondre à divers scénarios d'application :

G12R-96 , « Obtenir le meilleur rendement pour le secteur résidentiel » : puissance maximale de 460 W, efficacité maximale de 23,02 % ; apporte aux utilisateurs résidentiels un meilleur rendement financier grâce à des dimensions supérieures et à une efficacité plus élevée.

, « Obtenir le meilleur rendement pour le secteur résidentiel » : puissance maximale de 460 W, efficacité maximale de 23,02 % ; apporte aux utilisateurs résidentiels un meilleur rendement financier grâce à des dimensions supérieures et à une efficacité plus élevée. G12R-108 , « La production d'électricité bifaciale : un atout pour le secteur de la construction et de l'industrie » : puissance maximale de 520 W, efficacité maximale de 23,40 % ; la bifacialité élevée et la performance solide en matière de lumière faible du panneau HJT contribuent à un rendement énergétique plus élevé pour les projets solaires distribués de C&I.

, « La production d'électricité bifaciale : un atout pour le secteur de la construction et de l'industrie » : puissance maximale de 520 W, efficacité maximale de 23,40 % ; la bifacialité élevée et la performance solide en matière de lumière faible du panneau HJT contribuent à un rendement énergétique plus élevé pour les projets solaires distribués de C&I. G12R-132, « Modèle visant à créer la valeur optimale pour les services publics » : puissance maximale de 640 W, efficacité maximale de 23,69 % ; les performances complètes et puissantes créent une valeur optimale pour les projets solaires des services publics à grande échelle.

L'adoption des modules Everest G12R peut conduire à une augmentation de la capacité installée du projet, à un rendement énergétique plus élevé par watt et à une amélioration de la performance globale. Par exemple, l'utilisation de modules G12R-96 sur des toits résidentiels peut augmenter la capacité installée de 7 % par rapport aux modules TOPCon, ce qui se traduit par une production d'énergie supplémentaire de 47 000 kWh sur une durée de vie de 30 ans.

De même, la version G12R-108 conçue pour les toits commerciaux et industriels offre une augmentation de 8,9 % de la capacité installée et de 10,8 % du rendement énergétique total sur 30 ans. Les modules G12R-132 destinés aux projets à grande échelle offrent une augmentation de 3,2 % du rendement énergétique par watt et contribuent à réduire le LCOE et à augmenter le TRI.

