Le Canada soutient l'adaptation aux changements climatiques à la COP28

DUBAÏ, Émirats arabes unis, le 3 déc. 2023 /CNW/ - Les effets des changements climatiques menacent le bien-être des humains, l'économie mondiale et la santé de la planète. C'est pourquoi le Canada soutient les plans d'adaptation aux changements climatiques et la réduction des risques de catastrophes, au pays et à l'étranger.

Dans le cadre de la journée thématique Santé/secours, rétablissement et paix de la COP28, l'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique, a souligné le financement international du pays en matière d'adaptation en annonçant un investissement dans des initiatives d'adaptation locales qui réduisent l'inégalité entre les genres.

Le ministre Guilbeault a annoncé un engagement de 5 millions de dollars sur trois ans dans le financement international de la lutte contre les changements climatiques, afin de soutenir l'Initiative pour l'adaptation efficace et la résilience à long terme des pays les moins avancés (LIFE-AR). Ce projet vise à aider les pays les moins avancés à se placer sur la voie de la résilience climatique d'ici 2030.

Grâce à l'initiative LIFE-AR, les pays les moins avancés travaillent avec des centaines d'experts de partout dans le monde afin d'apprendre les pratiques exemplaires existantes et d'en tirer parti. Cette initiative donne aux pays les moins avancés les moyens de renforcer leur résilience aux changements climatiques, de réduire leur vulnérabilité et de mettre en valeur l'innovation. C'est un exemple de la façon dont les gouvernements et la société civile peuvent travailler ensemble pour obtenir des résultats concrets pour ceux qui en ont le plus besoin.

En 2021, le Canada a doublé son propre engagement à l'égard du financement international de la lutte contre les changements climatiques, le portant à 5,3 milliards de dollars sur cinq ans (de 2021 à 2026). Cet engagement porte à 40 p. 100 le financement destiné à l'adaptation, soit plus du double du financement par rapport à l'engagement précédent du pays.

Au Canada, le gouvernement fédéral travaille avec les provinces, les territoires, les peuples autochtones et d'autres partenaires et experts clés à la mise en oeuvre de la Stratégie nationale d'adaptation qu'il a récemment publiée. La Stratégie, la toute première en son genre, établit un cadre visant à améliorer les résultats en matière de santé, à réduire le risque de catastrophes liées au climat, à protéger la nature et la biodiversité, à bâtir et à maintenir des infrastructures résilientes et à soutenir la prospérité de l'économie et des travailleurs.

Pour appuyer ces objectifs, le Plan d'action pour l'adaptation du gouvernement du Canada, publié parallèlement à la Stratégie nationale d'adaptation, présente les mesures fédérales dans le domaine de l'adaptation aux changements climatiques. Contenant plus de 70 mesures, le Plan d'action décrit la contribution fédérale à l'atteinte des objectifs d'adaptation aux changements climatiques du Canada.

Notre environnement de même que les nombreuses personnes et communautés touchées ne peuvent tout simplement pas attendre. Des engagements importants doivent être pris dès maintenant pour continuer de soutenir les initiatives novatrices d'adaptation aux changements climatiques au Canada et à l'étranger.

« Les pays les moins avancés ont été aux premières lignes des actions visant à maintenir réalisable l'objectif de limiter le réchauffement mondial à 1,5 °C et à financer les pertes et les préjudices. Ils nous rappellent que l'urgence de la triple crise des changements climatiques, de la pollution et de l'appauvrissement de la biodiversité exige une coopération urgente. Pour moi, cette annonce ouvre la voie à des partenariats pour faire progresser les pratiques d'adaptation transformationnelle et de développement durable. La COP28 est une occasion pour les pays de se rassembler en tant que communauté mondiale afin de planifier un avenir plus résilient aux changements climatiques. L'annonce d'aujourd'hui signifie plus de soutien pour ceux qui en ont le plus besoin. »

- L'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique

Les investissements effectués de 2021 à 2026 dans le cadre de la contribution du Canada de 5,3 milliards de dollars au financement international de la lutte contre les changements climatiques destiné aux pays en développement seront axés sur la transition vers l'énergie propre et l'élimination progressive du charbon, l'agriculture et les systèmes alimentaires adaptés au climat, les solutions fondées sur la nature et la biodiversité, ainsi que la gouvernance climatique.

En 2023, le gouvernement du Canada a annoncé une contribution de 16 millions de dollars au financement initial d'un fonds mondial visant à compenser les pertes et préjudices.

Au Canada, les pertes assurées pour les catastrophes météorologiques ont triplé au cours des trois dernières décennies, se chiffrant maintenant à plus de 18 milliards de dollars. Chaque dollar dépensé dans des mesures d'adaptation permet d'économiser de 13 à 15 dollars , y compris les avantages directs et indirects pour l'ensemble de l'économie.

, y compris les avantages directs et indirects pour l'ensemble de l'économie. Depuis 2015, le gouvernement fédéral a investi plus de 6,5 milliards de dollars dans des mesures d'adaptation. De ce montant, 2 milliards de dollars ont été investis à l'automne 2022 afin de mettre en oeuvre la Stratégie nationale d'adaptation et de soutenir d'autres activités liées à l'adaptation.

Le Canada se joint aux États-Unis, à la Norvège, à l'Italie, au Royaume-Uni, à la Suède, à l' Irlande , à l'Allemagne, à la Finlande, au Danemark et à l'Autriche dans le cadre du pacte de partenariat qui a donné vie à la vision des pays les moins avancés pour 2050, en appui à l'Initiative pour l'adaptation efficace et la résilience à long terme des pays les moins avancés (LIFE-AR).

