EVE Energy présente ses batteries à la China International Supply Chain Expo





PÉKIN, 2 décembre 2023 /PRNewswire/ -- EVE Energy Co., Ltd. (« EVE Energy »), l'un des principaux fabricants mondiaux de batteries lithium-ion, présente ses produits de pointe en matière de batteries grand public, d'alimentation et de stockage d'énergie lors de l'exposition inaugurale China International Supply Chain Expo (CISCE) 2023 à Pékin, afin de démontrer son engagement en faveur de la réduction des émissions de carbone et du développement durable dans l'industrie.

EVE Energy a concentré ses efforts sur l'avancement des applications d'énergie verte dans les secteurs des maisons intelligentes, des transports urbains et de l'Internet de l'énergie. Cette approche s'inscrit dans la stratégie plus large d'EVE Energy visant à faciliter la réduction des émissions de carbone dans diverses industries et à contribuer à la construction d'un écosystème industriel plus vert. À la CISCE 2023, EVE Energy franchit une étape importante en partageant une nouvelle approche de la réduction des émissions de carbone à l'échelle de l'industrie, en se concentrant sur des solutions complètes pour les consommateurs, l'énergie et le stockage de l'énergie.

Centré sur le thème « EVE Energy est toujours à vos côtés », le stand de l'entreprise, situé au stand H21 dans le hall W4 (chaîne automobile intelligente) du China International Exhibition Center (Shunyi Venue) à Pékin, immerge les visiteurs dans des scénarios de transport intelligent et de vie intelligente. L'exposition comprend un large éventail de produits, tels que des batteries médicales, des batteries grand public, des batteries d'alimentation, des batteries de stockage d'énergie, des systèmes de batteries et des modèles tridimensionnels de conteneurs de stockage d'énergie. En outre, EVE Energy donne un aperçu de ses pratiques en matière de double comptabilité des émissions de carbone et de sa chaîne industrielle.

Les batteries grand public EVE sont connues pour leur longue durée de vie, leur fiabilité élevée, leur sécurité accrue et leur faible taux de décharge. Reconnue par divers clients de l'industrie pour sa haute qualité et ses solutions complètes, EVE a fourni plus de 1,7 milliard de batteries pour compteurs intelligents dans le monde entier et a été leader en termes de ventes et d'exportations pendant six années consécutives en Chine. Les produits lithium-ion grand public d'EVE bénéficient de la confiance de marques mondiales de premier plan, et ses batteries cylindriques alimentent d'importantes marques d'outils et de deux-roues électriques.

Son produit innovant de stockage d'énergie M. Big, présenté précédemment au salon RE+ 2023 aux États-Unis, ainsi que sa batterie de refroidissement par immersion, présentée à l' IAA 2023 en Allemagne, seront également mis en avant lors de l'exposition. La batterie à refroidissement par immersion est utilisée dans les berlines et les véhicules hybrides rechargeables à haut niveau de sécurité, de puissance et de charge ultrarapide. La batterie peut être chargée de 10 % à 80 % de l'état de charge en seulement 9 minutes, ce qui représente une amélioration de 55 %.

Avec 22 ans d'engagement dans le domaine des batteries au lithium, EVE Energy maîtrise les technologies de base des batteries grand public, électriques et de stockage d'énergie, offrant des solutions complètes largement appliquées dans les domaines de l'Internet des objets et de l'énergie. La société a mis en place une chaîne complète de l'industrie, allant de l'extraction de nickel-cobalt-lithium aux matériaux des batteries, en passant par la production, le recyclage et le reconditionnement, se positionnant ainsi comme une entreprise de plateforme de batteries au lithium influente à l'échelle mondiale.

Dans sa quête de création d'une infrastructure industrielle à faible émission de carbone, EVE Energy a adopté une stratégie « d'approvisionnement de proximité », en recyclant les matériaux des batteries usagées pour réduire le gaspillage des ressources. Les innovations technologiques de l'entreprise ont permis d'augmenter le taux de récupération des métaux précieux et d'élargir la coopération de la chaîne industrielle dans le domaine du recyclage des ressources. En novembre 2022, EVE Power, une filiale d'EVE Energy, a reçu la certification de neutralité carbone pour sa onzième usine dans le Hubei. En s'appuyant sur son expertise dans la construction d'usines à zéro émission de carbone, EVE Energy vise à achever trois installations de ce type d'ici 2025. En outre, la construction de l'usine de batteries écologiques d'EVE Energy en Hongrie, dont l'achèvement est prévu en 2026, intégrera des systèmes solaires et de stockage de l'énergie, ce qui favorisera une utilisation efficace de l'énergie propre et plaidera en faveur de la production d'électricité verte afin de gérer les émissions de carbone de manière continue.

Pour en savoir plus sur EVE Energy, rendez-vous sur le site https://www.evebattery.com/en .

À propos d'EVE Energy

Fondée en 2001 et cotée à Shenzhen en 2009, EVE Energy est devenue un acteur mondial sur le marché, fournissant des technologies de base et des solutions complètes pour les batteries grand public et électriques, notamment dans les secteurs de l'Internet des objets et de l'Internet de l'énergie. Actuellement, EVE Energy a mis en place un institut de recherche avec 60 docteurs et plus de 5 300 ingénieurs R&D interdisciplinaires dans les domaines des matériaux, de l'électrochimie, de la conception de structures et de la conception de circuits électroniques, et a obtenu plus de 6 700 brevets en Chine. La société a lancé une feuille de route pour la réduction des émissions de carbone, avec une série d'efforts de réduction des émissions de carbone dans l'utilisation de l'énergie, le processus de fabrication, la chaîne d'approvisionnement et la gestion des ressources, et a été nommée « Usine verte nationale ».

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2290252/6_3.jpg

2 décembre 2023 à 16:41

