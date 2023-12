/R E P R I S E -- Avis aux médias - Le ministre Champagne à Dubaï pour participer à la COP28/





OTTAWA, ON, le 1er déc. 2023 /CNW/ - Le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne, se rendra à Dubaï aux Émirats arabes unis à l'occasion de la Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques (COP28) du 2 décembre au 7 décembre 2023. Le Ministre participera entre autres au Forum sur l'énergie de l'avenir Canada-Émirats arabes unis, et procédera à l'annonce d'une nouvelle initiative qui aidera le Canada à produire du béton carboneutre d'ici 2050.

Restez branchés

Pour obtenir plus de renseignements ou pour connaître les services offerts par le Ministère, visitez Canada.ca/ISDE.

Suivez Innovation, Sciences et Développement économique Canada sur les médias sociaux.

X (Twitter) : @ISDE_CA; Facebook : @innovationcanadienne; Instagram : @innovationcdn; et LinkedIn

SOURCE Innovation, Sciences et Développement économique Canada

2 décembre 2023 à 06:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :