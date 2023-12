7e jour de la grève générale illimitée - La FAE dépose une contre-offre au gouvernement





MONTRÉAL, le 1er déc. 2023 /CNW/ - La Fédération autonome de l'enseignement (FAE) déposera dans les meilleurs délais une contre-offre à la présidente du Conseil du trésor, Sonia LeBel, afin d'en arriver à une entente satisfaisante qui répondra aux besoins criants des 66 500 membres qu'elle représente. Ces enseignantes et enseignants poursuivent leur grève générale illimitée et sont encore fortement déterminés à stopper la détérioration de leurs conditions de travail et des conditions d'apprentissage des élèves, jeunes et adultes, de l'école publique québécoise.

Mardi soir, le 28 novembre dernier, la FAE a reçu une nouvelle offre du gouvernement qu'elle a analysée rigoureusement. Lors d'un Conseil fédératif de négociation (CFN), qui s'est déroulé hier et aujourd'hui en mode virtuel, les personnes déléguées provenant des neuf syndicats affiliés à la FAE ont jugé que la proposition du gouvernement ne permet pas de suspendre la grève générale illimitée. Bien que la FAE reconnaisse l'ouverture de la partie patronale, il ne s'agit que de la première avancée du gouvernement sur les demandes des enseignantes et enseignants après 11 mois de négociation, plus de 70 rencontres et 7 jours de grève générale illimitée. Néanmoins, la FAE est tout à fait consciente des effets de la grève générale illimitée et c'est pourquoi elle a déposé aujourd'hui une contre-offre à la présidente du Conseil du trésor afin d'en arriver le plus rapidement possible à une entente de principe à présenter à ses membres.

« Je n'ai jamais vu les enseignantes et enseignants aussi mobilisés et déterminés à améliorer leur sort, celui de leurs élèves et de l'école publique québécoise. Leur présence massive sur les lignes de piquetage devant les établissements scolaires et dans nos manifestations témoigne de leur colère et de leur épuisement, mais aussi de leur volonté à trouver des solutions durables qui feront une réelle différence pour offrir une instruction de qualité, et ce, pour tous les élèves du Québec. Au cours des prochains jours, nos membres auront les yeux rivés sur Sonia LeBel qui a une occasion unique dans l'histoire de valoriser leur profession, d'alléger leur tâche et de reconnaître leur autonomie professionnelle », a déclaré Mélanie Hubert, présidente de la FAE.

La priorité de la FAE demeure d'améliorer la composition de la classe, puisque la classe ordinaire a franchi un seuil de difficulté tel qu'elle constitue une contrainte à l'enseignement et aux apprentissages. Contrairement à ce que déclare madame LeBel, ce ne sont pas que les jeunes profs qui ont des classes difficiles dans les écoles publiques du Québec, mais une grande majorité d'enseignantes et enseignants.

La FAE tient aussi à remercier chaleureusement la population, notamment les parents qui soutiennent la défense de l'école publique. « Les messages et les gestes de solidarité envers nous, les enseignantes et enseignants, nous touchent droit au coeur. Ces attentions témoignent du respect des gens envers notre profession et ça fait vraiment du bien. Nous sommes tout à fait conscients que la situation est difficile pour certains parents, mais nous tenons à les rassurer. Nous serons au rendez-vous après notre grève, comme nous l'avons toujours été pour vos enfants. Les besoins de nos élèves sont au coeur de nos préoccupations et c'est la raison de notre combat aujourd'hui », conclut Madame Hubert.

À propos de la FAE

La FAE regroupe neuf syndicats qui représentent plus de 65?500 enseignantes et enseignants du préscolaire, du primaire, du secondaire, de l'enseignement en milieu carcéral, de la formation professionnelle, de l'éducation des adultes et le personnel scolaire de l'École Peter Hall et du Centre académique Fournier, ainsi que 3 000 membres de l'Association de personnes retraitées de la FAE (APRFAE). Elle est présente dans les régions de Montréal, de la Capitale-Nationale, de Laval, de l'Outaouais, des Laurentides, de l'Estrie et de la Montérégie, où se situent les quatre plus grands pôles urbains du Québec.

1 décembre 2023

