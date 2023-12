Calian finalise l'acquisition de Decisive Group et confirme le dépôt de ses états financiers vérifiés





OTTAWA, 01 déc. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- CalianMD Group Ltd. (TSX : CGY), une société de produits et services divers qui fournit des solutions novatrices dans les domaines des soins de santé, des communications, de l'apprentissage et de la cybersécurité, a finalisé son acquisition de Decisive Group pour un montant maximal de 74,7 M$ CA.



L'acquisition de Decisive, une entreprise chef de file dans le domaine des services d'infrastructure informatique et de cybersécurité, vient compléter l'offre nord-américaine de Calian. De plus, cet ajout permet au portefeuille de TI et cybersolutions (TICS) de Calian de poursuivre son expansion sur les marchés mondiaux, au service d'un plus grand nombre de clients.

« Nous sommes heureux d'acquérir une entreprise qui a non seulement beaucoup à offrir, mais qui partage également des valeurs similaires », déclare Kevin Ford, PDG de Calian. « Cette acquisition marque également une étape importante de notre stratégie de croissance, qui nous permettra de continuer à élargir nos activités dans le domaine des TI et de la cybernétique. En fin de compte, nous serons en mesure d'offrir une capacité accrue de services gérés à court et à long terme à nos clients des secteurs industriels et gouvernementaux. »

Calian avait initialement annoncé le contrat d'achat définitif le 9 novembre.

Dépôt des états financiers vérifiés

Calian confirme qu'elle déposera aujourd'hui ses états financiers vérifiés pour l'exercice 2023, sans changement par rapport aux résultats financiers précédemment publiés en début de semaine. L'entreprise publiera également son rapport annuel sur son site Web.

À propos de Calian

Nous faisons avancer le monde. CalianMD aide les gens à communiquer, innover, apprendre et mener des vies saines et sécuritaires. Chaque jour, nos employés vivent nos valeurs d'engagement envers le client, d'intégrité, d'innovation et de travail d'équipe pour concevoir des solutions fiables qui résolvent des problèmes complexes. Confiance. Savoir-faire. Notre entreprise stable est en croissance depuis 40 ans, notre siège social est situé à Ottawa et nos bureaux et projets couvrent les marchés nord-américains et internationaux.

Visitez calian.com pour en savoir plus sur nos solutions innovantes en matière de soins de santé, de communications, d'apprentissage et de cybersécurité.

Les noms de produits ou de services mentionnés dans le présent document peuvent être des marques de commerce de leurs propriétaires respectifs.

