COP28 : Faits marquants du jour pour le Canada - Le 1er décembre 2023





DUBAÏ, Émirats Arabes Unis, le 1er déc. 2023 /CNW/ - Voici un résumé des séances, des annonces et des résultats qui ont marqué la journée de la délégation canadienne aujourd'hui à la COP28.

Réflexion du ministre sur sa journée

« Au terme de ma première journée, je suis empreint d'un sentiment d'optimisme pragmatique. Les pays en développement réclament depuis des décennies qu'un fonds soit créé pour financer les pertes et dommages, et après une impressionnante coordination entre tous les pays, la présidence de la COP28 a lancé la conférence sur les chapeaux de roue en opérationnalisant ce fonds et en mobilisant plus de 400 millions de dollars, un montant historique. Je suis ravi que le Canada soit parmi les premiers pays à y contribuer. »

L'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique

Résumé des activités et des annonces du jour

Aujourd'hui, le ministre Guilbeault a officiellement ouvert le Pavillon du Canada à la COP28 . C'est là que seront à l'honneur tous les efforts et le dynamisme du Canada pour lutter contre les changements climatiques dans l'ensemble de la société, tout en exploitant les thématiques quotidiennes choisies par la présidence des ÉAU.

. C'est là que seront à l'honneur tous les efforts et le dynamisme du Canada pour lutter contre les changements climatiques dans l'ensemble de la société, tout en exploitant les thématiques quotidiennes choisies par la présidence des ÉAU. Pour marquer le coup d'envoi de la COP28 , le ministre Guilbeault a annoncé une contribution de 16 millions de dollars aux coûts de démarrage d'un fonds mondial pour faire face aux pertes et dommages causés par les changements climatiques. Le Canada en est l'un des premiers contributeurs. Cette contribution de démarrage permettra au fonds de commencer à fournir aux collectivités et aux pays vulnérables les ressources dont ils ont besoin pour faire face aux pires répercussions des changements climatiques. Lisez la suite .

, le ministre Guilbeault a annoncé une contribution de 16 millions de dollars aux coûts de démarrage d'un fonds mondial pour faire face aux pertes et dommages causés par les changements climatiques. en est l'un des premiers contributeurs. Cette contribution de démarrage permettra au fonds de commencer à fournir aux collectivités et aux pays vulnérables les ressources dont ils ont besoin pour faire face aux pires répercussions des changements climatiques. Au Pavillon du Canada, le ministre Guilbeault a participé à une table ronde sur le thème « Comment ça fonctionne : le rôle des travailleurs dans les transitions justes ». La table ronde portait sur les effets des transitions justes mondiales sur les travailleurs, et elle a permis de recueillir de la rétroaction de la part de ministres sur la collaboration avec les syndicats dans le domaine des transitions sectorielles, des emplois durables et du bien-être à long terme des communautés.

». La table ronde portait sur les effets des transitions justes mondiales sur les travailleurs, et elle a permis de recueillir de la rétroaction de la part de ministres sur la collaboration avec les syndicats dans le domaine des transitions sectorielles, des emplois durables et du bien-être à long terme des communautés. Le ministre Guilbeault a participé à la séance des leaders sur la tarification du carbone qui s'est tenue au Pavillon de l'Union européenne. Cette dernière était axée sur l'élan mondial vers la tarification du carbone et soulignait les efforts internationaux de lutte contre les changements climatiques.

l'Union européenne. Cette dernière était axée sur l'élan mondial vers la tarification du carbone et soulignait les efforts internationaux de lutte contre les changements climatiques. Le ministre Guilbeault a participé activement à une conversation franche avec la société civile dans le cadre de la COP28 . Dans la foulée du succès de la causerie informelle qui s'est tenue l'an dernier à la COP27 , il s'agissait d'une occasion unique d'avoir un dialogue informel et fructueux avec la société civile. La conversation portait sur les priorités du Canada pour la COP28 , les progrès réalisés par l'équipe de négociation et les points de vue de la société civile sur ces avancées.

. Dans la foulée du succès de la causerie informelle qui s'est tenue l'an dernier à la , il s'agissait d'une occasion unique d'avoir un dialogue informel et fructueux avec la société civile. La conversation portait sur les priorités du Canada pour la , les progrès réalisés par l'équipe de négociation et les points de vue de la société civile sur ces avancées. Le ministre Guilbeault a participé à une activité de réseautage organisée par Santé Canada au Pavillon du Canada, qui a réuni des intervenants du domaine du climat et de la santé afin de discuter des priorités communes en vue de protéger la santé humaine contre les répercussions des changements climatiques.

Citation du jour

« Le Canada continue de soutenir les pays en développement dans leur lutte contre les effets des changements climatiques. Nous savons que nos efforts ne seront optimisés que si nous collaborons avec nos partenaires pour améliorer concrètement la vie et les moyens de subsistance des collectivités les plus menacées. Faisons en sorte que ce nouveau fonds pour faire face aux pertes et aux dommages devienne un catalyseur pour renforcer les partenariats et agir rapidement pour aider ceux qui en ont le plus besoin. »

- L'honorable Ahmed Hussen, ministre du Développement international

Réunions bilatérales du ministre

Le ministre Guilbeault a eu une réunion productive avec Jakob Stausholm , président-directeur général de Rio Tinto, sur les priorités relatives aux minéraux critiques, à la décarbonation et à la protection de la biodiversité.

, président-directeur général de Rio Tinto, sur les priorités relatives aux minéraux critiques, à la décarbonation et à la protection de la biodiversité. Le ministre Guilbeault a eu une discussion fructueuse avec Cassidy Caron , présidente du Ralliement national des Métis (RNM), sur des questions d'intérêt commun dans le cadre de la COP28 et au-delà, afin de s'attaquer aux problèmes de l'appauvrissement de la biodiversité et des changements climatiques.

, présidente du Ralliement national des Métis (RNM), sur des questions d'intérêt commun dans le cadre de la et au-delà, afin de s'attaquer aux problèmes de l'appauvrissement de la biodiversité et des changements climatiques. Ne manquez rien des progrès importants faits pour le climat en regardant l'enregistrement de la diffusion quotidienne en direct avec le ministre Guilbeault. Par ici.

Photo du jour

Voyez notre album Facebook pour plus de photos.

Résumé des activités à venir : 2 décembre 2023

Activité : Séance de haut niveau sur le bilan mondial des moyens de mise en oeuvre Heure : 9 h (heure du Golfe) Lieu : Table ronde sur le bilan mondial



Activité : Séance des leaders sur l'accélérateur de l'abandon du charbon Heure : 10 h 30 (heure du Golfe) Lieu : Pavillon de la France



Activité : Désinformation climatique et polarisation : enjeux et solutions au Canada et dans le monde Heure : 12 h 30 (heure du Golfe) Lieu : Pavillon du Canada



Activité : Cérémonie de signature du renforcement de l'Initiative pour l'adaptation efficace et la résilience à long terme des pays les moins avancés (LIFE-AR Compact) Heure : 14 h (heure du Golfe) Lieu : Pavillon des pays les moins avancés (LDC Pavilion)

Page Twitter d'Environnement et Changement climatique Canada

Page Facebook d'Environnement et Changement climatique Canada

SOURCE Environnement et Changement climatique Canada

1 décembre 2023 à 16:21

Communiqué envoyé leet diffusé par :