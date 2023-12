CCELL® brille se distingue au MJBizCon 2023 avec HeRo, EVO Max et d'autres nouveautés





SHENZHEN, Chine, 1er décembre 2023 /PRNewswire/ -- CCELL®, la première marque de technologie au monde axée sur la création de matériel de vapotage innovant et de technologie de vapotage avancée, a présenté ses dernières technologies de chauffage et ses derniers produits au MJBizCon 2023 à Las Vegas, dans le Nevada.

L'élément chauffant HeRo : Conçu sur mesure pour la colophane

Rejoignant la famille de technologies de chauffage avancées de la société, l'élément chauffant HeRo de CCELL a fait ses débuts au salon. Intégrant des caractéristiques techniques de pointe telles que l'atomisation séparée du THC et des terpènes, deux voies d'huile et une voie aérienne isolée pour une sécurité et une propreté optimales, ce nouvel élément est destiné à faire ressortir tous les profils de saveur des extraits de colophane et à fournir des effets d'une qualité supérieure pour le plus grand plaisir des consommateurs.

En tant que premier produit fabriqué avec la technologie de chauffage HeRo, l'appareil tout-en-un Rosin Bar de 0,5 ml a été présenté au salon et testé par les membres de l'industrie lors de la soirée exclusive de CCELL en même temps que les autres nouveautés de l'entreprise.

EVO Max : Déverrouiller la véritable compatibilité avec Liquid Diamond

La société a également dévoilé l'élément chauffant EVO Max, sa première technologie de chauffage conçue pour une utilisation avec les diamants liquides. L'innovation réside dans sa compatibilité avec les diamants liquides et la live resin, offrant des arômes inégalés et éliminant les problèmes d'obstruction et de combustion rencontrés avec d'autres produits sur le marché.

Intégrée aux cartouches M6T-EVO Max et TH2-EVO Max de 0,5 ml/1 ml, ainsi qu'aux appareils tout-en-un Voca LD de 1 ml, cette technologie est largement compatible avec différents styles de matériel, répondant ainsi aux préférences de publics divers.

La batterie Fino 510 : Style, réglage étendu de la tension et une puissance sérieuse

Fino était la dernière batterie de la gamme 510 présentée par l'entreprise, après les lancements de Sandwave et de Go Stik au début de l'année. Ce nouveau modèle permet une alimentation prolongée en déplacement grâce à sa station d'alimentation amovible de 1 000 mAh, capable de fournir plus de cinq charges complètes pour la mini-batterie de vape de 190 mAh qu'elle contient. Fino propose également huit réglages de tension variables, une fonction de préchauffage de 10 secondes, des voyants LED intuitifs et un étui en cuir élégant, offrant une expérience de vapotage premium et personnalisable pour les débutants comme pour les connaisseurs.

Présentation de la gamme AIO de grande capacité

Le stand de CCELL présentait également six appareils tout-en-un de grande capacité, avec des options de volume d'huile allant de 1,5 ml à 3 ml. Ces AIO intègrent des fonctionnalités telles que le préchauffage en 10 secondes, la tension variable, la double ventilation, la possibilité de verrouillage, et bien d'autres encore, pour une expérience de vapotage intuitive et sans souci pour tous.

À propos de CCELL®

CCELL® est une marque de produits technologiques pionnière et mondiale dans le domaine des vaporisateurs portables qui a révolutionné l'industrie en introduisant le composant de chauffage en céramique. CCELL® est née au siège de Shenzhen Smoore Technology Limited, qui dispose de plus de 10 ans d'expérience dans l'industrie du vapotage. Avec des ressources avancées en R&D, des technologies brevetées, une forte capacité de production et un système de contrôle de la qualité fiable, CCELL® est reconnue pour sa technologie de vapotage exceptionnelle et ses appareils de haute qualité.

Pour en savoir plus sur CCELL®, consultez le site www.ccell.com ou rendez-vous sur LinkedIn, Instagram, Facebook, Twitter , et YouTube.

