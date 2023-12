Transition énergétique et changements climatiques Québec investit un maximum de 25 M$ dans le Fonds de technologie climatique Diagram pour appuyer la croissance de jeunes pousses





QUÉBEC, le 1er déc 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Québec injectera, par l'entremise d'Investissement Québec, une somme maximale de 25 millions de dollars pour assurer la capitalisation du Fonds de technologie climatique Diagram S.E.C., qui sera mis en place par Corporation Diagram, une firme de capital d'investissement. Cette participation financière vise à réaliser des investissements dans des entreprises innovantes à fort potentiel de croissance spécialisées dans les secteurs de la transition énergétique et des technologies climatiques, principalement aux stades de préamorçage, d'amorçage et de démarrage. Le Fonds de technologie climatique Diagram investira sous forme de prise de participation en quasi-capitaux propres ou en capitaux propres.

Le ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, M. Pierre Fitzgibbon, en a fait l'annonce aujourd'hui.

Les fonds de capital d'investissement répondent à plusieurs besoins des entreprises innovantes en leur fournissant des capitaux pour favoriser leur croissance ainsi qu'en leur faisant profiter des conseils et du soutien d'équipes de gestion qui possèdent une grande expérience d'affaires et qui ont accès à des réseaux spécialisés.

Basé sur un modèle de startup studio, le Fonds de technologie climatique Diagram vise une approche d'investissement distinctive, entre autres en créant de toutes pièces de nouvelles entreprises et en effectuant les premières étapes de développement pour réduire le risque des investissements. Ce modèle novateur accélérera la création et la croissance d'entreprises technologiques en leur permettant d'accomplir plus rapidement leurs premières étapes de développement vers la commercialisation.

Citation :

« Le Fonds de technologie climatique Diagram va accélérer l'innovation pour répondre aux défis liés à la lutte contre les changements climatiques. Soutenir des entreprises innovantes, c'est essentiel pour que le Québec se démarque dans ces secteurs stratégiques. »

Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

Faits saillants :

L'appui au Fonds de technologie climatique Diagram favorisera l'atteinte des objectifs du Plan pour une économie verte 2030. Il rejoint aussi trois des cinq axes de la Stratégie québécoise de recherche et d'investissement en innovation (SQRI 2 ) 2022-2027, notamment la hausse des investissements en capital de risque dans des entreprises québécoises et l'adoption des technologies propres pour assurer la croissance des secteurs d'avenir ainsi que la réussite des projets structurants.

) 2022-2027, notamment la hausse des investissements en capital de risque dans des entreprises québécoises et l'adoption des technologies propres pour assurer la croissance des secteurs d'avenir ainsi que la réussite des projets structurants. Le Fonds sera doté d'une capitalisation minimale de 40 millions de dollars. Basée sur un ratio d'appariement de 1 dollar du gouvernement pour 1 dollar provenant d'autres investisseurs, la contribution maximale du gouvernement sera de 25 millions de dollars et elle sera atteinte quand la capitalisation totale s'élèvera à 50 millions de dollars.

