Le Canada se fait réélire au Conseil de l'Organisation maritime internationale pour un mandat de deux ans

LONDRES, le 1er déc. 2023 /CNW/ - Le Canada possède le plus long littoral du monde et des ports d'escale dans les Grands Lacs et les océans Atlantique, Pacifique et Arctique. Le commerce maritime est donc un élément essentiel de l'économie et du mode de vie du pays. En 2022, le commerce maritime a été évalué à 345 milliards de dollars et a généré 28 400 emplois directs au Canada.

Aujourd'hui, le Canada a été réélu au Conseil de l'Organisation maritime internationale (OMI) dans la catégorie B - les États qui sont le plus intéressés dans le commerce international maritime - pour le mandat 2024-2025. Cette réélection souligne l'importance de la contribution et du leadership du Canada en ce qui concerne les questions qui comptent pour la population canadienne, les gens de mer et la communauté maritime internationale.

L'OMI est l'organisme spécialisé des Nations Unies qui établit des normes mondiales pour la sécurité, la sûreté et la performance environnementale du transport maritime international. Le Canada s'engage à collaborer avec les autres états membres pour faire progresser ses priorités clés à l'OMI, dont :

La protection de l'environnement et la réduction des gaz à effet de serre

La protection des eaux polaires et la promotion de la coopération dans l'Arctique

La promotion de l'égalité des sexes dans le secteur maritime

Le soutien à la santé et au bien-être des marins

Grâce à sa mission permanente composée de représentants auprès de l'OMI, le Canada s'est imposé comme un partenaire solide à la tête de plusieurs initiatives influentes au sein du Conseil. Il a notamment créé le Réseau pour l'égalité des sexes afin d'accroître la représentation des femmes dans le secteur maritime, joué un rôle de premier plan dans l'élaboration du Recueil sur la navigation polaire pour protéger l'environnement et les écosystèmes uniques des régions polaires, et dirigé les efforts de gestion des eaux de ballast et de l'encrassement biologique des coques pour protéger nos eaux des espèces aquatiques invasives.

L'OMI joue un rôle essentiel dans la réglementation du transport maritime international, et le Canada s'est engagé à être une voix forte et indépendante au sein de ce forum. Le Canada continuera de travailler avec les autres États membres à la mise en place d'un réseau mondial de transport maritime sûr, sécuritaire et durable.

« Le Canada est fier de continuer à siéger au Conseil de l'Organisation maritime internationale. Nous travaillons à protéger l'environnement et à promouvoir une industrie du transport maritime plus sûre et plus diversifiée. Le transport maritime est essentiel à notre économie et à notre mode de vie, mais nous devons aussi réduire son impact environnemental sur les voies navigables, la biodiversité et la vie humaine. Le gouvernement du Canada s'est engagé à collaborer avec ses partenaires nationaux et internationaux pour améliorer le secteur du transport maritime en le rendant plus sûr, plus inclusif et plus durable. »

L'honorable Pablo Rodriguez

Ministre des Transports

« Le Canada a hâte de poursuivre son travail au Conseil de l'Organisation maritime internationale en s'engageant et en collaborant de façon positive avec les autres États membres. Grâce à sa mission permanente auprès de l'Organisation maritime internationale, le Canada a maintenu une présence constante et fiable qui lui permet de jouer un rôle de leader dans d'importants dossiers liés à la sécurité, à la sûreté et à l'environnement. La population canadienne bénéficie ainsi d'un réseau de transport maritime sûr et sécuritaire tant au pays qu'à l'étranger, et l'industrie maritime canadienne peut se faire entendre au sein de cet important forum. »

L'honorable Ralph Goodale

Haut-commissaire du Canada au Royaume-Uni et représentant permanent du Canada auprès de l'OMI

Le Canada a été l'un des membres fondateurs de l'OMI en 1948 et siège au Conseil depuis 1959.

a été l'un des membres fondateurs de l'OMI en siège au Conseil depuis 1959. En 2022, par les ports et le transport maritime ont été acheminés près de 151 milliards de dollars d'exportations canadiennes vers les marchés mondiaux et 194 milliards de dollars d'importations totales du Canada en valeur.

Le transport maritime a contribué à hauteur de 1,95 milliard de dollars au produit intérieur brut de l'économie canadienne, soit une augmentation de 6,3 % par rapport à 2021.

En 2022, les 17 administrations portuaires du Canada ont traité plus de 339 millions de tonnes de de marchandises.

L'Arctique canadien s'étend sur plus de 3,5 millions de kilomètres carrés et revêt une grande importance culturelle, environnementale et économique pour le Canada et le monde entier.

