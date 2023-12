Festivals et événements 2023 - Le gouvernement du Québec accorde une aide financière de 48?000 $ au Marché de Noël de Baie-Saint-Paul et à Illumine Baie-Saint-Paul





QUÉBEC, le 1er déc. 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'octroyer une aide financière de 48?000 $ au Marché de Noël de Baie-Saint-Paul et à l'exposition d'art numérique « Illumine Baie-Saint-Paul », événements qui se déroulent du 1er au 10 décembre 2023.

Le ministre responsable des Infrastructures et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, M. Jonatan Julien, la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec, M. André Lamontagne, ainsi que la députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré, Mme Kariane Bourassa, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Le Marché de Noël de Baie-Saint-Paul et Illumine Baie-Saint-Paul alimentent le dynamisme et la vitalité économique du territoire de la MRC de Charlevoix à l'approche du temps des fêtes. Ils offrent une occasion privilégiée de mettre en valeur les producteurs, les transformateurs et les artisans de Charlevoix. Grâce à une programmation originale, supportée par l'art et la technologie, une expérience hors du commun attend les visiteurs d'ici et d'ailleurs.

Citations :

« Le dynamique Marché de Noël et l'exposition d'art numérique amènent une effervescence économique bien visible à Baie-Saint-Paul et contribuent à la qualité de vie des citoyens. Je vous invite à vous y rendre pour encourager les commerçants et vivre la magie du temps des fêtes. Il y en aura vraiment pour tous les goûts. »

Jonatan Julien, ministre responsable des Infrastructures et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

« ?Les marchés de Noël, en plus de faire partie de nos traditions, permettent à notre destination de se distinguer grâce à une offre événementielle de qualité. Je suis heureuse que notre gouvernement appuie le Marché de Noël de Baie-Saint-Paul qui ajoute à la notoriété touristique de la région de Charlevoix tout en offrant la possibilité aux exposants locaux de se faire connaître et de présenter le fruit de leur travail. Je salue le comité organisateur qui, encore cette année, fera vivre la féérie du temps des fêtes aux gens, et j'invite les visiteurs à profiter de leur présence dans la région pour explorer les attraits du tourisme hivernal qui s'y trouvent. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« L'Association des Gens d'Affaires de Baie-Saint-Paul a mis sur pied des événements qui permettent aux citoyens de la Capitale-Nationale et de tout le Québec de profiter des charmes hivernaux de Charlevoix. Ces événements offrent également aux visiteurs l'occasion de célébrer le savoir-faire des producteurs et artisans de la région. Avec le temps des fêtes qui approche, j'invite les Québécoises et les Québécois à venir découvrir les saveurs locales. »

André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec

« Je suis ravie de cette annonce qui démontre la confiance du gouvernement envers l'expertise de l'Association des Gens d'Affaires de Baie-Saint-Paul. Ce financement de 30?000 $ pour le Marché de Noël et Illumine Baie-Saint-Paul 2023 démontre notre engagement à nourrir l'industrie touristique tout au long de l'année, prouvant que notre région est belle et brille en toutes saisons. »

Kariane Bourassa, députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré

Faits saillants :

Le Secrétariat à la Capitale-Nationale soutient le Marché de Noël de Baie-Saint-Paul et Illumine Baie-Saint-Paul avec une aide financière de 30?000 $ grâce à son Programme d'appui aux actions régionales;

et Illumine Baie-Saint-Paul avec une aide financière de 30?000 $ grâce à son Programme d'appui aux actions régionales; Le ministère du Tourisme accorde 13?000 $ au Marché de Noël de Baie-Saint-Paul dans le cadre du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques;

dans le cadre du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques; Le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation accorde une aide financière de 5?000 $ par l'entremise du Programme d'appui au développement de l'agriculture et de l'agroalimentaire en région.

Lien connexe :

www.quebec.ca

Médias sociaux :

Secrétariat à la Capitale-Nationale :

Twitter LinkedIn

Ministère du Tourisme sur les médias sociaux :

Twitter Facebook YouTube LinkedIn

Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation :

Facebook Twitter Instagram LinkedIn YouTube

SOURCE Cabinet du ministre responsable des Infrastructures et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

1 décembre 2023 à 09:05

Communiqué envoyé leet diffusé par :