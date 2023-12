NX Belgium participe au salon Transport & Logistics Antwerp 2023





TOKYO, 1. décembre 2023 /PRNewswire/ -- Nippon Express (Belgium) N.V./S.A. (ci-après « NX Belgium »), une société du groupe NIPPON EXPRESS HOLDINGS, INC, a participé au salon Transport & Logistics Antwerp 2023 qui s'est tenu à Anvers, en Belgique, du mardi 17 au jeudi 19 octobre.

Transport & Logistics Antwerp 2023 est un salon international consacré à la présentation des derniers produits, services et innovations dans les domaines de la logistique, du transport, des technologies de l'information et de la gestion de la chaîne d'approvisionnement. L'un des plus grands salons logistiques de Belgique, l'événement de cette année a attiré plus de 300 exposants et 11 000 visiteurs sur une période de trois jours.

Le stand de NX Belgium présentait le réseau mondial et les services logistiques avancés du groupe NX. Soulignant l'engagement du groupe en faveur du développement durable, le stand a attiré l'attention sur les initiatives du groupe pour parvenir à des sociétés durables, par exemple en distribuant des tote bags et des stylos réutilisables aux visiteurs du stand.

Le groupe NX continuera à relever les défis de ses clients en Europe et à soutenir leur expansion commerciale grâce à son réseau mondial et à l'expertise qu'il a accumulée dans le domaine de la logistique avancée.

