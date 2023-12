Des autobus scolaires électriques arrivent dans les écoles du comté de Glades





Un groupe initial de près de 1 700 élèves aura accès à du transport propre et fiable grâce aux 13 nouveaux autobus scolaires électriques du district.

MOORE HAVEN, Floride, 30 novembre 2023 /CNW/ - Le district scolaire du comté de Glades a annoncé aujourd'hui son intention de moderniser plus de la moitié du parc du district pour passer à l'électrique en déployant 13 autobus scolaires électriques Blue Bird de type C et en électrifiant deux dépôts de recharge. Grâce à l'acquisition de nouveaux autobus électriques fournis par le concessionnaire local d'autobus scolaires, Florida Transportation Systems, le district scolaire du comté de Glades connaîtra des progrès importants dans son parc de véhicules grâce à l'acquisition de nouveaux autobus électriques, ce qui aidera à améliorer la qualité de l'air et à fournir un transport électrique fiable aux élèves de l'école primaire Moore Haven, de l'école West Glades et de l'école intermédiaire et secondaire Moore Haven. Il s'agit d'une occasion en or qui se présente pour remédier à l'état désuet du parc actuel, où la majorité des autobus sont en service depuis plus de dix ans, et où certains atteignent même le cap ahurissant de vingt-cinq ans.

La décision d'investir dans les autobus électriques représente une victoire monumentale pour le comté de Glades et ses résidents. Non seulement cet effort de modernisation contribuera à un avenir plus vert et plus durable, mais il révolutionnera aussi l'expérience de déplacement des étudiants. À l'heure actuelle, seuls trois autobus de la flotte sont équipés d'un système de climatisation, ce qui laisse la grande majorité des étudiants supporter la chaleur brûlante de la Floride pendant leurs déplacements quotidiens.

La mise en service de ces nouveaux autobus entraînera une transformation remarquable du transport des élèves, ce qui améliorera considérablement le niveau de confort et de sécurité. L'inclusion de la climatisation dans la majorité des autobus atténuera les effets néfastes de la chaleur en Floride sur les élèves, permettant à ces derniers de se déplacer dans un environnement plus favorable. Ce développement est d'une importance capitale, surtout compte tenu des longues périodes de transport auxquelles les étudiants sont souvent confrontés.

« Le district scolaire du comté de Glades comprend l'importance d'accorder la priorité au bien-être des élèves et de veiller à ce qu'ils aient accès à des conditions optimales pendant leurs déplacements », a affirmé la surintendante Mme Alice E. Barfield. « L'introduction de ces autobus électriques renforce notre engagement à fournir des services de transport sécuritaires et confortables à la collectivité que nous servons fièrement. »

L'acquisition de ces nouveaux autobus s'inscrit dans la vision globale du district qui consiste à adopter des solutions novatrices et des pratiques durables. En passant à des autobus électriques, le district réduit activement son empreinte carbone et contribue à un environnement plus propre et plus sain pour les générations futures. Le comté de Glades peut s'attendre à un avenir plus brillant et plus durable grâce à la mise en service de ces autobus électriques, et il est heureux d'entamer ce nouveau chapitre et de demeurer inébranlable dans son service à la collectivité avec le plus grand soin et le plus grand engagement.

En tant que partenaire d'électrification de Glades, le fournisseur de services d'électrification des parcs d'autobus scolaires Highland Electric Fleets offre une option simple et abordable qui aide les districts scolaires à faire passer leurs parcs de véhicules diesel à l'électrique. Highland s'occupe de la planification, de la mise en oeuvre, de la gestion et de la formation nécessaires à l'électrification complète du parc et offre un rendement garanti dans le cadre d'un contrat pluriannuel.

« Nous sommes impatients de travailler en partenariat avec le district scolaire du comté de Glades, qui a démontré son engagement à passer plus de la moitié de son parc d'autobus scolaires à l'électrique », a affirmé Duncan McIntyre, chef de la direction et fondateur de Highland Electric Fleet. « Ce projet de 13 autobus permettra au district de passer un jour l'intégralité de son parc à l'électricité et nous espérons les appuyer de toutes les façons possibles. »

À propos du district scolaire du comté de Glades

Le district scolaire comprend trois écoles : l'école West Glades (de la prématernelle à la 8e année), l'école intermédiaire et secondaire Moore Haven (de la 6e à la 8e année), l'école élémentaire Moore Haven (de la prématernelle à la 5e année). Au cours des trois dernières années, le district s'est considérablement amélioré, passant de la 62e place sur 67 districts à la 33e place sur 67 districts. La sécurité et la réussite scolaire sont des priorités pour les élèves du comté de Glades. Le district scolaire du comté de Glades a récemment reçu du financement de l'État pour construire une toute nouvelle installation à la fine pointe de la technologie qui remplacera l'actuelle école élémentaire Moore Haven, qui a désespérément besoin de réparations. Ce financement profitera à l'ensemble du comté. L'ouverture est prévue pour l'année scolaire 2025-2026.

À propos de Highland Electric Fleets

Highland Electric Fleets est le principal fournisseur de services d'électrification pour les districts scolaires, les gouvernements et les exploitants de parcs de véhicules en Amérique du Nord. Fondée en 2019, l'entreprise offre une gamme unique de produits qui facilitent la mise à niveau des parcs de véhicules électriques et en réduisent les coûts. Exerçant ses activités dans 30 États et au Canada, Highland est responsable de la première utilisation d'autobus scolaires électriques dans le cadre d'un programme de raccordement de véhicules commerciaux au réseau (V2G) et du plus grand projet d'autobus scolaires électriques aux États-Unis à ce jour. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site https://highlandfleets.com .

