BuildRI annonce les principaux programmes d'investissement responsable des investisseurs alternatifs européens pour 2023

BuildRI, un fournisseur de premier plan d'idées d'investissement responsable, a le plaisir de dévoiler les principaux programmes d'investissement responsable au sein du secteur européen des placements alternatifs pour l'année 2023.

Tout au long de l'année, l'équipe d'analystes chevronnés de BuildRI a évalué de multiples sociétés d'investissement alternatif en utilisant un ensemble complet de 32 critères d'investissement responsable et critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG). Ces critères incluent l'intégration et le niveau de maturité des politiques, programmes et pratiques d'investissement responsable adoptés par ces sociétés. Il convient de noter que les critères d'évaluation sont étroitement alignés sur des normes et cadres ESG et d'investissement responsable leaders du marché. Les données utilisées pour l'évaluation proviennent principalement d'informations connues du public ou auto-déclarées.

Des classements complets, des données de référence et des informations supplémentaires au sujet de chaque entreprise leader sont disponibles pour ses membres sur la plateforme BuildRI.

Les principaux programmes d'investissement responsable dans la catégorie du capital-investissement européen sont :

Pour la catégorie du capital-investissement sur le marché intermédiaire européen, les principaux programmes d'investissement responsable sont représentés par :

Détails supplémentaires

À propos de BuildRI

BuildRI est une entreprise au service d'une mission qui fournit une plateforme standardisée d'investissement responsable (IR) et de type ESG (environnement, social et gouvernance), ainsi qu'un système de notation pour les gestionnaires de placements, les propriétaires d'actifs, les commanditaires et les prêteurs. BuildRI est une source de confiance unique pour les gestionnaires de placements et leurs commanditaires, contribuant à évaluer, soutenir et mettre en valeur des gestionnaires et des sociétés de portefeuille qui donnent la priorité aux pratiques d'investissement responsable. Les filiales de BuildRI fournissent des services de reporting stratégique aux plus grandes organisations mondiales depuis 1999. Pour en savoir plus, consultez le site www.build-ri.com.

30 novembre 2023

