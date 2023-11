LE PROJET DE LOI 141, LOI DE 2023 SUR LES BAUX VIAGERS





TORONTO, le 30 nov. 2023 /CNW/ - Le Comité permanent du patrimoine, de l'infrastructure et de la culture doit siéger pour étudier le projet de loi 141, Loi traitant des baux viagers.

Le comité a l'intention de tenir des séances publiques à Beamsville le lundi 5 février 2024, à Stouffville le mardi 6 février 2024, et à Newmarket le mercredi 7 février 2024.

Les personnes qui souhaitent faire une présentation devant le comité concernant le projet de loi 141 sont priées de s'inscrire le jeudi 25 janvier 2024 à 12 h (HNE).

Celles et ceux qui ne souhaitent pas faire de présentation orale, mais souhaitent commenter le projet de loi peuvent envoyer un mémoire au plus tard le mercredi 7 février 2024 à 19 h (HNE).

Pour vous inscrire ou soumettre un mémoire, veuillez visiter le site suivant : ola.org/fr/demande-comites.

Une version électronique du projet de loi est disponible sur le site Web de l'Assemblée législative au ola.org/fr.

Laurie Scott, présidente

Isaiah Thorning, greffier

Édifice Whitney, Salle 1405

Toronto, ON M7A 1A2

Téléphone : 416 325-3526

Télécopie : 416 325-3505

ATS : 416 325-3538

Courriel : [email protected]

Les appels à frais virés sont acceptés.

This information is available in English upon request.

30 novembre 2023 à 17:52

