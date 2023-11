Mary Kay poursuit son expansion en Hongrie, élevant la beauté et l'autonomisation en Europe centrale





Mary Kay Inc., célèbre marque de produits de beauté et défenseur mondial de l'autonomisation des femmes, est ravie d'annoncer son expansion en Hongrie, une décision stratégique qui marque la dernière percée de l'entreprise sur le marché européen. Cette expansion intervient à l'occasion du 60e anniversaire de Mary Kay, soulignant son héritage durable qui consiste à offrir des opportunités d'entreprenariat inégalées et des soins de la peau et des cosmétiques de couleur de haute qualité.

Les opérations de Mary Kay en Hongrie seront supervisées depuis les bureaux de Mary Kay en République tchèque, à Prague. Pour célébrer cette expansion, des évènements ont été organisés à Prague et à Budapest. Le développement de Mary Kay en Hongrie s'inscrit dans le prolongement de la récente nomination par Euromonitor International 11 de la première marque mondiale de vente directe de produits de soin de la peau et de cosmétiques de couleur.

« Cette expansion en Hongrie est un projet que nous avons toujours envisagé, et nous savons que le moment de présenter notre opportunité de carrière inégalée et nos produits irrésistibles sur ce nouveau marché se présente dès MAINTENANT », a indiqué Tara Eustace, Présidente de Mary Kay pour la région Europe. « Sous la direction d'Edita Szaboova et de nos très prospères marchés Mary Kay de République tchèque et de Slovaquie, je suis convaincue que nous créerons des opportunités de revenus vivantes et viables pour les femmes de Hongrie ».

Edita Szaboova, Directrice générale de Mary Kay République tchèque et Slovaquie, a exprimé son enthousiasme quant à l'expansion de ce nouveau marché.

« Nous pouvons nous réjouir de donner du pouvoir aux femmes entrepreneurs en herbe en Hongrie, ce qui s'aligne avec notre mission principale d'enrichir la vie des femmes », a indiqué Szaboova. « L'esprit entrepreneurial est très respecté et soutenu en Hongrie, et nos recherches montrent que les femmes embrasseront cette nouvelle opportunité de travailler, d'apprendre et de développer leurs propres entreprises durables. »

Forte du patrimoine culturel riche, de l'héritage vibrant et de l'économie dynamique de la Hongrie, Mary Kay Inc. s'apprête à lancer une série d'initiatives visant à renforcer l'émancipation économique des femmes hongroises. Ces initiatives englobent des programmes éducatifs, du mentorat et des investissements économiques significatifs dans le pays.

Pour en savoir plus, suivez Mary Kay Hongrie en ligne sur www.marykay.hu et restez connecté sur Instagram et Facebook.

À propos de Mary Kay

À l'époque. Maintenant. Toujours. Parmi les premiers à briser le plafond de verre, Mary Kay Ash a fondé sa marque de beauté de rêve au Texas en 1963 avec un seul objectif : enrichir la vie des femmes. Ce rêve s'est épanoui en devenant une société internationale avec des millions d'agents de vente indépendants dans plus de 35 pays. Pendant 60 ans, les opportunités offertes par Mary Kay ont permis aux femmes de définir leurs propres avenirs, à travers l'éducation, le mentorat, la sensibilisation et l'innovation. Mary Kay s'est dédiée à investir dans la science derrière la beauté et à fabriquer des soins de la peau, des cosmétiques couleurs, des suppléments nutritionnels et des parfums avant-gardistes. Mary Kay croit dans la préservation de notre planète pour les générations futures, la protection des femmes affectées par le cancer et les abus domestiques et l'encouragement des jeunes à poursuivre leurs rêves. Pour en savoir plus, rendez-vous sur marykayglobal.com, retrouvez-nous sur Facebook, Instagram, et LinkedIn, ou suivez-nous sur X (anciennement connu sous le nom de Twitter).

1 « Source Euromonitor International Limited ; Beauty and Personal Care 2023 Edition, valeur des ventes au RSP, données 2022. »

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

30 novembre 2023 à 16:15

Communiqué envoyé leet diffusé par :