La 7e édition de Fintech Abu Dhabi explore la synergie entre la finance et la technologie





ABU DHABI, Émirats arabes unis, 30 novembre 2023 /PRNewswire/ -- Tirant parti des succès du plus grand festival de technologie financière de la région MENA présenté par Abu Dhabi Global Market (ADGM), la 7e édition de Fintech Abu Dhabi a accueilli aujourd'hui un nombre impressionnant de leaders et de visionnaires de la technologie financière du monde entier. Il s'agit notamment de ceux qui sont responsables de l'innovation dans les grandes institutions financières, les start-ups, les innovateurs, les entrepreneurs, les investisseurs en capital-risque, les scientifiques et les universitaires, ce qui renforce encore la position d'Abu Dhabi en tant que centre d'innovation et de technologie avant-gardiste.

L'événement phare de l'ADGM, Fintech Abu Dhabi, organisé en partenariat avec Huawei, est resté un moment fort de la Semaine financière d'Abu Dhabi (ADFW) cette année, en se concentrant sur le thème central de l'événement : « La convergence de la finance et de la technologie ». L'événement a débuté par un débat animé sur l'économie de la criminalité financière et a réuni d'importantes institutions d'IA à Abu Dhabi pour discuter de l'engagement précoce de la ville en faveur de l'IA. Les participants se sont également penchés sur la maturité de l'industrie des cryptomonnaies. M. Alexander Lipton, responsable mondial de la recherche et du développement chez ADIA, a donné des informations détaillées sur la façon dont les médias sociaux redessinent le paysage bancaire mondial, tandis que le PDG de Circle a présenté des stratégies visant à exploiter les actifs numériques afin d'améliorer la stabilité financière mondiale. Parmi les autres séances intéressantes d'aujourd'hui, mentionnons « Decoding a "Skandal" ? Inside Wirecard's Investigation » dont a parlé Dan McCrum, journaliste d'investigation du Financial Times, et Dickon Johnston, fondateur et PDG de Themis, ainsi que « Finding an Entrepreneurial Mindset » par Gary Vaynerchuk, président et directeur général de VaynerX.

Les forums uniques en leur genre présentés lors de Fintech Abu Dhabi concernaient, entre autres, la blockchain, l'IA et le risque et la sécurité. Blockchain Abu Dhabi a présenté en partenariat avec Circle des sujets tels que la recherche de stabilité pour la monnaie numérique, les monnaies numériques des banques centrales améliorant l'infrastructure des actifs numériques et l'impact global de la blockchain et du Web3 sur le secteur financier. AI Abu Dhabi a été organisé en collaboration avec Mastercard, tandis que Risk 4.0 a été organisé en association avec le Conseil exécutif pour la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.

Lors de l'événement, ADGM, en collaboration avec ses partenaires, a dévoilé des initiatives visant à redéfinir les pratiques réglementaires. L'Autorité de réglementation des services financiers (ARSF) a présenté sa stratégie « Réglementation en tant que service » par le biais de son laboratoire numérique, visant à co-créer des solutions innovantes pour l'octroi de licences et la supervision des entreprises. Des collaborations importantes entre l'ARSF et l'Université nationale de Singapour ont été annoncées, dont l'objectif est de développer un outil d'évaluation basé sur l'IA pour les fournisseurs de services d'actifs virtuels souhaitant obtenir une licence dans le cadre de l'ADGM.

Dans le cadre de ses efforts d'amélioration continue, l'ARSF a annoncé qu'elle sollicitait des avis sur un document de travail lié à la gestion des risques de la technologie de l'information (TI) afin d'améliorer la résilience opérationnelle des entreprises. En outre, encourageant l'innovation dans la finance décentralisée (DeFi), l'ARSF a officialisé une collaboration avec Coinbase Asset Management et Neoply et a également encouragé la publication d'un document de consultation DeFi en 2024, ainsi que des améliorations du cadre réglementaire existant.

Linda Fitz-Alan, directrice générale d'ADGM Courts a déclaré : « Pour sa 7e édition très réussie, Fintech Abu Dhabi a commencé comme un pionnier, éveillant notre imagination, guidant la perturbation de nos normes et faisant de l'innovation notre constante. Il ne s'agit plus d'un événement annuel, mais d'un point de repère crucial pour tester la température et s'imprégner des pensées des leaders mondiaux de la technologie financière. Les discussions enrichissantes de Fintech Abu Dhabi ne façonnent pas seulement l'avenir du paysage fintech, mais créent également son paysage tout en nous ouvrant aux possibilités infinies de l'avenir du secteur financier. »

En outre, des sociétés mondiales telles que GQG Partners (GQG), une société de gestion d'actifs indépendante avec plus de 100 milliards de dollars d'actifs sous gestion, et Offset8, une société de gestion d'actifs propriétaire spécialisée dans le marché des crédits carbone mondiaux vérifiés (VCC) ont annoncé avoir reçu une approbation de principe (IPA) de l'Autorité de réglementation des services financiers (ARSF) de l'ADGM. IOTA, l'infrastructure ouverte de biens publics qui ouvre la voie à l'innovation en matière d'actifs numériques, a annoncé qu'elle était la première entreprise à être enregistrée en vertu des règlements sur les fondations DLT d'ADGM.

La Middle East Venture Capital Association (MEVCA) et la Gulf Petrochemicals and Chemicals Association (GPCA), dont le siège est à New York et Singapour, ont annoncé un partenariat qui verra la GPCA établir une présence permanente au Moyen-Orient, avec le soutien de la MEVCA.

Le Sommet mondial des régulateurs financiers, un rassemblement à huis clos des principaux leaders mondiaux de la réglementation financière, a été organisé parallèlement à Fintech Abu Dhabi et a discuté du rôle que jouent les régulateurs dans l'élaboration du paysage de la finance durable de l'avenir. Les résultats du sommet seront annoncés demain lors du sommet sur le développement durable R.A.C.E (Regulation, Awareness, Collaboration & Ecosystem).

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2211082/4427634/ADGM_Logo.jpg

30 novembre 2023 à 14:58

Communiqué envoyé leet diffusé par :