Aviz Networks porte son financement à 10 millions de dollars avec de nouveaux investissements d'Accton, de Cisco Investments et de Wistron

Aviz Networks, leader en logiciels de réseaux ouverts destinés aux infrastructures de cloud computing pour les télécommunications et les entreprises, annonce aujourd'hui la participation de Cisco Investments à son dernier tour de table, rejoignant ainsi les investisseurs existants, Moment Ventures, Accton et Wistron. Ce financement, qui se monte désormais à 10 millions de dollars, permettra d'accélérer le développement de la pile de réseaux d'Aviz, basée sur GenAI et multi-fournisseurs, ainsi que l'adoption du réseau ouvert SONiC.

Aviz permet aux entreprises de profiter des performances et des coûts des réseaux à grande échelle en éliminant la complexité et en fournissant des fonctions de gestion pilotées par l'intelligence artificielle au sein d'une pile logicielle Networking 3.0 résolument novatrice. La pile d'Aviz supporte l'OS réseau open-source SONiC, qui connaît un succès fulgurant, ainsi que les environnements multi-NOS, et exploite la puissance des modèles de grands langages (LLM) pour assurer un choix et des capacités sans précédent. L'entreprise a enregistré une croissance rapide au cours des 12 derniers mois, avec une augmentation du nombre de clients, du chiffre d'affaires et des effectifs opérationnels pour faire face à la demande croissante dans de nombreuses régions du monde. Aviz a connu une croissance de 250 % de son chiffre d'affaires, avec plus de 30 clients mondiaux de tous calibres.

Au cours des trois dernières années, SONiC s'est affirmée sur la scène des réseaux de cloud computing et de centres de données en tant qu'entité pesant plusieurs milliards de dollars, et devrait atteindre 8 milliards de dollars d'ici à 2027, selon une étude réalisée par le cabinet d'analystes 650 Group, spécialiste du secteur des communications.

"Nous sommes ravis de clôturer ce dernier tour de financement qui réunit Accton, Cisco Investments, Moment Ventures et Wistron. Nous avons rapidement concrétisé notre vision consistant à fournir des réseaux ouverts, cloud & IA à toutes les entreprises et aux télécoms, dans le cadre de nos partenariats avec les clients et notre écosystème de fournisseurs", a déclaré Vishal Shukla, cofondateur et PDG d'Aviz. "Aviz continue de se concentrer sur le support et l'exploitation de la communauté SONiC, ainsi que sur des innovations intéressantes qui améliorent la qualité, réduisent les coûts et accélèrent le temps de déploiement des réseaux ouverts et cloud."

"Accton se réjouit de participer à ce financement, aux côtés d'autres leaders mondiaux du secteur des réseaux. Cette contribution illustre notre engagement en faveur de l'innovation dans le domaine des réseaux ouverts, a déclaré le directeur général d'Accton. Aviz Networks a connu un énorme succès cette année sur le marché des réseaux ouverts de plusieurs milliards de dollars, où SONiC est prépondérant. Accton apprécie toujours de collaborer avec ceux qui partagent notre vision collective de l'utilisation de l'IA et d'autres technologies de pointe pour satisfaire les besoins en réseau des entreprises et des opérateurs télécoms", a déclaré Jun Shi, PDG et président d'Accton Group..

"Cisco a pour objectif d'accélérer l'innovation dans le domaine des réseaux et d'offrir des solutions intégrales à ses clients", a déclaré Aleem Rizvon, vice-président de Cisco Investments. "En investissant dans des startups innovantes comme Aviz, nous affichons notre engagement envers nos partenaires et nos clients attachés à la communauté des logiciels libres."

"Wistron est ravi de constater les multiples innovations et réalisations d'Aviz, une jeune entreprise qui développe sa portée pour relever les défis des centres de données d'entreprise et des réseaux cloud", a déclaré William Lin, président de Enterprise & Networking B.G., Wistron Corporation. "Wistron prend part à ce tour d'investissement afin que nos entreprises puissent collaborer étroitement en vue de fournir les solutions adéquates et des économies substantielles aux entreprises, grâce à des déploiements SONiC robustes en périphérie."

À propos d'Aviz

Aviz Networks est un prestataire de premier plan pour les réseaux ouverts, cloud et IA first. Aviz propose des applications et des APIs agnostiques aux plateformes de commutation et faciles à utiliser pour assurer l'observabilité, l'orchestration et l'assurance des réseaux. Aviz propose également une prise en charge désagrégée des déploiements SONiC multifournisseurs dans les centres de données & les réseaux de périphérie. Aviz entend faire de SONiC un NOS omniprésent, accessible et intelligent pour toutes les parties prenantes.

Pour en savoir plus sur Aviz, rendez-vous sur aviznetworks.com.

