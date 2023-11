Delphos prend de l'intérêt sur la chaîne de valeur des minerais strategiques de la République démocratique du Congo





WASHINGTON, 30 novembre 2023 /PRNewswire/ -- La délégation de Delphos a mené d'importantes réunions en collaboration avec Buenassa, une société anonyme détenue à 100 % congolaise, et des représentants du gouvernement de la République démocratique du Congo. Les échanges se sont fait autour de la proposition du projet de raffinerie de Buenassa pour les cathodes de cuivre de qualité LME et le sulfate de cobalt de qualité batterie, une initiative sans précédent à ce jour dans le pays. Delphos est optimiste depuis les propos de la République démocratique du Congo d'améliorer sa chaîne de valeur des minerais essentiels. Ceci démontre que, bien que cela soit plus complexe, des ressources financières peuvent être mobilisées pour la création de raffineries locales, une initiative prometteuse d'un point de vue ESG.

Au cours d'une délégation de Washington DC menée par la présidente de Delphos International, l'ambassadrice Roya Rahmani, avec le fondateur et PDG de Buenassa, Eddy Kioni,ont reçu des notes positives suivant leur discussions avec les autorités Congolaises., notamment le vice-premier ministre de l'Économie et le ministre des Mines, ainsi que leurs équipes. Les réunions ont porté sur l'alignement des approches et les mesures nécessaires à prendre pour mieux préparer le projet, y compris les modalités du soutien gouvernemental et les stratégies de sécurisation des ressources financières.

« Il est essentiel d'être sur le terrain et de rencontrer les principales parties prenantes ainsi que les partenaires clés, car ce projet peut potentiellement modifier la chaîne de valeur nationale des minerais essentiels », a déclaré l'ambassadrice Rahmani.

Wesley Davis, directeur général senior, a également confirmé que l'appétence des investisseurs augmentait, se concentrant sur les projets transparents et la possibilité d'avoir une vision plus claire de l'impact social. Il a ajouté que cela pourrait devenir un projet d'investissement de premier plan en ce qui concerne la chaîne de valeur des minerais stratégiques en Afrique.

Eddy Kioni, PDG de Buenassa, explique : « La préparation d'un projet qui reflète la volonté nationale de jouer un rôle dans la transition énergétique peut créer une dynamique nécessaire ». Et d'ajouter : « L'enthousiasme de Delphos pour Buenassa démontre qu'il est possible de lever des capitaux malgré la complexité de l'environnement opérationnel. Il existe un capital de croissance pour la transition énergétique en République démocratique du Congo lorsqu'il est axé sur les enjeux ESG. »

Jean Luc Mastaki, directeur du bureau sous-régional pour l'Afrique centrale à la Commission économique pour l'Afrique (UNECA) des Nations unies, a exprimé son avis au projet de Buenassa. La visite de Delphos en RDC fait suite à la réunion qui s'est tenue à New York lors de l'Assemblée générale des Nations unies. Lors du sommet d'affaires de l'Assemblée générale des Nations unies (AGNU), Antonio Pedro, secrétaire exécutif par intérim de l'UNECA, a déclaré que l'Afrique devait exploiter pleinement ses abondantes ressources minérales essentielles pour accélérer l'industrialisation durable et la transition vers l'énergie propre.

Delphos se concentre sur les marchés émergents depuis près de 40 ans, avec l'intention de soutenir et de promouvoir des projets ayant un impact social et environnemental. C'est dans cette optique que Delphos travaille avec Buenassa pour assurer le financement de ce projet. Delphos considère que ce type de projet a une grande valeur et qu'il pourrait créer des opportunités pour les habitants de la République démocratique du Congo, en particulier ceux qui sont affectés par la chaîne d'approvisionnement mondiale des minerais essentiels.

À propos de Buenassa :

BUENASSA élabore des solutions innovantes à tous les stades de la chaîne d'approvisionnement sur de multiples marchés de matières premières, sans limitation, mais en se concentrant actuellement sur les secteurs du cuivre et du cobalt. Il s'agit de la première société intégrée de négoce de métaux en République démocratique du Congo à être spécialisée dans la fourniture de matériaux enrichis au niveau national.

www.buenassa.com

À propos de Delphos :

Delphos est la référence en matière de solutions financières innovantes pour les entreprises et les projets de développement. Nous sommes spécialisés dans la mobilisation de capitaux à long terme et à des prix compétitifs pour les entreprises, les gestionnaires de fonds, les promoteurs, les PME, les États souverains et les entrepreneurs du monde entier. Depuis 1987, nous avons mobilisé plus de 20 milliards de dollars de financement pour des projets de développement et soutenu les efforts de plus de 1 200 entreprises. Nous exploitons les ressources de plus de 350 agences gouvernementales et organisations multilatérales dans le monde entier pour aider nos clients à atteindre leurs objectifs commerciaux internationaux tout en ayant un impact durable. En plus de ses efforts de mobilisation de capitaux, Delphos fournit des services de conseil dans le domaine des transactions et de la gestion des investissements et des risques aux gouvernements et aux clients du secteur privé dans de nombreux secteurs. Nous sommes des conseillers agréés pour les organismes suivants : BAD, DFC, IDB Invest, IFC, USAID, US Ex-Im Bank, l'USTDA et WBG, ainsi que pour des sociétés de capital-investissement de premier plan, des développeurs d'infrastructures et des investisseurs stratégiques, des gouvernements étrangers et des entreprises de services publics.

