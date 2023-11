« NOUS SOMMES À L'AUBE D'UNE NOUVELLE ÈRE DE L'INTELLIGENCE », SELON UN EXPERT MONDIAL EN IA AU SOMMET WISE 2023 ORGANISÉ PAR LA FONDATION DU QATAR





Le sommet a mis en lumière les divers points de vue de leaders d'opinion, d'innovateurs et de jeunes acteurs du changement concernant l'IA dans le domaine de l'éducation.

DOHA, Qatar, 30 novembre 2023 /PRNewswire/ -- Le monde est à un point de bascule de l'évolution humaine, car les machines sont sur le point de changer profondément nos façons de vivre, de travailler, et même ce que signifie d'être humain, a déclaré Nina Schick, l'une des premières expertes en IA générative et fondatrice de Tamang Ventures Limited, au WISE 11, la 11e édition du Sommet WISE de la Fondation du Qatar, qui s'est conclu aujourd'hui.

Évoquant la vitesse exponentielle à laquelle les capacités des systèmes d'IA progressent, Mme Shick a souligné : « En cette nouvelle ère de l'intelligence ? une révolution ? la relation par défaut sera une relation symbiotique où la machine et l'homme travailleront ensemble. »

Dans la master class intitulée « L'esprit critique à l'ère du numérique : IA, éducation à l'information et lutte contre la désinformation », Marc Owen Jones, professeur associé au département d'études du Moyen-Orient de l'université de Hamad Bin Khalifa, s'est intéressé aux défis que doivent relever les systèmes éducatifs afin d'identifier et de lutter contre la désinformation et il a offert des conseils sur les moyens de s'attaquer à la propagande générée par l'IA.

La table ronde intitulée « L'IA pour le bien commun » a exploré l'impact collectif des applications de l'IA dans les domaines de la recherche, de l'éducation, de la politique, de la philanthropie et des médias sur la formation de la prochaine génération de leaders et de personnes capables de résoudre les problèmes. Son Excellence Mme Buthaina bint Ali Al Jabr Al Nuaimi, ministre de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, a mis en lumière les efforts continus du Qatar ainsi que ses futurs projets d'intégration de l'IA dans son système éducatif.

Son Excellence madame la ministre a déclaré : « Le Qatar est l'un des premiers pays à avoir adopté un programme national d'enseignement de l'IA de la maternelle à la Terminale. Il vise à préparer les étudiants à une main-d'oeuvre qui fait de plus en plus appel aux technologies et aux compétences en IA. »

Conrad Wolfram, cofondateur et directeur général du groupe Wolfram, a prononcé un discours liminaire lors de la cérémonie de clôture sur l'importance cruciale de la pensée computationnelle à l'ère de l'IA. Il a examiné le lien entre l'étude des mathématiques et des méthodes informatiques pour développer un esprit critique et des compétences créatives, et a plaidé en faveur d'un changement visant à accorder la priorité à l'utilisation des outils informatiques dans les systèmes éducatifs afin de relever les défis du monde réel.

Ce sommet de deux jours a rassemblé près de 7 000 acteurs du secteur de l'éducation, d'éminents experts en matière d'innovation et de technologie, ainsi que de jeunes pionniers pour susciter des débats sur une adoption sûre, éthique et efficace de l'IA dans les systèmes éducatifs mondiaux.

