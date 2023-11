Début du processus d'approbation du projet Corvette de Patriot avec la soumission du formulaire de renseignements préliminaires





Faits saillants

Patriot a soumis le formulaire de renseignements préliminaires relatif au projet Corvette auprès du gouvernement provincial du Québec, marquant le début du processus d'approbation visant le projet.

En parallèle, la « Description du projet » à l'intention du gouvernement fédéral a été préparée et pourra être soumise après l'obtention de précisions concernant les prochaines étapes à franchir pour le processus fédéral (selon la définition dans la Loi sur l'évaluation d'impact), avant la soumission officielle du document.

Métaux de Batteries Patriot Inc. (la « Société » ou « Patriot ») (TSXV: PMET) (ASX: PMT) (OTCQX: PMETF) (FSE: R9GA) est heureuse d'annoncer qu'elle a déposé le formulaire de renseignements préliminaires auprès du gouvernement du Québec (ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs ou « MELCCFP ») se rapportant à son projet en propriété exclusive, le projet Corvette (le « projet » ou le « terrain »). L'information présentée dans le formulaire de renseignements préliminaires représente l'aboutissement d'efforts assidus s'échelonnant sur plus de deux ans visant à délimiter les ressources et le potentiel d'exploration, combinés à des travaux de réalisation d'une étude environnementale préliminaire, qui contribueront à la mise en valeur des projets proposés. Le document peut être consulté à l'adresse www.patriotbatterymetals.com.

Alix Drapack, vice-présidente, ESG de la Société a déclaré : « La soumission du formulaire de renseignements préliminaires au MELCCFP représente la première étape du processus d'évaluation des impacts sur l'environnement et le milieu social ou « EIEMS ». Le MELCCFP transmettra le dossier au comité d'évaluation ou « COMEV », soit un comité composé de membres nommés par le gouvernement de la Nation crie, le gouvernement du Québec et le gouvernement canadien. Le COMEV analysera la documentation présentée et émettra des lignes directrices précisant la portée et la nature de l'étude d'impact devant être entreprise à l'égard du projet. Le MELCCFP révisera les lignes directrices et les renverra à Patriot. La prochaine étape à franchir pour la Société sera d'entreprendre une étude d'impact qui soit conforme aux lignes directrices émises. En préparation de l'EIEMS, Patriot a déjà commencé à recueillir des données de référence environnementales à proximité du projet et prévoit recueillir des données additionnelles l'an prochain. Nous continuons à consulter les communautés locales pour solliciter leurs commentaires sur nos activités et nos plans ».

Blair Way, administrateur, président et chef de la direction de la Société a déclaré : « L'équipe a fait preuve de diligence et de motivation et a déployé beaucoup d'effort pour le compte de toutes les parties prenantes pour assurer l'avancement du terrain Corvette en temps opportun. Un tel progrès après tout juste deux ans de travail témoigne de l'engagement de cette équipe et de l'importance de la découverte. Corvette est un projet de premier plan qui héberge de nombreuses pegmatites à spodumène, dont CV5, un des amas de pegmatites qui a fait l'objet d'une estimation initiale des ressources minérales présumées annoncée précédemment. »

« Patriot évalue actuellement le projet Corvette comme étant une exploitation minière à ciel ouvert de spodumène lithium. En ciblant une production future de la mine Corvette, nous visons également à créer une valeur durable et des avantages pour les communautés hôtes, les actionnaires et les employés. Nous sommes impatients de consulter toutes les parties prenantes au fil de l'évolution du projet », a renchéri M. Way.

Patriot a aussi préparé une Description du projet qui est prête à être déposée auprès du gouvernement canadien (Agence d'évaluation d'impact), mais en raison de la récente décision rendue par la Cour suprême du Canada concernant la Loi sur l'évaluation d'impact, la Société attend d'obtenir des précisions sur les prochaines étapes à franchir pour le processus fédéral avant de soumettre officiellement le document. On ne s'attend pas à ce que ce processus parallèle d'obtention des approbations provinciales nuise au progrès ni à l'échéancier d'obtention de l'ensemble des approbations liées à la mine.

Le projet Corvette est marqué par la pegmatite à spodumène CV5, qui héberge une première estimation des ressources minérales de 109,2 Mt à 1,42 % de Li 2 O de ressources présumées1 et est considéré comme étant la plus grande ressource minérale de pegmatite de lithium des Amériques en termes d'équivalent de carbonate de lithium contenu (ECL) et compte parmi les 10 principales ressources minérales de pegmatite de lithium au monde. La pegmatite à spodumène CV5 est située à environ 13,5 km au sud de la route régionale Transtaïga, praticable en tout temps, et des lignes de transport électrique, et à environ 50 km du complexe de barrages hydroélectriques La-Grande 4 dans la région d'Eeyou Istchee Baie-James du Québec (Figure 1).

1 L'estimation de la ressource minérale CV5 (109,2 Mt à 1,42% de Li 2 O et 160 ppm de Ta 2 O 5 de ressources présumées) est déclarée à une teneur de coupure de 0,40 % de Li 2 O à la date de prise d'effet du 25 juin 2023 (selon le trou de forage CV23-190). Les ressources minérales ne sont pas des réserves minérales puisqu'elles n'ont pas démontré de viabilité économique.

À propos de l'axe préférentiel lithium de CV

L'axe préférentiel lithium de CV est un district émergent de pegmatite à spodumène découvert par la Société en 2017 qui est interprété comme s'étendant sur plus de 50 km dans le terrain Corvette. La zone centrale comprend une pegmatite à spodumène CV5 d'environ 4,35 km de long, qui héberge une première estimation des ressources minérales de 109,2 Mt à 1,42 % de Li 2 O de ressources présumées1.

À ce jour, sept (7) amas distincts de pegmatite à lithium ont été découverts dans le terrain Corvette : CV4, CV5, CV8, CV9, CV10, CV12 et CV13. Compte tenu de la proximité de certains affleurements de pegmatite et de la faible profondeur de la couverture de till dans la région, il est probable que certains des affleurements reflètent une exposition de surface discontinue d'un seul affleurement de pegmatite de plus grande taille sous la surface. En outre, le nombre élevé de pegmatites bien minéralisées le long de l'axe préférentiel indique un fort potentiel pour une série de corps de pegmatites contenant du spodumène relativement peu espacés/empilés, subparallèles et de taille considérable, avec une extension latérale et en profondeur importante.

Personne qualifiée/compétente

L'information contenue dans le présent communiqué qui renvoie aux résultats d'exploration du terrain Corvette est fondée sur l'information compilée par Darren L. Smith, M.Sc., géologue professionnel, qui est une personne qualifiée au sens du Règlement 43-101 sur l'information concernant les projets miniers, et membre en règle de l'Ordre des géologues du Québec (numéro de permis de géologue 01968) et de l'Association of Professional Engineers and Geoscientists of Alberta (numéro de membre 87868) et elle reflète fidèlement cette information. M. Smith a examiné et approuvé l'information technique contenue dans le présent communiqué.

M. Smith est Vice-président, Exploration de Métaux de Batteries Patriot Inc. et détient des actions ordinaires et des options de la Société.

Il possède une expérience suffisante, qui est pertinente pour le style de minéralisation, le type de gisement à l'étude et les activités exercées, pour être qualifié de « personne compétente », au sens attribué au terme competent person dans l'Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves, 2012 (le code de JORC). M. Smith consent à l'inclusion, dans le présent communiqué, des questions fondées sur cette information dans la forme et selon le contexte dans lesquels elle figure.

À propos de Métaux de Batteries Patriot Inc.

Métaux de Batteries Patriot Inc. est une société d'exploration de lithium en roche dure qui se concentre particulièrement sur l'avancement de sa découverte à l'échelle du district au terrain Corvette détenu en propriété exclusive et situé à proximité d'une route régionale et des lignes de transport électrique dans la région d'Eeyou Istchee Baie-James du Québec, au Canada. Le terrain Corvette héberge la pegmatite à spodumène CV5, dont la première estimation des ressources minérales se chiffre à 109,2 Mt à 1,42 % de Li 2 O de ressources présumées1 et est considéré comme étant la plus grande ressource minérale de pegmatite de lithium des Amériques en termes d'équivalent de carbonate de lithium contenu (ECL) et compte parmi les 10 principales ressources minérales de pegmatite de lithium au monde. De plus, le terrain Corvette héberge de multiples autres amas de pegmatites à spodumène non encore soumis à des essais de forage et compte un corridor prospectif s'échelonnant sur plus de 20 km qui reste à évaluer.

Le présent communiqué a été approuvé par le conseil d'administration.

Blair Way, président, chef de la direction et administrateur

« BLAIR WAY »

Mise en garde concernant l'information prospective

Le présent communiqué contient de l'« information prospective » ou des « énoncés prospectifs » au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables et d'autres énoncés qui ne sont pas des faits historiques. Les énoncés prospectifs sont inclus pour fournir de l'information sur les attentes et les plans actuels de la direction qui permet aux investisseurs et à d'autres personnes de mieux comprendre les plans d'affaires, le rendement financier et la situation financière de la Société.

Tous les énoncés, autres que les énoncés de faits historiques, contenus dans le présent communiqué concernant la stratégie, les activités futures, la situation financière, les perspectives, les plans et les objectifs de la direction de la Société sont des énoncés prospectifs qui comportent des risques et des incertitudes. Les énoncés prospectifs se reconnaissent souvent, mais pas toujours, par l'emploi d'expressions et de mots comme « planifier », « prévoir », « estimer », « avoir l'intention de » ou « anticiper », « s'attendre à » ou « croire », ou des variantes de ceux-ci, éventuellement employés au futur ou au conditionnel, ou par l'emploi de tournures indiquant la possibilité que certaines mesures soient prises, que certains événements se produisent ou que certains résultats soient atteints. Plus particulièrement et sans limitation, le présent communiqué contient des énoncés prospectifs se rapportant au processus d'EIEMS de la Société et à son objectif de lancer la production au projet Corvette, notamment en ce qui concerne la création de valeur et d'avantages durables pour les communautés hôtes, les actionnaires et les employés.

L'information prospective est fondée sur certaines hypothèses et d'autres facteurs importants qui, s'ils étaient erronés, pourraient faire en sorte que les résultats, le rendement et les réalisations réels de la Société diffèrent considérablement des résultats, du rendement et des réalisations futurs exprimés ou suggérés dans cette information ou ces énoncés. Rien ne garantit que cette information ou ces énoncés se révéleront exacts. Les principales hypothèses sur lesquelles l'information prospective de la Société est fondée comprennent le financement total requis pour réaliser la mise en valeur du projet Corvette de la Société.

Les lecteurs sont priés de noter que la liste ci-dessus n'est pas exhaustive et ne présente pas la totalité des facteurs et des hypothèses qui pourraient avoir été utilisés. Les énoncés prospectifs sont également assujettis à des risques et à des incertitudes auxquels sont confrontées les activités de la Société, qui pourraient avoir une incidence défavorable importante sur les activités, la situation financière, les résultats d'exploitation et les perspectives de croissance de la Société. Parmi certains des risques auxquels la Société est exposée et les incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux exprimés dans les énoncés prospectifs, on retrouve la capacité de mettre en oeuvre les plans relatifs au projet Corvette de la Société, ainsi que le moment de leur mise en oeuvre. En outre, les lecteurs sont priés d'examiner attentivement l'analyse détaillée des risques présentée dans la plus récente notice annuelle de la Société déposée sur SEDAR +, qui est intégrée par renvoi dans le présent communiqué, pour mieux comprendre les risques et les incertitudes qui touchent les activités et l'exploitation de la Société.

Bien que la Société soit d'avis que ses attentes sont fondées sur des hypothèses raisonnables et qu'elle ait tenté de cerner les facteurs importants qui pourraient faire en sorte que les actions, les événements ou les résultats réels diffèrent considérablement de ceux qui sont décrits dans les énoncés prospectifs, d'autres facteurs pourraient faire en sorte que les actions, les événements ou les résultats diffèrent de ceux qui sont prévus, estimés ou voulus. Rien ne garantit que cette information prospective se révélera exacte, car les résultats réels et les événements réels futurs pourraient différer de manière importante de ceux anticipés dans cette information. Par conséquent, ces risques ne sont pas exhaustifs; cependant, ils devraient être examinés attentivement. Si l'un de ces risques ou l'une de ces incertitudes se concrétisait, les résultats réels pourraient être très différents de ce que laissent entendre les énoncés prospectifs contenus dans les présentes. Compte tenu des risques, des incertitudes et des hypothèses propres aux énoncés prospectifs, les lecteurs ne devraient pas se fier outre mesure à ceux-ci.

Les énoncés prospectifs qui sont contenus dans les présentes visent à aider les investisseurs à comprendre les plans d'affaires, le rendement financier et la situation financière de la Société et ils pourraient ne pas convenir à d'autres fins.

Les énoncés prospectifs qui sont contenus dans le présent document sont formulés uniquement en date des présentes. La Société n'a pas l'intention ni n'est assujettie à aucune obligation de mettre à jour ou de réviser l'un des énoncés prospectifs à la suite d'une nouvelle information ou d'événements futurs, ou pour toute autre raison, sauf dans la mesure exigée par la loi applicable. La Société présente tous ses énoncés prospectifs sous réserve des présentes mises en garde.

Déclaration d'une personne compétente (Rule 5.22 de l'ASX Listing)

L'estimation des ressources minérales qui figure dans le présent communiqué a été déclarée par la Société conformément à la Rule 5.8 de l'ASX Listing le 31 juillet 2023. La Société confirme qu'elle n'a connaissance d'aucune nouvelle information ou donnée ayant une incidence importante sur l'information incluse dans les annonces précédentes et que toutes les hypothèses et tous les paramètres techniques importants qui sous-tendent les estimations dans les annonces précédentes continuent de s'appliquer et n'ont pas changé de manière importante.

