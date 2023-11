La gouverneure générale visitera le centre de soins de longue durée Perley





OTTAWA, ON, le 30 nov. 2023 /CNW/ - Leurs Excellences la très honorable Mary Simon, gouverneure générale et commandante en chef du Canada, et M. Whit Fraser sèmeront un peu de la magie des fêtes au Centre de santé Perley, spécialisé en soins de longue durée, et rencontreront des retraités, des anciens combattants, des personnes âgées et des membres de la communauté du Centre de santé.

À titre de commandante en chef du Canada, la gouverneure générale joue un rôle capital en reconnaissant l'importance des militaires canadiens au pays comme à l'étranger. La gouverneure générale offre soutien et encouragements aux membres et aux vétérans des Forces armées canadiennes, ainsi qu'à leurs familles et à leurs proches, et veille à ce que la population canadienne reconnaisse les contributions passées et présentes de nos militaires.

Date : Le 4 décembre 2023

Heure : 10 h

Lieu : 1750, chemin Russell, Ottawa (Ontario)

Notes à l'intention des médias

Les médias qui souhaitent couvrir la visite doivent s'inscrire auprès du Centre de santé Perley

Les médias peuvent obtenir des photos de la visite en adressant une demande à [email protected] .

Au sujet du Centre de santé Perley

Le Centre de santé Perley est constitué d'une communauté unique et novatrice qui offre aux personnes âgées et aux anciens combattants la possibilité de profiter pleinement de la vie. Accueillant plus de 600 personnes âgées et anciens combattants en soins de longue durée et en appartements autonomes, le Centre offre un éventail de services cliniques, thérapeutiques et récréatifs aux anciens combattants, aux résidents, aux locataires et aux gens de toute la région.

En savoir plus sur le Centre de santé Perley (en anglais seulement)

30 novembre 2023 à 09:10

