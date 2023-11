AVIS AUX MÉDIAS - Empire Company Limited annonce la date de sa conférence téléphonique sur ses résultats financiers du deuxième trimestre de l'exercice 2024





STELLARTON, NS, le 30 nov. 2023 /CNW/ - Empire Company Limited (TSX: EMP.A) publiera ses résultats du deuxième trimestre de l'exercice 2024 le 14 décembre 2023 à 6 h 30 (HNE). La publication sera suivie d'une conférence téléphonique débutant à 12 h 00 (HNE) avec la haute direction.

Pour participer à la conférence téléphonique sans l'aide de téléphoniste, veuillez vous inscrire et saisir votre numéro de téléphone à l'adresse https://emportal.ink/3SEXZeq. Vous recevrez ensuite un message de rappel automatique.

Les numéros à composer pour la conférence téléphonique sont les suivants :

(416) 764-8688

(888) 390-0546

Pour vous assurer d'obtenir la ligne, veuillez téléphoner 10 minutes avant le début de la conférence téléphonique. Vous serez mis en attente jusqu'à ce que la conférence téléphonique commence. Les médias et le public investisseur peuvent assister à la conférence téléphonique en mode écoute seulement. Il sera également possible d'écouter une diffusion Web audio en direct en cliquant sur les liens rapides sur le site Web de la Société, à l'adresse www.empireco.ca, puis en naviguant jusqu'au lien vers la conférence téléphonique sur les résultats trimestriels d'Empire Company Limited.

Un enregistrement de la conférence pourra être écouté jusqu'à minuit, le 28 décembre 2023, en composant le 1 888 390-0541 et en entrant le code d'accès 295603. L'enregistrement sera aussi archivé sur le site Web de la Société pendant 90 jours après la conférence téléphonique.

À PROPOS D'EMPIRE

Empire Company Limited (TSX : EMP.A) est une entreprise canadienne dont le siège social est situé à Stellarton, en Nouvelle-Écosse. Les principaux secteurs d'activité d'Empire sont la vente au détail de produits alimentaires par sa filiale en propriété exclusive, Sobeys Inc., et les activités immobilières connexes. Grâce à un chiffre d'affaires annuel d'environ 31,5 G$ et à des actifs d'environ 16,5 G$, Empire, ses filiales et ses marchands franchisés et affiliés emploient environ 131 000 personnes.

SOURCE Empire Company Limited

30 novembre 2023 à 09:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :