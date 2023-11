Amerocap prépare des investissements substantiels dans le développement du magnésium et des minéraux critiques aux États-Unis et en Europe





LONDRES, 30 novembre 2023 /PRNewswire/ -- Amerocap, un investisseur en capital privé américano-britannique spécialisé dans les énergies et les minéraux à l'échelle mondiale, s'apprête à accroître ses investissements dans les minéraux critiques en 2024. La plateforme de minéraux critiques d'Amerocap est Verde Magnesium LLC, qui investit dans la chaîne de valeur du magnésium métallique : R&D, exploitation minière, traitement et production métallique. Avec son équipe de projet de classe mondiale, Verde Magnesium développe un portefeuille de projets en Amérique du Nord, en Europe et en Asie, dans le but d'atteindre une décision finale d'investissement sur au moins 2 projets entièrement intégrés au cours des deux prochaines années. Notre projet phare de magnésium en Roumanie bénéficie d'un programme d'investissement accéléré pour 2024-2026 et a été inclus dans le pipeline d'investissement de l'Alliance européenne des matières premières (ERMA) de l'UE. Le projet fait l'objet de partenariats commerciaux avec des groupes industriels mondiaux des secteurs de l'automobile et de l'aluminium, dont le chiffre d'affaires cumulé dépasse les 500 milliards de dollars. Verde Magnesium envisage d'investir jusqu'à 3 milliards de dollars et d'augmenter sa capacité de production de magnésium métallique jusqu'à 200 kt par an à l'échelle mondiale.

Bernd Martens, président de Verde Magnesium et ancien membre du conseil d'administration et responsable des achats d'Audi AG, précise : « La Chine produit la grande majorité des minéraux essentiels à la transition vers la carboneutralité. Cette concentration de l'offre est aggravée par l'augmentation de la demande intérieure de ces minéraux en Chine, qui réduira ses exportations nettes essentielles. Il y a seulement quelques décennies, les économies occidentales étaient les plus grands producteurs de métaux au monde ; mais aujourd'hui, cette capacité, ce savoir-faire et cette volonté politique d'extraction et de traitement ont disparu. Verde Magnesium est le futur catalyseur d'une restructuration industrielle qui offrira un approvisionnement fiable et durable et un savoir-faire technologique à l'UE et aux États-Unis ».

Amerocap est en bonne position pour soutenir ce développement, ayant construit avec succès plusieurs plateformes d'investissement dans la production d'énergie et l'infrastructure, de la mer du Nord britannique, où plus de 1,5 milliard de dollars de transactions ont été réalisées, à la dernière plateforme d'Amerocap, Samos Energy, qui vise à investir plus d'un milliard de dollars dans l'énergie en Asie et en Afrique. Samos a finalisé son premier investissement en juillet, en acquérant les activités d'infrastructure énergétique flottante de BlackRock et de Petrofac, dont le portefeuille s'étend au Vietnam, en Thaïlande et en Malaisie et cherche à poursuivre la croissance des infrastructures, en respectant les normes HSE les plus strictes.

