/R E P R I S E -- AVIS AUX MÉDIAS - L'aéroport Pearson de Toronto présente son plan de préparation détaillé pour l'hiver 2023-2024/





TORONTO, le 29 nov. 2023 /CNW/ - L'aéroport Pearson de Toronto organisera une conférence de presse pour annoncer son plan de préparation détaillé pour l'hiver 2023-2024.

À l'approche de la période des Fêtes, l'aéroport Pearson de Toronto a pris des mesures importantes pour assurer sa préparation opérationnelle pour les mois d'hiver. Cela comprend notamment une augmentation de la dotation du personnel, des capacités de dégivrage accrues, l'ajout de chasse-neiges de pointe et la mise en oeuvre de technologies de prévision des conditions météorologiques et des retards. Ces efforts visent à assurer une expérience de voyage fluide et en douceur.

QUI : Deborah Flint, présidente et cheffe de la direction de l'Autorité aéroportuaire du Grand Toronto (GTAA)

Todd Browne, directeur associé des activités de l'aérodrome de l'Autorité aéroportuaire du Grand Toronto (GTAA)



QUAND : Jeudi 30 novembre, de 10 h à 10 h 30

Une période de questions suivra la présentation.



OÙ : Aéroport international Pearson de Toronto

Départs, salon 15, aérogare 1

6301 Silver Dart Drive

Mississauga, ON L5P 1B2

Les représentants des médias sont priés de confirmer leur présence.

SOURCE Greater Toronto Airports Authority

30 novembre 2023 à 06:50

Communiqué envoyé leet diffusé par :