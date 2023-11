Andrew Marsh, vétéran du secteur, se joint au conseil d'administration de Wellington?Altus





WINNIPEG, MB, TORONTO et MONTRÉAL, le 30 nov. 2023 /CNW/ - La Financière Wellington-Altus inc. (Wellington-Altus), société mère de la société de gestion de patrimoine la mieux cotée du Canada*, a annoncé aujourd'hui la nomination d'Andrew Marsh à son conseil d'administration. Depuis sa création en avril 2017, Wellington-Altus a vu son actif sous administration croître pour atteindre plus de 25 milliards de dollars et continue d'élargir stratégiquement son équipe de conseillers pour soutenir la croissance parabolique de la société.

Dirigeant d'entreprise, M. Marsh se joint au conseil d'administration de Wellington-Altus, fort de plus de 30 ans d'expérience en matière de leadership dans le secteur financier et d'une expérience éprouvée dans la création de valeur pour les actionnaires grâce à une vision stratégique et à une solide exécution axée sur le client. Son expérience réputée, qui comprend 17 années à Patrimoine Richardson (anciennement Richardson GMP) en tant que fondateur et chef de la direction, renforcera le conseil d'administration de Wellington-Altus, alors que la société continue de bâtir sur #UnÉlanInarrêtable.

« M. Marsh est depuis longtemps un visionnaire de l'industrie canadienne de la gestion de patrimoine et le complément parfait pour notre conseil d'administration », affirme Shaun Hauser, fondateur et chef de la direction de Wellington-Altus. « Ses décennies d'expérience dans le secteur, son succès dans l'atteinte d'une croissance sans précédent et son expertise sur les marchés financiers internationaux aideront Wellington-Altus à atteindre de nouveaux sommets, alors que nous embarquons avec confiance sur la voie vers notre objectif à moyen terme de 50 milliards de dollars d'actifs sous administration au cours des prochaines années. »

« La vision ambitieuse dont Charlie, Shaun et l'équipe de Wellington-Altus m'ont fait part représentera une nouvelle étape stimulante et enrichissante pour les clients, les conseillers et les actionnaires de la société », déclare M. Marsh. « Je suis enthousiaste à l'idée de pouvoir tirer parti de mes anciens rôles de direction et de mes valeurs personnelles pour guider Shaun et le comité de direction dans leurs futures réussites. »

En plus d'être membre du conseil d'administration de Wellington-Altus, M. Marsh est actuellement vice-président de Dynasty Financial Partners, un des fournisseurs de premier plan de services intégrés en matière de technologie, de placement et de capital pour le marché des RIA aux États-Unis avec plus de 80 G $ US sur sa plateforme. Il contribue également au secteur à titre de « cadre en résidence » pour le Programme de leadership professionnel en placement, une coentreprise entre l'Association canadienne du commerce des valeurs mobilières et la Ivey School of Business.

Fondée en 2017, la Financière Wellington-Altus inc. (Wellington-Altus), société mère de Wellington-Altus Conseil Privé inc., Wellington-Altus É.-U. inc., Assurance Wellington-Altus inc., Groupe Solutions Wellington-Altus inc., Gestion d'actifs Wellington-Altus inc. et Wellington-Altus Gestion Privée inc., est la société de conseil en gestion de patrimoine la mieux cotée* au Canada et l'une des sociétés les mieux gérées au Canada. Wellington-Altus administre des actifs de plus de 25 milliards de dollars et compte des bureaux partout au pays. De plus, la société s'associe à des conseillers et à des gestionnaires de portefeuille prospères et animés d'un esprit d'entrepreneuriat ainsi qu'à leurs clients fortunés.

* Brokerage Report Card 2023 d'Investment Executive.

