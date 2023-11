SwissAI optimise l'infrastructure de chargement sur tous les continents





Mercedes-Benz Mobility AG a choisi SwissAI comme fournisseur d'intelligence artificielle pour la planification du réseau et la sélection des sites afin de créer son premier réseau. SwissAI fournit à son partenaire automobile une plateforme SaaS pour l'analyse et les prévisions basées sur l'IA - AIOME. Le logiciel accélère la sélection des sites et les plans de déploiement de l'infrastructure de recharge, augmentant ainsi la rentabilité pour le partenaire automobile et ses précieux clients.

Ce partenariat passionnant soutient le développement d'un réseau mondial de recharge à haute puissance. D'ici à la fin de la décennie, Mercedes-Benz Mobility AG prévoit de construire environ 2 000 centres de recharge et 10 000 chargeurs à haute puissance dans le monde entier, en commençant par la Chine, l'Amérique du Nord et l'Europe. La plateforme AIOME de SwissAI joue un rôle essentiel en Amérique du Nord et en Europe.

En utilisant cette plateforme, les utilisateurs simulent les impacts de différents scénarios sans avoir besoin de les mettre en oeuvre physiquement, obtiennent des réponses à des questions cruciales telles que l'optimisation des sites et les stratégies de déploiement des équipements, et assurent une couverture complète du réseau. Pour ce faire, SwissAI prend en compte l'évolution de la demande de recharge et d'autres facteurs pertinents, tels que les changements technologiques et le comportement des personnes. AIOME garantit au client une expérience de charge de qualité supérieure et choisit en même temps le réseau le plus rentable à travers le continent.

« SwissAI permet à nos clients de choisir leur avenir optimisé. Quels sont les meilleurs emplacements pour répondre à la demande actuelle et future des clients ? Comment la concurrence et la technologie vont-elles évoluer ? En exploitant l'intelligence artificielle pour répondre à l'évolution des besoins des conducteurs et aux avancées technologiques, nos partenaires peuvent choisir stratégiquement des sites économiquement optimaux qui garantissent la satisfaction des clients et la rentabilité », a commenté Anna Gawlikowska, PDG de SwissAI. « Nous nous engageons à créer de la valeur et à permettre à nos partenaires de planifier et de mettre en oeuvre la voie optimale vers l'électromobilité. »

SwissAI AG est l'un des principaux fournisseurs de logiciels en tant que service (SaaS) pour les systèmes d'énergie et de mobilité. Depuis sa création en 2008, l'entreprise suisse est à la pointe du développement technologique, soutenant des entreprises multinationales et des institutions publiques en Europe, au Japon et aux États-Unis. SwissAI s'est engagée dans la création de cadres de simulation pour divers secteurs, notamment la transition énergétique, l'e-mobilité, la logistique, l'immobilier, le commerce de détail et les villes intelligentes. AIOME donne accès à des milliers de couches de données et d'algorithmes anonymes pour une évaluation complète des investissements dans les infrastructures et des prévisions quotidiennes détaillées. Les partenaires, dont Mercedes-Benz Mobility AG, utilisent le logiciel de SwissAI pour choisir les stratégies les plus rentables et les moins risquées en matière d'énergie et de mobilité, ainsi que l'emplacement des actifs dans les pays de l'OCDE et en Asie du Sud-Est. Avec une plateforme de simulation couvrant une zone de plus de 1,6 milliard de personnes, SwissAI est à la pointe de la définition de l'avenir de l'énergie et de la mobilité.

30 novembre 2023

