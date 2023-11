Reibus International annonce un changement de PDG





Reibus International, le plus important marché en ligne au monde pour les métaux, a annoncé la nomination de Temy Mancusi-Ungaro en qualité de PDG par intérim. La décision d'engager Temy signale une nouvelle ère d'investissement dans Reibus ainsi que sa détermination à poursuivre l'innovation et la croissance dans le secteur des métaux.

Avec plus de 17 ans d'expérience dans le secteur des logiciels de commerce interentreprise, Temy est un opérateur chevronné avec des antécédents établis en matière de scalabilité de sociétés de commerce interentreprise, y compris Reachdesk, Electric, Yext et CityGrid. Il occupait dernièrement le poste de PDG de Reachdesk, où son sens des affaires pour négocier les complexités associées à la scalabilité d'une entreprise a permis à la société d'être nommée par les 100 produits à la croissance la plus rapide selon G2, pour trois années consécutives.

« Nous sommes ravis d'accueillir Temy parmi nous », déclare Hrach Simonian, associé commandité de Canaan Partners et membre du conseil d'administration. « Grâce à l'expérience de Temy en matière de scalabilité d'entreprises logicielles et l'expertise considérable de notre équipe dans le domaine des métaux, nous anticipons des progrès significatifs de notre capacité à simplifier la chaîne d'approvisionnement pour nos clients, améliorant ainsi notre position en tant que plateforme de choix dans le secteur des métaux. »

Temy va jouer un rôle prépondérant pour la pérennité de la réussite de Reibus en accordant la priorité au service client et en adoptant une culture basée sur les personnes.

« Notre objectif est d'associer des personnes performantes, des outils logiciels innovants et une approche basée sur le client afin de simplifier la fourniture de métaux dans le monde entier », explique Temy Mancusi-Ungaro. « En tant que seul marché double aveugle avec une solution logistique intégrée, Reibus offre une plateforme capable d'aider nos clients à négocier les métaux plus rapidement et efficacement que les méthodes conventionnelles tout en maintenant la confidentialité. Avec le soutien de notre conseil d'administration et nos investisseurs, je me réjouis de pouvoir tracer l'avenir de l'entreprise tandis que nous concrétisons la vision que John Armstrong et son équipe ont formulée il y a plus de cinq ans. »

Reibus a récemment introduit une nouvelle interface utilisateur et plusieurs outils pour aider les clients à suivre les cours des métaux et afficher toutes leurs commandes dans un seul endroit. Il s'agit de la première version parmi plusieurs prévues cet hiver.

John Armstrong, le fondateur de l'entreprise et le PDG actuel, va cesser d'être impliqué quotidiennement dans les activités de l'entreprise et devenir président du conseil d'administration. La nomination de Temy et le nouveau rôle de John Armstrong entrent en vigueur immédiatement.

À propos de Reibus

Reibus a été fondé en 2018 et est le seul marché indépendant et anonyme qui utilise la technologie afin de résoudre les problèmes intrinsèques de chaîne d'approvisionnement dans le marché des métaux. Reibus utilise sa technologie sophistiquée et sa connaissance profonde du secteur pour révolutionner l'efficacité de la chaîne d'approvisionnement en raccourcissant les délais, en réduisant les inventaires, en rationalisant les flux de trésorerie et en fournissant des services logistiques. Pour plus de renseignements, veuillez consulter www.Reibus.com.

