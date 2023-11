Le ministre Wilkinson discute des faits saillants de l'Énoncé économique de l'automne de 2023 et d'investissements connexes destinés à rendre l'énergie plus abordable pour les ménages





VICTORIA, BC, le 29 nov. 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, l'honorable Jonathan Wilkinson, a souligné la façon dont le plan économique du gouvernement prendra des mesures supplémentaires pour soutenir la classe moyenne et améliorer l'efficacité énergétique des habitations et autres bâtiments, dans le cadre de l'Énoncé économique de l'automne de 2023.

Le plan économique du gouvernement vise à bâtir une économie forte qui fonctionne pour tout le monde et qui offre de bons emplois sur lesquels les gens peuvent compter. Et ce plan fonctionne.

Le Canada compte aujourd'hui au-delà d'un million de personnes de plus sur le marché du travail qu'avant la pandémie. L'inflation diminue, la hausse des salaires dépasse l'inflation et les économistes du secteur privé s'attendent maintenant à ce que le Canada évite la récession que bon nombre d'entre eux avaient prédite.

De nombreuses personnes au Canada ressentent les effets de l'augmentation rapide des taux d'intérêt à l'échelle mondiale, surtout lorsqu'elles tentent de trouver un logement abordable à louer ou à acheter. En réaction à cette hausse, l'Énoncé économique de l'automne de 2023 est centré sur deux grands enjeux d'aujourd'hui.

Tout d'abord, le gouvernement continue de soutenir la population canadienne alors que certains prix demeurent trop élevés et que des renouvellements d'hypothèques se profilent à l'horizon. Grâce à de nouvelles mesures ciblées visant à stabiliser les prix, à rendre la vie plus abordable et à protéger les personnes qui ont contracté une hypothèque, le gouvernement agit concrètement pour soutenir la population canadienne. Il veille notamment à ce que les Canadiens aient accès aux mesures d'allégement hypothécaire sur mesure dont ils ont besoin à un moment où les taux d'intérêt sont plus élevés. Dans cette optique, l'Énoncé économique de l'automne de 2023 annonce la nouvelle charte hypothécaire canadienne, qui décrit en détail l'allégement auquel les personnes peuvent s'attendre de la part de leurs banques s'ils éprouvent des difficultés financières.

Ensuite, le gouvernement accélère la cadence en vue de construire plus de logements, plus rapidement, et de rendre le logement plus abordable. Poursuivant sur la lancée des mesures importantes que le gouvernement a déjà prises, l'Énoncé économique de l'automne de 2023 injecte des milliards de dollars en nouveaux fonds pour construire plus de logements, plus rapidement, comprend des mesures pour sévir contre la location à court terme de sorte que les logements puissent être des milieux de vie pour les Canadiens et aide à augmenter le nombre de travailleurs de la construction dans tout le pays. Le gouvernement fédéral continue aujourd'hui de diriger l'effort national visant à rendre le logement plus abordable dans l'ensemble du Canada.

Aujourd'hui, nous avons annoncé de nouveaux investissements fédéraux pour réduire les factures d'énergie des ménages tout en luttant contre les changements climatiques dans l'agglomération de Victoria, notamment :

Une somme de 4,6 millions de dollars pour la modernisation de la coopérative d'habitation Twin Oaks, construite en 1984 dans la municipalité de district de Saanich , en Colombie-Britannique.



Le complexe de 32 logements subira des rénovations et des mises à niveau qui amélioreront son efficacité énergétique et sa résilience. On prévoit notamment le remplacement de portes et fenêtres et l'installation de thermopompes air-eau et de ventilateurs récupérateurs de chaleur.



Les fonds sont octroyés par le biais du programme Logement abordable durable du Fonds municipal vert de la Fédération canadienne des municipalités, qui soutient des projets similaires d'un océan à l'autre.



L'octroi de près de 140 000 $ à la Greater Victoria Housing Society pour la rénovation de Sitkum Terrace, un immeuble de 75 logements pour personnes âgées, situé à Victoria (C.-B.). Cet investissement fédéral aidera à réduire les factures d'énergie et à améliorer la résilience climatique de l'immeuble.



Enfin, quelque 750 000 $ à l'Université de Victoria aux fins du développement, du déploiement et de l'essai d'une plateforme en ligne qui optimisera la conception de bâtiments à haut rendement, prêts pour la consommation énergétique nette zéro.

Le gouvernement du Canada continuera de collaborer avec ses partenaires pour aider les ménages canadiens à économiser tout en contribuant à une économie dynamique et durable.

Citations

« Le gouvernement du Canada investit pour réduire les frais de logement et d'énergie en faisant en sorte que nos bâtiments soient plus écoénergétiques, plus résilients et plus confortables. Les investissements que j'ai annoncés aujourd'hui pour la rénovation d'habitations à Saanich et à Victoria aideront à loger des familles et des personnes âgées plus confortablement et à réduire leurs factures d'énergie. Grâce à ce genre d'investissements, nous nous attaquons du même coup aux problèmes de logement, au coût de la vie et aux changements climatiques. »

L'honorable Jonathan Wilkinson

Ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles

« Notre plan économique vise à bâtir une économie forte qui fonctionne pour tout le monde. Et l'Énoncé économique de l'automne de 2023 représente la prochaine étape de notre plan. En mettant l'accent sur le soutien à la classe moyenne et la construction d'un plus grand nombre de logements, plus rapidement, nous prenons des mesures pour répondre aux priorités les plus importantes pour la population canadienne aujourd'hui. Nous continuerons de tout mettre en oeuvre pour obtenir des résultats pour l'ensemble des Canadiennes et des Canadiens, d'un océan à l'autre. »

L'honorable Chrystia Freeland

Vice-première ministre et ministre des Finances

« Cet investissement nous appuie dans notre engagement en faveur de la durabilité, de la résilience climatique et de la planification responsable des immobilisations. La Greater Victoria Housing Society est heureuse de mettre ce projet sur les rails, en partenariat avec le gouvernement fédéral et la Fédération canadienne des municipalités, afin de rénover cet immeuble pour personnes âgées. En plus d'améliorer l'efficacité énergétique de l'immeuble et la qualité de vie de ses occupants, ces améliorations nous permettront de conserver ces logements abordables pendant des décennies encore. »

Virginia Holden

Directrice générale de la Greater Victoria Housing Society

« Les coopératives d'habitation sont un modèle de logement particulier. Elles constituent des communautés autonomes diversifiées. Leurs membres gèrent et entretiennent ensemble les logements, dans leur propre intérêt et dans celui des futurs membres. Notre coopérative est particulièrement reconnaissante pour cette aide financière qui lui permettra de préserver les logements tout en améliorant considérablement l'efficacité énergétique des bâtiments. Nous espérons entreprendre les travaux dans les prochains jours et tenons à exprimer notre gratitude à tous ceux et celles qui ont rendu ce projet possible. »

Jennie Bartosik

Présidente de la coopérative d'habitation Twin Oaks

« Grâce à son plan municipal de leadership climatique, la Ville de Victoria prend des mesures ambitieuses aux retombées majeures pour réduire les émissions à l'échelon local, assurer la résilience climatique de nos quartiers et aider à réduire les frais d'énergie. Sitkum Terrace est une ressource locale cruciale pour le logement abordable des personnes âgées, et l'investissement fédéral annoncé aujourd'hui pour aider la Greater Victoria Housing Society à réaliser des travaux de rénovation est une contribution bienvenue à l'atteinte de nos objectifs de durabilité et d'abordabilité. »

Marianne Alto

Mairesse de Victoria (Colombie-Britannique)

Les faits en bref

Les nouvelles mesures annoncées dans l' Énoncé économique de l'automne de 2023 s'appuient sur le plan économique responsable du gouvernement, grâce auquel le Canada affichera encore les plus faibles ratios du déficit et de la dette nette au produit intérieur brut du G7.

s'appuient sur le plan économique responsable du gouvernement, grâce auquel le Canada affichera encore les plus faibles ratios du déficit et de la dette nette au produit intérieur brut du G7. Le plan économique du Canada fonctionne : Depuis les 21 derniers mois, le taux de chômage au Canada s'est maintenu à un niveau plus bas qu'il ne l'a jamais été sous le gouvernement précédent. Le Canada compte aujourd'hui au-delà d'un million de personnes de plus sur le marché du travail qu'avant la pandémie. La croissance des salaires dépasse l'inflation depuis neuf mois. Le Fonds monétaire international prévoit que le Canada connaîtra la plus forte croissance économique du G7 l'an prochain. Selon l'Organisation de coopération et de développement économiques (en anglais seulement), dans la première moitié de 2023, le Canada s'est classé au troisième rang des destinations en ce qui a trait à l'investissement direct étranger dans le monde, en plus d'afficher le plus haut taux d'investissement étranger par habitant du G7.

Le programme Logement abordable durable peut aider concrètement les chefs de file de l'efficacité énergétique dans le secteur du logement abordable à offrir les avantages environnementaux, économiques et sociaux de l'efficacité énergétique aux ménages les moins nantis partout au pays.

Les fonds offerts à l'Université de Victoria et à la Greater Victoria Housing Society proviennent du programme d'infrastructures vertes pour les bâtiments écoénergétiques de Ressources naturelles Canada.

Produits connexes

