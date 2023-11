DN Solutions ouvre son premier centre technique en Europe : renforcer le service avant-vente sur le marché européen





DORMAGEN, Allemagne, 29 novembre 2023 /PRNewswire/ -- DN Solutions élève son assistance à la clientèle en Europe à un niveau supérieur avec l'ouverture de son premier centre technique en Allemagne. Avec cette expansion, le fabricant de machines-outils renforce son service avant-vente sur le marché européen. Le Centre de Dormagen, en Rhénanie-du-Nord-Westphalie, a été officiellement inauguré le 22 novembre.

Avec l'ouverture officielle de son centre technique en Rhénanie-du-Nord-Westphalie, DN Solutions souligne sa stratégie de croissance en Europe et sa position sur le marché en tant que l'un des plus grands fabricants mondiaux de machines-outils CNC. Plus de 200 clients partenaires et personnes intéressées ont assisté à la cérémonie d'ouverture de deux jours fin novembre.

Diverses solutions d'automatisation et de démonstrations d'usinage

Le Centre, d'une superficie impressionnante de 1000 mètres carrés, dispose d'une gamme d'installations de pointe. Lors de la cérémonie d'ouverture, la société a proposé aux visiteurs des démonstrations en direct de douze machines CNC ultra-modernes dans ce domaine. L'accent a été mis sur les solutions d'automatisation avancées en collaboration avec diverses entreprises d'automatisation spécialisées.

le centre de tournage compact (PUMA DNT2100), équipé d'un robot collaboratif,

le centre de tournage horizontal à deux broches (PUMA TW2600M), qui est intégré à un chargeur à portique, et

le centre d'usinage vertical 5 axes compact (DVF 4000) avec changeur automatique de pièces (AWC).

DN Solutions a également présenté des solutions d'usinage orientées vers l'industrie - par ex. pour les moteurs aéronautiques et électriques - en même temps que des solutions de serrage et des technologies d'usinage avancées telles que le tournage dynamique.

Orientation claire vers le service à la clientèle

DN Solutions s'est fixé comme objectif d'améliorer son service avant-vente. Le nouveau centre technique sert de centre de conseil pour les parties intéressées, qui peuvent en savoir plus sur les machines-outils appropriées et leurs périphériques. Les entreprises peuvent tester le processus d'usinage à la demande, y compris une étude de temps et l'usinage. Le centre dispose également d'un atelier de conception, d'un centre de reconditionnement des broches et d'un entrepôt de pièces de rechange.

Il élargira son rôle pour servir de centre technique pour les projets clés en main, développer son département de modernisation de l'automatisation et devenir un fournisseur fiable de solutions uniques pour tout ce qui est lié au processus de fabrication des clients. Des séminaires techniques à l'intention des clients et des partenaires seront également organisés régulièrement tout au long de l'année.

Plus proche du marché européen

DN Solutions a déjà annoncé son intention d'établir un centre de recherche et développement au salon EMO Hannover en septembre.

« Le centre technique et le centre de recherche et de développement prévu sont les premiers du genre en Europe », a déclaré Kim Wonjong, PDG de DN Solutions. « Dans un marché aussi dynamique que l'Europe, où de nombreuses technologies de pointe comme l'industrie 4.0 et l'usinage additif évoluent, notre présence dans la région est cruciale. Ces centres nous permettront non seulement de mieux comprendre le marché européen, mais aussi de répondre à ses besoins uniques et ses tendances en constante évolution. Nous sommes convaincus que cette décision renforcera non seulement notre présence, mais également nos liens précieux avec nos clients européens. »

