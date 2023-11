CBC/Radio-Canada accueille favorablement l'entente entre le gouvernement du Canada et Google visant à garantir une juste indemnisation des contenus d'information





Cet accord constitue une étape majeure dans le développement d'un écosystème de l'information sain pour les Canadiens et les Canadiennes

OTTAWA, ON, le 29 nov. 2023 /CNW/ - CBC/Radio-Canada se réjouit que le gouvernement fédéral ait conclu un accord avec Google pour soutenir le journalisme au Canada.

En garantissant que les médias d'information puissent négocier une indemnisation équitable pour le contenu qu'ils produisent, cet accord constitue une étape majeure dans le développement d'un écosystème de l'information sain pour les Canadiens et les Canadiennes. C'est aussi un signal encourageant pour les pays et les médias d'information partout dans le monde qui sont confrontés à ces mêmes défis.

Nous suivrons attentivement les prochaines étapes de ces discussions.

À propos de CBC/Radio-Canada

CBC/Radio-Canada est le diffuseur public du Canada. Grâce à notre mandat de renseigner, d'éclairer et de divertir, nous jouons un rôle central pour renforcer la culture canadienne. Nous sommes la source d'information de confiance au pays. Nos nouvelles, affaires publiques et affaires internationales présentent un point de vue typiquement canadien. Notre programmation de divertissement, distinctive et créée par les talents d'ici, rassemble de larges auditoires partout au pays. Profondément enracinée dans les communautés, CBC/Radio-Canada offre des contenus diversifiés en français, en anglais et en huit langues autochtones. Nous offrons également du contenu en espagnol, en arabe, en chinois, en pendjabi et en tagalog, ainsi que dans les deux langues officielles, par l'intermédiaire de Radio Canada International (RCI). Nous demeurons à l'avant-garde du changement pour répondre aux besoins des Canadiens et Canadiennes à l'ère numérique.

SOURCE CBC/Radio-Canada

29 novembre 2023 à 16:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :