ReValve Solutions annonce une première expérience réussie sur l'homme avec une technologie TMVR de nouvelle génération





ReValve Solutions Inc. (ReValve), qui a mis au point une technologie de nouvelle génération pour le remplacement de la valve mitrale transcathéter (TMVR, Transcatheter Mitral Valve Replacement), a annoncé qu'un homme de 81 ans avec des antécédents d'insuffisance cardiaque, une série de greffes de pontage ayant échoué et une régurgitation mitrale sévère (MR 4+), a été traité avec succès avec le système Palmetto.

La procédure TMVR de nouvelle génération a été réalisée en utilisant le système Palmetto de ReValve le 11 octobre 2023 au Punta Pacifica Hospital, dans la ville de Panama, au Panama, par les cardiologues interventionnels Charles Davidson (directeur médical au Bluhm Cardiovascular Institute du Northwestern Memorial Hospital) et Temistocles Diaz (responsable du service de cardiologie interventionnelle au Punta Pacifica Hospital), accompagnés du chirurgien cardiovasculaire Douglas Boyd, (professeur de chirurgie et vice-président du département des sciences cardiovasculaires à l'East Carolina University) et de l'échocardiographiste Edris Aman (professeur clinique adjoint de médecine cardiovasculaire au Davis Medical Center de l'Université de Californie). La procédure a été réalisée avec succès en moins d'une heure, réduisant la régurgitation mitrale du patient au statut de trace. Au bout de 30 jours, le patient continue de bien aller, sans aucune régurgitation mitrale et avec une fonction ventriculaire préservée.

La technologie de ReValve est conçue pour remplacer la valve mitrale tout en préservant la fonction ventriculaire gauche basale naturelle du coeur. « Notre approche du TMVR est unique dans le sens où nous travaillons avec le mouvement naturel du coeur, contrairement aux technologies de première génération qui nécessitent que le coeur fonctionne autour d'un implant rigide. Notre flexibilité et notre système de fixation à quatre points fournissent un tractus de sortie ventriculaire gauche évident et maintiennent la fonction ventriculaire gauche durant la période de rétablissement », a déclaré Julie Logan Sands, fondatrice et PDG de ReValve Solutions. « Bon nombre des problèmes de dysfonctionnement de la néo-LVOT et du ventricule gauche n'étaient pas pleinement compris, ni anticipés, dans les technologies de première génération. Premier du genre, le TMVR de ReValve est judicieusement conçu pour élargir la population de patients soignables souffrant de valvulopathie mitrale », a ajouté Mme Sands.

« La procédure est simple et la valve et le système d'administration ont fonctionné comme prévu. La sécurisation de la valvule ainsi que le cadre de valve à faible encombrement contribuent à éviter l'obstruction du tractus de sortie ventriculaire gauche, qui constituait une limitation importante de plusieurs technologies TMVR. Cette première expérience sur l'homme est très encourageante pour élargir le remplacement de la valve mitrale transcathéter à une plus grande population », a expliqué le Dr Davidson.

« Le système ReValve est une technologie prometteuse. Le rétablissement immédiat du patient est tout à fait remarquable, avec une préservation de la fonction ventriculaire gauche. Le lendemain matin, le patient a déclaré qu'il était prêt à chanter à nouveau. Nous n'aurions pas pu espérer un meilleur résultat », a déclaré le Dr Diaz.

À propos de ReValve Solutions

Le système Palmetto est un système complet de remplacement de la valve mitrale proposé dans le cadre d'une approche transfémorale-transseptale. Le système est conçu pour éviter toute perturbation de la voie d'écoulement ventriculaire gauche tout en préservant la fonction ventriculaire gauche basale et, si besoin, permettra un remplacement futur en utilisant une gamme de produits dédiée. La préservation d'options pour le médecin et le patient est un élément essentiel de la solution à long terme pour structurer le traitement du coeur. ReValve est un dispositif expérimental uniquement, il n'est pas disponible à la vente.

Basée à Irvine, en Californie, la société ReValve Solutions, Inc. (www.revalvesolutions.com) a pour mission de proposer des solutions innovantes pour la maladie cardiaque structurelle en utilisant des procédures à base de cathéter permettant des options thérapeutiques à long terme. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site www.ReValveSolutions.com

29 novembre 2023 à 14:00

