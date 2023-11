HID remporte un contrat pour fournir à la Finlande un nouveau modèle de permis de conduire et une solution européenne de carte pour les chronotachygraphes intelligents de deuxième génération





HID, un chef de file mondial des solutions d'identité de confiance, vient de remporter un contrat pour fournir à la Finlande une nouvelle solution de cartes de permis de conduire de haute sécurité et de services de personnalisation, intégrant la solution européenne pour chronotachygraphes intelligents de deuxième génération. Cette collaboration reflète l'engagement de HID à renforcer la sécurité et l'efficacité des systèmes de transport finlandais.

La Finlande bénéficiera d'une solution complète, sur mesure et configurable qui intégrera les logiciels, le matériel et l'équipement nécessaires pour s'aligner sur la vision des autorités routières, qui souhaitaient disposer d'un système numérique d'émission de documents rationalisé et efficace. Pour ce projet, HID a uni ses forces à celles de CardPlus Systems, un partenaire de confiance qui fournit des documents d'identité, des services et des systèmes sécurisés, afin de garantir une solution exceptionnelle pour les permis de conduire, dotée de fonctionnalités à la pointe de l'industrie.

Max Fogdell, responsable des Services dédiés aux permis de conduire et aux examens chez Traficom, l'agence finlandaise en charge des transports et des communications, a déclaré : « Traficom est heureuse de s'engager dans un partenariat avec HID. Nous sommes convaincus qu'avec la vaste expérience de HID dans le domaine des solutions d'identité de confiance, nous allons être en mesure de garantir que nos services de cartes continuent à répondre au plus haut niveau de sécurité, d'efficacité, et de conformité avec les réglementations de l'Union européenne en matière de sécurité. »

Craig Sandness, vice-président principal et responsable du département Identités des citoyens et Émission sécurisée, a exprimé son enthousiasme pour le projet en confiant : « Nous sommes fiers de collaborer avec le gouvernement finlandais pour contribuer à l'amélioration des systèmes de permis de conduire et de chronotachygraphie du pays. Notre engagement en matière de sécurité et d'innovation est indéfectible, et ce contrat atteste de notre volonté de protéger les citoyens et les infrastructures. »

Avec les nouvelles normes de sécurité et réglementations sur les chronotachygraphes de l'Union européenne, il est désormais obligatoire d'équiper les véhicules commerciaux de la région de chronotachygraphes de deuxième génération d'ici à 2026. La solution avancée de HID offre une entière conformité à ces réglementations strictes, et inclut des cartes à puce sécurisant l'accès des conducteurs, des forces de l'ordre, des entreprises et des ateliers aux données des dispositifs.

Pour plus d'informations sur les solutions d'émission de documents d'identité de HID, veuillez consulter le site web de l'entreprise.

À propos de HID

HID alimente les identités sécurisées pour des personnes, des lieux et des objets du monde entier. Nous permettons aux personnes de réaliser des transactions, de travailler de manière productive et de voyager librement en toute sécurité. Nos solutions d'identité de confiance permettent aux personnes de pouvoir accéder facilement et en toute sécurité à des lieux physiques et numériques, ainsi que de connecter des objets qui peuvent être identifiés, vérifiés et suivis numériquement. Des millions de personnes dans le monde utilisent les produits et services de HID pour évoluer dans leur vie quotidienne, et des milliards d'objets sont connectés grâce à la technologie de HID. Nous travaillons avec des gouvernements, des établissements d'enseignement, des hôpitaux, des institutions financières, des entreprises industrielles et certaines des entreprises les plus innovantes de la planète.

Basée à Austin, au Texas, HID emploie plus de 4?500 personnes dans le monde et possède des bureaux internationaux qui soutiennent plus de 100 pays. HID est une marque du groupe ASSA ABLOY. Pour plus d'informations, visiter le site www.hidglobal.com.

À propos de CardPlus

CardPlus est un distributeur nordique de documents d'identité sécurisés et un fournisseur de services et de systèmes. Ses principaux produits comprennent tous les types de cartes en plastique, des cartes à puce avec et sans contact, des solutions logicielles dédiées, des imprimantes de cartes et d'autres équipements de personnalisation. En tant que partenaire de solutions, CardPlus a choisi d'adopter une approche d'indifférence technologique, ce qui signifie qu'elle reste libre de sélectionner les technologies qui correspondent le mieux aux besoins et applications de ses clients.

