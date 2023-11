Datalec Precision Installations (DPI) lance un service de sécurité électronique interne qui révolutionne la réalisation de projets





Datalec Precision Installations (DPI), un fournisseur de services haut de gamme de conception, construction, réalisation et maintenance de centres de données visant à fournir aux opérateurs de centres de données des solutions de bout en bout harmonieuses, intégrées et unifiées, a le plaisir d'annoncer le lancement de services internes de sécurité électronique qui contribuent significativement à l'expansion de ses capacités. Avec cette démarche innovante, DPI se démarque de son secteur en offrant aux clients une solution exclusive et de bout en bout qui élimine les perturbations souvent associées à la fourniture de solutions de sécurité par des tiers.

Les capacités internes de sécurité électronique de DPI révolutionnent la réalisation de projets en offrant aux clients des systèmes de sécurité d'entreprises qui peuvent être préconfigurés et préinstallés sur nos solutions de bout en bout, ainsi que d'autres offres sur mesure. Cette nouveauté fera partie intégrante de nos solutions complètes de bout en bout. Contrairement aux approches sectorielles habituelles basées sur des fournisseurs tiers, la démarche pionnière de DPI garantit aux opérateurs de centres de données une expérience unifiée et sans faille.

Il s'agit d'une « proposition de vente unique » (USP, pour Unique Selling Proposition) et différenciante au sein du secteur des centres de données : DPI est en effet la seule entité de ce domaine capable de gérer la sécurité en interne. Contrairement aux pratiques traditionnelles où, pour diverses raisons, la sécurité est toujours en cours d'installation à la fin du projet, l'approche intégrée de DPI inclut la sécurité dans le contrat de livraison de l'entrepreneur général principal. Cette stratégie proactive remédie aux dérives typiques des projets liés à des dates de mise en service en résolvant les problèmes de sécurité, en garantissant la livraison des projets dans les délais et dans les limites du budget, et en répondant ainsi aux normes élevées de qualité attendues par les clients.

Cette initiative stratégique a été impulsée par la nomination de Glenn Stephenson au poste de directeur des opérations et de la sécurité électronique. Fort d'une carrière remarquable de plus de 30 ans dans le secteur de la sécurité, M. Stephenson apporte à DPI une vaste expérience et un historique éprouvé en matière de gestion de projet et de leadership opérationnel réussi.

En sa qualité de directeur des opérations, Glenn Stephenson dirigera la fourniture de solutions de sécurité électronique pour les centres de données dans la région EMEA. En tant que point ultime de remontée hiérarchique pour toutes les questions opérationnelles, notamment les aspects financiers et physiques, M. Stephenson jouera un rôle central s'agissant d'assurer la bonne exécution des projets. De plus, il fournira un soutien précieux en matière de réponses aux appels d'offres et assistera les chefs de projet lors des réunions relatives aux comptes définitifs. « Je suis particulièrement heureux et fier d'avoir été choisi pour diriger cette division très importante au sein de DPI, a déclaré Glenn Stephenson. Il s'agit d'un véritable guichet unique pour la conception, la fabrication, l'installation, la sécurité et les services gérés. En disposant d'une capacité de fabrication en interne, Datalec est désormais en mesure de remédier à toute perturbation ou problème lié à la sécurité et, donc, de garantir le respect des délais de livraison et du budget des projets conformément aux normes rigoureuses exigées par les clients. »

Datalec est convaincue que, sous la direction de Glenn Stephenson, elle connaîtra un succès et une croissance continus et que sa vaste expérience contribuera de manière significative à la réalisation des objectifs stratégiques la Société.

À propos de Datalec

Datalec Precision Installations offre l'excellence en matière d'installations de centres de données internationaux en s'associant avec les clients pour assurer la réussite de leurs entreprises tout en fournissant des résultats harmonieux, intégrés et unifiés de bout en bout grâce à un service « Un appel, une équipe ». DPI pratique une gestion et une supervision rigoureuses garantissant que les projets sont mis en oeuvre à la perfection dès la première fois et à chaque fois, tout en atténuant les risques et en réduisant les coûts pour les clients. DPI se concentre sur la fourniture d'un service proactif et personnel qui offre agilité, flexibilité et adaptabilité pour la construction et la mise en oeuvre d'une suite de données substantielle. Pour plus d'informations, consultez : https://datalecltd.com.

