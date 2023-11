/R E P R I S E -- AVIS AUX MÉDIAS - Le ministre Wilkinson fera une annonce concernant les bâtiments verts et l'efficacité énergétique/





VICTORIA, BC, le 28 nov. 2023 /CNW/ - Le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, l'honorable Jonathan Wilkinson, se joindra à la Fédération canadienne des municipalités et à la Greater Victoria Housing Society pour annoncer du financement destiné à soutenir l'efficacité énergétique des bâtiments à Victoria (Colombie-Britannique). Cette annonce s'inscrit dans la foulée de la publication de l'Énoncé économique de l'automne 2023, qui accorde la priorité au logement et à la mise en place d'une économie propre.

Un point de presse suivra.

Date : 29 novembre 2023

Heure : 14 h 00 (HP)

Lieu : Les journalistes sont priés de s'inscrire au préalable en envoyant un courriel à l'adresse suivante : [email protected]

