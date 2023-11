Le PDG d'Ecolife.com, Sander Tamm, a été choisi comme l'un des trois finalistes de l'édition 2023 des Baltic Sustainability Awards





TALLINN, Estonie, 29 novembre 2023 /PRNewswire/ -- Sander Tamm, PDG d'Ecolife.com, un site web sur le développement durable, a été choisi comme l'un des trois finalistes de l'édition 2023 des Baltic Sustainability Awards. Le choix des finalistes a été effectué par un jury de 16 experts qui recherchait des personnes qui inspirent les autres en promouvant et en défendant des comportements et des politiques de développement durable.

« Au nom d'Ecolife.com, je suis très fier d'avoir été choisi comme finaliste pour la troisième édition annuelle des Baltic Sustainability Awards », a déclaré Sander Tamm. « Nous croyons en la participation citoyenne et, depuis sa création, Ecolife.com a aidé plus de 2 millions de personnes à réduire leur empreinte écologique. C'est formidable de voir que notre travail a trouvé un écho auprès des distingués membres du jury. »

« Jusqu'à récemment, Ecolife.com était principalement au service de son public nord-américain. Nous sommes ravis d'élargir notre impact à l'Union européenne (UE) grâce à notre prochaine application. Cette application sera disponible en anglais, français, allemand et espagnol et aidera les citoyens de l'UE à calculer et à réduire leur empreinte carbone », a ajouté Sander Tamm.

Les lauréats seront annoncés lors du Baltic Sustainability Forum & Awards le 7 décembre au Splendid Palace, à Riga, en Lettonie. Le lauréat final sera choisi par le jury, dont la note représente 40 % de la note finale, et par le public, dont le vote représente 60 % de la note finale.

Pour voter avant le 7 décembre, rendez-vous sur le site www.balticsustainabilityawards.eu/vote .

À propos d'Ecolife.com

Ecolife.com est un site Web sur le développement durable créé en 2010. Il fournit des conseils sur le mode de vie durable, des comparaisons de produits écologiques, un dictionnaire de termes environnementaux, et plus encore. Fondé à l'origine en Colombie-Britannique, au Canada, Ecolife.com a désormais son siège à Tallinn, en Estonie, et est dirigé par Sander Tamm, son PDG.

Pour en savoir plus, consultez le site https://ecolife.com ; suivez le site Web sur Facebook , Twitter et LinkedIn ; envoyez un e-mail à [email protected] .

À propos des Baltic Sustainability Awards

Les Baltic Sustainability Awards sont un concours organisé à l'échelle de la région baltique pour les entreprises, les organisations, les startups et les particuliers. Il récompense les esprits et les initiatives qui ont un impact sur les personnes, la planète et le profit et regroupe plus de 600 PDG, fondateurs et experts, encourageant les innovations et les stratégies qui ont un impact sur le développement durable dans divers secteurs.

Pour en savoir plus; consultez le site https://www.balticsustainabilityawards.eu/ .

