OPPSCIENCE CONFIRME SON ENGAGEMENT ENVERS LA SÉCURITÉ PUBLIQUE EN SOUTENANT LES RENCONTRES AGIR





OPPSCIENCE, leader français de l'Intelligence Analysis Management (IAM), renouvèle son soutien envers la sécurité publique en sponsorisant le salon AGIR. Après avoir introduit durant Milipol Paris la toute dernière version de SPECTRA, sa remarquable solution dédiée aux forces de l'ordre, OPPSCIENCE contribue à l'accélération des initiatives de la Gendarmerie nationale en présentant des solutions technologiques adaptées et performantes.

LES RENCONTRES AGIR : COMPRENDRE LES BESOINS ACTUELS DE LA GENDARMERIE POUR MIEUX Y RÉPONDRE

Renforcer le dialogue entre forces de l'ordre et industriels, tel est l'objectif du salon AGIR (Accompagnement par la Gendarmerie de l'Innovation, de l'Industrie et de la Recherche). Initié par la cellule innovation de la Gendarmerie nationale, ce salon permet à la communauté des innovateurs de la Gendarmerie, aux unités spécialisées, aux directeurs de projets et aux industriels de se rencontrer et d'échanger. AGIR, a eu lieu le 28 novembre à la Station F et permettra à ses participants de comprendre les besoins actuels et futurs de la Gendarmerie.

LA SOLUTION SPECTRA : ÉQUIPER LES FORCES DE L'ORDRE DE TECHNOLOGIES DE POINTE POUR LES MISSIONS DE LUTTE CONTRE LA CRIMINALITE

Soutenir les forces de l'ordre en mettant à leur disposition des solutions adaptées et performantes est une des missions d'OPPSCIENCE. En effet, son logiciel d'analyse et de traitement massifs de données à usage des forces de l'ordre - SPECTRA ? pourra être utilisé par les opérationnels du ministère via l'ANFSI (Agence du numérique des forces de sécurité intérieure). Cette dernière est placée sous l'autorité conjointe des directeurs généraux de la Gendarmerie nationale et de la Police nationale. Elle succède au ST(SI)², avec lequel OPPSCIENCE collaborait depuis une douzaine d'années.

L'ANFSI a choisi OPPSCIENCE car SPECTRA permet d'analyser l'ensemble des données (images, vidéos, audios, textes). Pour cela, il met en évidence les relations entre les différentes données afin de former une vision d'ensemble de l'information connue sur un sujet. Il permet aux enquêteurs de gagner jusqu'à 60 % de temps en automatisant les processus de collecte, d'analyse et de mise en contexte des données. L'objectif est de rendre plus efficientes, plus instruites et plus efficaces les prises de décisions complexes et stratégiques. SPECTRA est conforme au RGPD et garantit la sécurité des données, ainsi que leur traçabilité.

SPONSORISER LES RENCONTRES AGIR POUR CONSOLIDER LES LIENS ENTRE FORCES DE L'ORDRE & INDUSTRIELS

En soutenant l'édition 2023 des rencontres AGIR aux côtés du GICAT, OPPSCIENCE vise à concrétiser et accélérer les programmes en cours au sein de la Gendarmerie nationale en lui présentant des solutions technologiques innovantes.

Les solutions OPPSCIENCE sont déployées auprès de milliers d'agents des forces de l'ordre dont plusieurs centaines d'OPJ. Le logiciel est aussi utilisé au sein du ministère des Armées dans le cadre du projet Artémis.IA.

Face à l'évolution constante et à la diversité croissante des menaces numériques, ces technologies offrent aux forces de l'ordre et aux services du renseignement une flexibilité essentielle pour adapter leurs méthodes et optimiser leurs actions opérationnelles.

Attaques organisées, trafics, escroqueries, manipulations d'identités... les données liées à ces affaires sont éclatées entre de multiples systèmes. Leur rassemblement manuel, l'extraction des informations clefs, leur contextualisation sont extrêmement chronophages. Sans un outil permettant d'exploiter pleinement les informations contenues dans les données existantes, le risque de passer à côté d'éléments importants augmente. Équiper les forces de l'ordre de technologies de pointe pour les aider dans leurs missions est primordial pour garantir leur performance. Le Big Data est une source de connaissances riche, si l'on possède les solutions pour l'appréhender. Trouver des solutions françaises aux enjeux de demain est un des buts de ce salon.

À PROPOS d'OPPSCIENCE

OPPSCIENCE est un éditeur de logiciels français, filiale du groupe IDEMIA, spécialisé dans les domaines du Big Data et de l'intelligence artificielle. Il crée des solutions pour transformer des données éparses et multiformats en connaissances directement accessibles aux utilisateurs finaux à partir d'un point d'entrée unique. Les technologies mises en oeuvre sont issues du web sémantique, des techniques de modélisation des connaissances et du traitement automatique du langage naturel. Les solutions OPPSCIENCE sont aujourd'hui déployées auprès de plus de 300.000 utilisateurs en France et à l'international.

AGIR : https://agir-gendarmerie.fr/

29 novembre 2023 à 10:50

