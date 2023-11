NetApp et AWS fournissent une multiplication par neuf de la performance d'Amazon FSx for NetApp ONTAP





À l'occasion de re:Invent, NetApp® (NASDAQ: NTAP), l'entreprise d'infrastructures de données intelligentes, a annoncé les systèmes de fichiers scale-out FSx for ONTAP®, dans le cadre de sa collaboration avec AWS. Les systèmes de fichiers scale-out offrent une performance de stockage pouvant être jusqu'à neuf fois supérieure comparée aux systèmes de fichier existants, ce qui permet aux clients d'exécuter des applications à haute performance sur AWS, de façon plus rapide et efficace.

FSx for ONTAP permet aux clients d'utiliser les fonctionnalités de gestion des données d'ONTAP pour une grande diversité de charges de travail, telles que les partages de fichiers d'utilisateur et d'applications, les bases de données relationnelles (SAP HANA), les banques de données pour VMware cloud on AWS, les sauvegardes et les reprises d'activité après sinistre. Grâce aux nouvelles améliorations, les clients peuvent désormais utiliser FSx for ONTAP pour un éventail élargi d'utilisations de haute performance, comme l'informatique à haute performance (HPC), l'automatisation de la conception électronique (EDA), les effets visuels (VFX) et l'édition de films, les sciences de la vie, l'analyse sismique, l'apprentissage machine et l'IA générative.

Les organisations de toute taille migrent leurs charges de travail locales vers AWS ou déploient des charges de travail cloud native pour accélérer l'innovation, augmenter l'agilité, améliorer la sécurité et réduire les coûts. Avec FSx for ONTAP, les clients peuvent accéder à tout l'éventail des fonctionnalités ONTAP. Ces fonctionnalités incluent l'accès multi-protocole aux données, les copies et la réplication Snapshottm jusqu'à une date et une heure et économiques en espace pour la protection des données, le clonage de volume pour l'efficacité opérationnelle et des coûts et la hiérarchisation des données, la déduplication et la compression pour des réductions de coût plus importantes. Les systèmes de fichiers scale-out apportent tous ces avantages avec une performance améliorée et une extensibilité de la capacité.

Un seul système de fichiers scale-out Amazon FSx for NetApp ONTAP peut fournir jusqu'à 36 GO par seconde de débit et 1,2 million d'opérations entrée/sortie par seconde (IOPS) par SSD - soit une multiplication par neuf de la performance par rapport au débit de 4 GO par seconde actuel et à la limite de 160 000 IOPS par SSD. Jusqu'à six paires de serveurs de fichiers, chacun fournissant jusqu'à 6 GO de débit par seconde et 200 000 IOPS par SSD avec des latences d'opération de fichier de sous-milliseconde, fonctionnent en tant que groupe de stockage unique. Les applications de calcul bénéficient d'une meilleure performance d'agrégat et d'un espace de noms d'un pétaoctet simplifiant la gestion des grands ensembles de données dans un seul système de stockage. Les clients peuvent facilement réhéberger, élargir ou déployer de nouvelles charges de travail de haute performance sur AWS, tout en utilisant les fonctionnalités de gestion des données d'ONTAP ainsi que l'agilité, l'extensibilité et la sécurité d'AWS.

« Pour suivre la rapidité actuelle de l'innovation, en particulier dans les domaines nécessitant un traitement important des données, les organisations ont besoin d'un stockage extensible pouvant servir de fondation solide pour leurs charges de travail d'informatique de haute performance », déclare Ronen Schwartz, premier vice-président et directeur général, Stockage dans le cloud chez NetApp. « La priorité que nous accordons à ces nouvelles capacités met l'accent sur l'augmentation de la performance et de l'extensibilité de ces charges de travail innovantes tout en maintenant les fortes capacités de gestion des données dans les domaines tels que le cycle de vie, la sauvegarde, la récupération et le mouvement des données qui activent Amazon FSx for NetApp ONTAP. Grâce à ces nouvelles capacités, un plus grand nombre de clients peuvent tirer parti de notre gestion des données et de capacités de sécurité à la pointe du marché alors qu'ils se tournent vers le cloud pour ajuster la taille de leurs opérations ou s'adapter rapidement au gré des évolutions du marché. »

« Les clients exécutent et ajustent de plus en plus des charges de travail à calcul intensif dans AWS, en mettant à contribution la gamme importante de services d'analyse, d'IA et d'AM d'AWS et une infrastructure virtuellement illimitée pour obtenir des informations et accélérer l'innovation », ajoute Edward Naim, directeur général, stockage de fichiers chez AWS. « Avec les systèmes de fichiers scale-out FSx for ONTAP, les clients peuvent désormais apporter et exécuter leurs charges de travail les plus intenses en calcul dans AWS, sans avoir à modifier la gestion de leurs données. »

« Suivre le rythme rapide des innovations dans le cloud nécessite des solutions agiles, performantes et sécurisées » estime David Miller, directeur en chef et associé, architecture informatique chez Arm. « Lors du test de la nouvelle version Amazon FSx for NetApp ONTAP, nous avons réussi à tirer parti des avantages du cloud pour activer un nouvel ensemble de capacités de stockage scale-out ainsi qu'une meilleure performance pour nos charges de travail HPC internes. »

Les dernières capacités engendrent de nouvelles possibilités d'utilisation pour les partenaires de NetApp et d'AWS afin d'aider les clients à profiter pleinement d'Amazon FSx for NetApp ONTAP et accélérer la migration des charges de travail vers AWS ou déployer de nouvelles applications intensives en calcul et données dans AWS pour plus d'efficacité et d'agilité commerciale.

« Les organisations actuelles veulent de l'agilité et de l'innovation pour fournir des expériences numériques intégrées, tout le temps et partout » explique Juan Orlandini, directeur technique, Amérique du Nord chez Insight Enterprises. « Un facteur décisif très courant pour la transformation est le volume énorme de données et la vitesse à laquelle elles doivent être traitées. Les améliorations de performance et d'extensibilité d'Amazon FSx for NetApp ONTAP vont permettre à nos clients dans des industries de pointe, comme l'énergie, les soins de santé, le commerce de détail et le transport, d'optimiser leur IA générative, leurs simulations de conception de puce, le calcul statistique, le computing en périphérie et les charges de travail d'informatique haute performance. »

Les capacités scale-out d'Amazon FSx for NetApp ONTAP sont désormais disponibles dans les régions AWS suivantes : Est des États-Unis (Ohio, Virginie du Nord), ouest des États-Unis (Oregon), Europe (Irlande) et Asie-Pacifique (Sydney).

