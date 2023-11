Amsterdam accueille la communauté européenne de la conformité et de l'éthique





MINNEAPOLIS, 29 novembre 2023 /PRNewswire/ -- La Society of Corporate Compliance and Ethics® (SCCE®) annonce son retour à Amsterdam à l'occasion du 12e Institut européen annuel de conformité et d'éthique (ECEI). L'édition de 2024 se tiendra à l'hôtel Okura Amsterdam, du 18 au 20 mars 2024. Le programme complet est disponible sur corporatecompliance.org/2024ECEI.

L'ECEI a été créé pour soutenir les praticiens chargés de mettre en oeuvre et de maintenir des programmes européens de conformité et d'éthique. Plus de 250 professionnels de la conformité sont attendus pour bénéficier du point de vue des leaders de l'industrie, d'un réseau de pairs et de rencontres avec les fournisseurs de solutions. L'ordre du jour de la conférence comprend près de 40 sessions éducatives animées par une liste d'éminents conférenciers européens ainsi que par des experts en matière de défis, de solutions et de stratégies reflétés dans le paysage actuel de la conformité et de l'éthique en Europe.

Parmi les thèmes abordés lors des sessions :

Les fusions et acquisitions

La lutte contre la corruption

Bâtir une culture de conformité et d'éthique

Les conflits d'intérêts

Les risques liés aux tiers et la vérification diligente

Les multinationales

La directive européenne sur les lanceurs d'alertes

Les facteurs ESG

Les outils d'IA

Les risques liés à la chaîne d'approvisionnement

La confidentialité des données

Outre les sujets traditionnels relatifs à la conformité et à l'éthique des entreprises, l'ECEI proposera également des sessions concernant la conformité des soins de santé. Les offres de soins de santé fourniront des informations précieuses aux professionnels qui ont besoin de conseils sur l'établissement, le maintien et l'atténuation des risques pour les programmes de conformité, en particulier dans les établissements de soins de santé.

Pour en savoir plus sur l'ECEI de cette année, rendez-vous sur le site www.corporatecompliance.org/2024ECEI

À propos de la SCCE

La Society of Corporate Compliance and Ethics® (SCCE) soutient les professionnels de la conformité et de l'éthique de l'ensemble du secteur dans le cadre de la mission globale de la SCCE et de la HCCA, une association qui compte plus de 19 000 membres dans plus de 100 pays. Depuis 2004, la SCCE défend les pratiques éthiques et les normes de conformité afin de promouvoir le succès durable et l'intégrité des organisations dans le monde entier, en proposant plus de 60 conférences éducatives par an, des webinaires, des publications, des ressources de formation, des possibilités de certification, et des réseaux pour l'avancement professionnel et l'élaboration de programmes. Rendez-vous sur le site Internet de la SCCE à l'adresse www.corporatecompliance.org ou appelez le 888.277.4977.

