King Street et Kronos Homes concluent la vente de Palmares Ocean Living & Golf





LONDRES, 29 novembre 2023 /PRNewswire/ -- King Street Capital Management (« King Street »), une société d'investissement alternatif de renommée mondiale, et Kronos Homes, un investisseur et promoteur immobilier espagnol, ont officiellement conclu aujourd'hui la vente de Palmares Ocean Living & Golf (« Palmares » ou « le complexe ») à des fonds gérés par Arrow Global.

La vente intervient après six années d'investissements et de développement de Palmares par King Street et Kronos Homes, depuis l'acquisition du complexe par le biais d'une coentreprise en 2017. Ce parcours inclut l'élaboration d'un plan directeur pour le complexe en 2019 et l'ajout d'un nouveau clubhouse primé par le National Real Estate Award. Conçu par RCR Arquitectes, lauréat du prix Pritzker, le clubhouse abrite le restaurant Al Sud, étoilé au guide Michelin.

« Nous sommes ravis d'annoncer la vente réussie de Palmares », a déclaré Paul Brennan, co-responsable de l'immobilier chez King Street. « Cette étape représente l'aboutissement d'années de travail acharné et de dévouement de la part de notre équipe, et nous sommes convaincus qu'Arrow Global s'appuiera sur le riche héritage du complexe pour l'amener à des sommets encore plus élevés. »

Sous la direction de Kronos Homes, le développement de Palmares a connu une croissance rapide, avec la réalisation de plus de 80 appartements. La première phase des Signature Apartments et des Signature Villa, conçue par RCR Arquitectes, a été vendue avant la date prévue, et la deuxième phase, actuellement en cours de construction, a déjà vendu la majorité de ses unités. De plus, 60 % des terrains réservés aux luxueuses villas de Palmares ont été vendus.

« Kronos Homes a positionné Palmares parmi les complexes de luxe les plus emblématiques de l'Algarve, tout en établissant une nouvelle référence en matière d'architecture avant-gardiste », a déclaré Saïd Hejal, fondateur et PDG de Kronos Real Estate Group. « Nous sommes extrêmement fiers de transmettre ce projet unique à un nouvel investisseur, qui poursuivra le prochain chapitre de l'histoire de Palmares. »

Implantés dans la municipalité de Lagos au Portugal, les 200 hectares de Palmares Ocean Living & Golf bénéficient d'une réputation exceptionnelle, offrant une vue sur l'estuaire d'Alvor. Ce site comprend désormais un parcours de golf de 27 trous, quatre kilomètres d'accès à la plage jusqu'à Lagos, un hôtel de charme et une sélection de résidences exceptionnelles.

Rui Meneses Ferreira, partenaire et directeur général de Kronos Homes, a souligné : « Nous exprimons notre gratitude à toutes les parties impliquées, dont le dévouement a conduit à ces résultats remarquables à Palmares. Il est incroyable de savoir que Palmares continuera son expansion alors que l'équipe de Kronos Homes se concentre sur le développement de la phase 2.0 de notre entreprise et sur la valorisation de nos autres actifs au Portugal. »

Pour Kronos Homes, l'engagement envers l'Algarve ne prend pas fin, bien au contraire. Depuis le début de l'année 2023, l'entreprise gère un vaste portefeuille d'actifs, comprenant le Vale do Lobo Golf & Beach Resort . Actuellement, le groupe investit 500 millions d'euros dans une expansion majeure de Vale do Lobo, avec des projets pour la construction de 460 nouvelles résidences.

À propos de Kronos Homes

Kronos Homes, la branche immobilière du groupe Kronos Real Estate, se consacre au développement de projets résidentiels avec un engagement clair pour l'architecture et le design. Fondée en 2015, notre mission est de dominer le marché espagnol en proposant des projets de haute qualité où l'architecture agit comme un catalyseur de transformation, stimulant et enrichissant la société. Nous faisons appel à des architectes renommés tout en découvrant de nouveaux talents innovants, incarnant ainsi l'esprit #puredesign de Kronos Homes. La durabilité et l'intégration sont des piliers essentiels dans tous nos projets.

Nos valeurs fondamentales, telles que la responsabilité, la rigueur et la vocation de service, guident notre entreprise à chaque étape du projet, visant à satisfaire pleinement le client et à surpasser ses attentes.

Kronos Homes a été récompensée par le National Real Estate Award en 2021 dans la catégorie Tourisme pour le Clubhouse de Palmares Ocean & Living Golf. En 2020, elle a remporté le European Property Award du meilleur projet résidentiel de grande hauteur pour Ikon, et en 2019, celui du meilleur projet résidentiel pour The Edge. Nous avons également été honorés par les Outstanding Property Awards London pour la meilleure conception architecturale de notre projet résidentiel Nature, ainsi qu'une mention honorable en 2020 pour The Edge en tant que meilleur projet immobilier. En reconnaissance de notre engagement envers une architecture avant-gardiste, nous avons également reçu le 11e Porcelanosa Architecture and Interior Design Award.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur : www.kronoshomes.com

À propos de King Street Capital Management

King Street Real Estate, la division d'investissement immobilier de King Street Capital Management, se spécialise dans les investissements en actions et en dettes sur des marchés désorganisés et dans des situations complexes. Depuis ses débuts, King Street a concrétisé des transactions totalisant 15 milliards de dollars dans le domaine des titres immobiliers et des investissements liés à l'immobilier.

Fondée en 1995, King Street est une entreprise internationale d'investissement alternatif qui gère un portefeuille de plus de 24 milliards de dollars d'actifs tant sur les marchés publics que privés. La société allie la recherche fondamentale et rigoureuse au trading tactique et aux capacités de sourcing différenciées pour identifier les opportunités d'investissement complexes et incomprises dans les classes d'actifs, en amont et en aval de la structure du capital. Pour obtenir plus d'informations, rendez-vous sur www.kingstreet.com .

