Solar Solutions Düsseldorf 2023 : Hiconics apporte des solutions d'alimentation électrique résidentielle responsables pour les utilisateurs hors réseau et en panne





DÜSSELDORF, Allemagne, 29 novembre 2023 /PRNewswire/ -- Hiconics Eco-Energy Drive Technology (« Hiconics », SHE300048), une filiale spécialisée dans les énergies vertes au sein de Midea Industrial Technology, s'apprête à faire une percée significative lors du Solar Solutions Düsseldorf 2023, qui aura lieu les 29 et 30 novembre. La société dévoilera ses dernières solutions de stockage d'énergie résidentielle issues des séries renommées MINERY et WISDOM, marquant ainsi sa deuxième participation à ce salon en Allemagne.

Les séries MINERGY et WISDOM englobent une vaste gamme de solutions de stockage d'énergie pour les foyers, allant de batteries monophasées et triphasées à des batteries tout-en-un intégrées, ainsi que des systèmes de stockage d'énergie fractionnés, fournissant ainsi une alimentation électrique fiable et continue aux utilisateurs hors réseau et à ceux affectés par des coupures de courant. De plus, elles intègrent des stratégies intelligentes en matière d'énergie verte pour les utilisateurs de systèmes photovoltaïques.

« Hiconics s'engage à devenir un leader dans le domaine des produits et solutions de stockage d'énergie résidentiels, en mettant l'accent sur l'amélioration de la sécurité, de la commodité et de l'intelligence des produits », a déclaré Dennis Lee, directeur général de Hiconics Overseas Sales Company.

La série WISDOM offre une capacité de batterie de 13,8 à 69 kWh, avec une prise en charge d'un déséquilibre triphasé de 100 % et d'un déséquilibre monophasé maximal de 30 %. Cette gamme de produits est soigneusement conçue avec plusieurs caractéristiques de fiabilité, garantissant un fonctionnement fiable de la batterie, de la charge et de l'ensemble du système de stockage domestique :

La précision de collecte du courant de charge et de décharge de l'interface de la batterie peut atteindre 3 %, assurant ainsi une compatibilité optimale avec le système de batterie.

Les harmoniques de tension et de courant sont maintenues à moins de 3 %, répondant aux exigences des charges domestiques et renforçant la sécurité des charges.

Le système de gestion des batteries utilise des puces de qualité automobile et une architecture électrique qui renforce la sécurité et la fiabilité globale du système.

De plus, le produit WISDOM est conforme aux normes de sécurité fonctionnelle de niveau ASIL B, offrant une précision de détection de l'isolation pouvant atteindre 2 % pour garantir la protection de la sécurité personnelle. Il intègre également un dispositif d'extinction automatique d'incendie par aérosol, augmentant ainsi le niveau de sécurité.

Hiconics révolutionne le marché des solutions résidentielles de stockage d'énergie en proposant plus qu'une simple « réserve d'énergie ». La société propose un soutien complet à la gestion des ressources énergétiques pour répondre à la demande croissante des consommateurs en quête de confort et d'un mode de vie respectueux de l'environnement. Les produits de la série WISDOM intègrent une application de gestion de l'énergie alimentée par des algorithmes d'intelligence artificielle, permettant une gestion dynamique de la répartition de l'énergie. En prenant en compte divers paramètres tels que l'environnement, la charge et l'alimentation électrique, cette application peut ajuster en temps réel les stratégies énergétiques. Elle personnalise les stratégies énergétiques domestiques pour chaque utilisateur, depuis la planification initiale, la mise en oeuvre et le recueil de commentaires, jusqu'à l'ajustement intelligent, en alignement avec les objectifs énergétiques spécifiques de chaque utilisateur.

L'application intègre une fonction de surveillance énergétique permettant de visualiser les flux d'énergie en temps réel et de télécharger des historiques. La gestion énergétique est personnalisable en définissant les tarifs locaux de l'électricité, les périodes de pointe de charge, ainsi que les ratios d'autoproduction et d'autoconsommation, offrant un soutien essentiel pour la mise en oeuvre des stratégies énergétiques des utilisateurs résidentiels. En outre, la plateforme IFTTT (If This Then That) permet d'intégrer les systèmes énergétiques et les appareils électroménagers, transcendant ainsi les limites de marque et créant un écosystème énergétique diversifié.

La série WISDOM simplifie la gestion des appareils dès la phase d'installation. Des autorisations spécifiques peuvent être définies en fonction du rôle, que ce soit pour un administrateur d'entreprise ou un installateur. L'application Smart Home de Midea facilite la configuration rapide des appareils à installer et le débogage des paramètres. Avec une convivialité accrue et la prise en charge de sept langues, dont l'anglais et l'allemand, la série offre une configuration aisée, une surveillance des défauts des appareils et des alertes au sein de l'application.

Fondée en 2003 et cotée en bourse en 2010, Hiconics a rejoint le groupe Midea en 2020. En tant qu'acteur clé des initiatives du groupe Midea dans le domaine de l'énergie verte, l'entreprise possède un portefeuille exhaustif englobant le stockage d'énergie résidentiel, les variateurs de vitesse, et les centrales photovoltaïques distribuées.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2286903/image_5029733_25801120.jpg

29 novembre 2023 à 08:14

Communiqué envoyé leet diffusé par :