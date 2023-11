Bell Canada et ServiceNow transforment l'expérience des services de télécommunications pour les entreprises canadiennes





Bell intègrera des technologies de pointe de la plateforme ServiceNow spécifiques aux besoins de l'industrie des télécommunications, et tirera parti de la vaste expertise de FX Innovation pour offrir une valeur ajoutée et un service exceptionnel.

MONTRÉAL et SANTA CLARA, Calif., le 29 nov. 2023 /CNW/ - Bell Canada, la plus grande entreprise de communications au Canada et ServiceNow (NYSE: NOW), un leader mondial des solutions de flux de travail numérique qui rend le monde meilleur pour tous, sont fières d'annoncer une collaboration stratégique qui vise à transformer l'expérience des services de télécommunications pour les entreprises canadiennes. Grâce à des capacités inégalées sur le marché canadien, Bell intègrera les technologies de pointe de la plateforme ServiceNow spécifiques au secteur des télécommunications, et profitera de la vaste expertise sectorielle de FX Innovation pour proposer aux clients d'affaires de Bell une plus-value et un service de qualité exceptionnelle.

Donner le pouvoir d'agir aux clients d'affaires de Bell

L'investissement de Bell dans les solutions ServiceNow souligne son engagement envers ses clients d'affaires et établit une nouvelle référence en matière d'excellence dans le secteur des télécommunications. Afin de répondre à la demande des clients pour la simplification, la plateforme proposera aux clients d'affaires de Bell un approvisionnement de services simplifié, une efficacité opérationnelle améliorée et une expérience utilisateur plus intuitive.

Pour la première fois au Canada, l'application Service Bridge de ServiceNow permettra à Bell et aux clients de Bell utilisant ServiceNow de mieux se connecter, en facilitant les processus et les interactions tout au long du cycle de vie de la clientèle, et en offrant aux clients les avantages suivants :

Des solutions de télécommunications sur mesure qui s'alignent sur les besoins uniques des entreprises, permettant une offre de services plus efficace et plus efficiente. Ce qui prenait autrefois des jours ou des semaines à réaliser sera livré en quelques heures ou quelques jours seulement. De puissantes capacités d'automatisation permettront à Bell d'offrir des services plus rapides et plus fiables, améliorant ainsi la satisfaction de la clientèle. Des perspectives fondées sur l'intelligence artificielle seront utilisées pour développer des solutions novatrices qui visent à améliorer le service à la clientèle et la maintenance préventive, garantissant une approche proactive qui répond aux besoins des clients et une plus grande visibilité sur l'état des commandes et de la résolution des problèmes.

Grâce aux capacités offertes par Service Bridge, Bell rencontrera ses clients d'affaires dans le canal de leur choix et offrira des expériences fluides tout en favorisant l'automatisation et le service à la clientèle proactif.

Citations

« Cette collaboration avec ServiceNow est la pierre angulaire de la transformation de Bell, qui est de passer d'une société de télécoms traditionnelle à un leader des services technologiques et des médias numériques. Nous investissons massivement dans l'amélioration de l'expérience client pour nos clients d'affaires. Cette initiative rendra l'expérience de bout en bout plus facile et plus efficace, de la commande à l'approvisionnement, en passant par l'assurance du service, et répondra aux besoins uniques de chaque client. »

- John Watson, président de groupe, marchés affaires, expérience client et intelligence artificielle, Bell Canada

« La longue expérience de FX Innovation avec les solutions avancées de ServiceNow jouera un rôle déterminant dans la réalisation de la transformation de Bell, en veillant non seulement à satisfaire, mais aussi à dépasser les exigences en constante évolution de nos clients pour réussir dans l'économie numérique. »

- Guillaume Bazinet, chef de la direction, FX Innovation

« ServiceNow s'engage à fournir une innovation continue aux clients des services de télécommunications, en contribuant à créer de meilleures expériences tout en améliorant la rentabilité et l'efficacité opérationnelle. Cette collaboration marque le début d'une nouvelle ère dans le domaine des télécommunications et permettra à Bell Canada de demeurer à l'avant-garde du secteur des télécommunications, prête à s'adapter à l'évolution du marché et à répondre aux besoins des clients. »

- Rohit Batra, directeur général, télécommunications, médias et technologies, ServiceNow

En plus d'intégrer ServiceNow à l'écosystème de services de Bell, Bell est également membre du Conseil consultatif sur les produits de télécommunications de ServiceNow. Alors que ServiceNow s'engage à développer des solutions pour répondre aux besoins de Bell et des clients de Bell, Bell aidera ServiceNow à faire évoluer sa gamme de produits et de solutions de télécommunications pour l'avenir.

À propos de Bell

Bell est la plus grande entreprise de communications du Canada.1 Elle fournit un ensemble évolué de services sans fil, de télévision, Internet, médias et de communications d'affaires large bande partout au pays. Fondée à Montréal en 1880, Bell est la propriété exclusive de BCE Inc. Pour en savoir plus, nous vous invitons à visiter Bell.ca ou BCE.ca.

Dans le cadre de Mieux pour tous, nous investissons dans un meilleur aujourd'hui et un avenir meilleur en appuyant la prospérité sociale et économique de nos collectivités. Parmi nos initiatives, Bell Cause pour la cause fait la promotion de la santé mentale au Canada par des campagnes nationales de sensibilisation et de lutte contre la stigmatisation, comme la Journée Bell Cause pour la cause, et par le versement de dons importants pour les soins et l'accès communautaires, la recherche et les initiatives de leadership en milieu de travail à l'échelle du pays. Pour en savoir plus, veuillez visiter Bell.ca/Cause.

1 En fonction du total des revenus et du total combiné de connexions clients.

À propos de FX Innovation :

FX Innovation est un fournisseur de premier plan de services multinuagiques et de gestion des services d'entreprise. L'entreprise s'efforce continuellement d'obtenir les certifications les plus avancées et d'établir des partenariats solides avec Microsoft Azure, AWS, Google Cloud et ServiceNow. Fondée en 2002, FX Innovation investit dans le personnel, la technologie et le développement durable afin de réduire les risques pour les clients et d'accroître la capacité des technologies de l'information à assurer la transformation numérique de l'entreprise. FX Innovation a été acquise par Bell le 1er juin 2023 et continue à exercer ses activités en toute indépendance sous l'égide de Bell.

À propos de ServiceNow :

ServiceNow rend le monde meilleur pour tous. Notre plateforme et nos solutions en nuage aident à numériser et à unifier les organisations afin qu'elles puissent trouver des façons plus intelligentes, plus rapides et plus efficaces de faire des flux de travail. Ainsi, les employés et les clients peuvent être plus connectés, plus novateurs et plus agiles. Et nous pouvons tous créer l'avenir que nous imaginons. Le monde fonctionne avec ServiceNowMC. Pour en savoir plus, visitez le site www.servicenow.com.

ServiceNow, Inc., 2023 Tous droits réservés. ServiceNow, le logo ServiceNow, Now et d'autres marques de ServiceNow sont des marques de commerce ou des marques déposées de ServiceNow, Inc. aux États-Unis ou dans d'autres pays. D'autres noms d'entreprise, noms de produits et logos peuvent être des marques de commerce des entreprises respectives auxquelles ils sont associés.

