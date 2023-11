Mosaic Minerals complète les forages sur Gaboury et annonce un financement de 500,000$





MONTRÉAL, 29 nov. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mosaic Minerals Corporation (CSE: MOC) ("Mosaic" ou "La Société ») annonce avoir complété huit sondages pour un total de 2,475 mètres sur son projet de nickel Gaboury situé au Témiscamingue québécois.



Trois sondages ont été réalisés sur l'indice Pike Ouest tandis que 3 autres sondages étaient implantés sur l'indice Pike Est et un autre sondage dans la partie Pike Centre tandis qu'un dernier sondage était réalisé pour tester une anomalie magnétique localisée au nord de la zone Pike Ouest. La majorité de ces sondages ont intersecté les zones minéralisées recherchées sur des largeurs variant de 40 mètres à plus de 150 mètres.

Composés de trois indices de nickel, la zone Pike a été suivi par forages sur plus de 4,5 kilomètres jusqu'à présent. En plus de la présence de minéraux stratégiques tel que le cuivre, le nickel et le cobalt, on retrouve également plusieurs indices aurifères sur le projet Gaboury.





« Nous sommes heureux d'avoir complété ce programme sur Gaboury en continuité avec le programme réalisé au début 2023. La majorité des forages ont rencontré la minéralisation recherchée par la société sauf le forage GA-23-19 lequel était localisé en extension est du projet. Ce programme aidera à mieux définir le potentiel nickélifère de l'indice Pike. Gaboury est un atout important dans le portefeuille de propriétés de la société composé entre autres d'une douzaine de projets de lithium couvrant une superficie de plus de 80,000 hectares principalement localisés en Jamésie et en Abitibi » de dire M. Jonathan Hamel, Président et Chef de la direction de Mosaic.

Les résultats d'analyses devraient être disponibles au cours des prochains mois.

Financement

La Société annonce également un financement accréditif se qualifiant pour les minéraux critiques (Québec) jusqu'à la hauteur de 500,000$. La Société prévoit émettre jusqu'à 6,250,000 unités accréditives à 0.08$. L'unité comprend une action accréditive de la société ainsi qu'un demi bon de souscription à 0.12$ valide pour 18 mois suivant la date de clôture du financement. Les fonds seront principalement utilisés afin de poursuivre l'exploration sur ses principaux projets de lithium, notamment le projet Amanda. Tous les titres émis dans le cadre du financement seront soumis à une période de détention de quatre (4) mois suivant la date de clôture. L'offre est assujettie à l'approbation des Autorités compétentes.

Ce communiqué de presse a été lu et approuvé par Gilles Laverdière, P.Geo., géologue qualifié selon la norme canadienne 43-101.

À propos de Mosaic Minerals Corporation

Mosaic Minerals Corp. est une société canadienne d'exploration minière cotée à la Canadian Securities Exchange (CSE: MOC) se concentrant sur l'exploration de minéraux critiques tels que le nickel et le lithium sur le territoire de la province de Québec.

Ce communiqué contient certaines « informations prospectives » en vertu des lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables concernant l'arrangement. Les informations prospectives reflètent les attentes ou convictions internes actuelles de la Société et sont basées sur les informations actuellement disponibles pour la Société. Dans certains cas, les informations prospectives peuvent être identifiées par des termes tels que « peut », « sera », « devrait », « s'attendre à », « avoir l'intention de », « planifier », « anticiper », « croire », « estimer », « projets », « potentiel », « prévu », « prévision », « budget » ou le négatif de ces termes ou toute autre terminologie comparable. Les hypothèses sur lesquelles ces informations prospectives sont fondées comprennent, entre autres, que les conditions de clôture de l'arrangement seront remplies et que l'arrangement sera réalisé selon les modalités énoncées dans l'accord définitif. Bon nombre de ces hypothèses sont fondées sur des facteurs et des événements qui ne sont pas sous le contrôle de la Société, et rien ne garantit qu'elles s'avéreront exactes ou exactes. Les facteurs de risque qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux prévus dans les présentes comprennent, sans s'y limiter : le fait que les autres conditions de l'arrangement ne seront pas remplies; que les perspectives et opportunités commerciales de la Société ne se dérouleront pas comme prévu ; les variations des prix mondiaux de l'or ou de certaines autres matières premières (comme le diesel, l'aluminium et l'électricité) ; les variations des taux de change du dollar américain et d'autres devises, des taux d'intérêt ou des taux de location d'or ; les risques découlant de la détention d'instruments dérivés ; le niveau des liquidités et des ressources en capital ; accès aux marchés des capitaux, au financement et aux taux d'intérêt; les régimes fiscaux miniers ; capacité d'intégrer avec succès les actifs acquis ; les développements législatifs, politiques ou économiques dans les juridictions dans lesquelles la Société exerce ses activités ; difficultés d'exploitation ou techniques liées aux activités d'extraction ou de développement ; lois et règlements régissant la protection de l'environnement; relations avec les employés; disponibilité et augmentation des coûts associés aux intrants miniers et à la main-d'oeuvre; la nature spéculative de l'exploration et du développement; les contestations sur le titre de propriété, en particulier le titre de propriété non bâtie ; et les risques inhérents aux activités d'exploration, de mise en valeur et d'exploitation minière. Les risques et les inconnues inhérents à tous les projets comprennent l'inexactitude des réserves et des ressources estimées, les récupérations métallurgiques, les coûts d'investissement et d'exploitation de ces projets, et les prix futurs des minéraux concernés. La Bourse des valeurs canadiennes n'accepte aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude de ce communiqué.

NE PAS DIFFUSER AUX ÉTATS-UNIS OU À DES SERVICES DE FIL DE PRESSE AMÉRICAINS ET NE CONSTITUE PAS UNE OFFRE DES TITRES DÉCRITS DANS LES PRÉSENTES.

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible au :

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/9b691412-942b-4d03-86cb-7728b5af08b4

29 novembre 2023 à 07:50

Communiqué envoyé leet diffusé par :