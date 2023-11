Imaflex annonce des résultats pour le troisième trimestre de 2023 et fournit une mise à jour de ses activités





Points saillants du troisième trimestre de 2023

Produits des activités ordinaires de 22,9 millions de dollars, contre 26,7 millions de dollars au troisième trimestre de 2022

Résultat net de 0,2 million de dollars, contre 3,1 millions de dollars au cours de l'exercice précédent

Trésorerie disponible pour les activités opérationnelles totalisant 12,0 millions de dollars à la clôture du trimestre, notamment un solde de trésorerie de 2,0 millions de dollars ainsi qu'un montant de 10,0 millions de dollars aux termes de la facilité de crédit renouvelable de 12,0 millions de dollars d'Imaflex

Équipe de la haute direction renforcée avec l'arrivée du nouveau responsable des finances

MONTRÉAL, le 29 nov. 2023 /CNW/ - Imaflex Inc. (« Imaflex » ou la « Société ») (TSXV : IFX), annonce des résultats financiers consolidés pour le troisième trimestre (T3) clos le 30 septembre 2023 et fournit une mise à jour de ses activités. Tous les montants sont en dollars canadiens.

« En raison d'une conjoncture économique difficile et d'un marché concurrentiel, nos bases fondamentales s'améliorent plus lentement que ce que nous avions initialement prévu, comme en témoignent les résultats d'Imaflex pour le troisième trimestre », a déclaré M. Joe Abbandonato, président et chef de la direction d'Imaflex. « Malgré ces défis, nous continuons d'investir dans l'avenir, et nous sommes enthousiastes en ce qui concerne nos possibilités de croissance. Compte tenu de notre situation financière robuste et de notre gamme de produits de qualité, nous sommes persuadés de pouvoir éviter les écueils d'une dynamique des marchés en évolution et d'offrir une croissance durable. »

Faits saillants financiers consolidés (non audités)



Trois mois clos les 30 septembre Neuf mois clos les 30 septembre En milliers de dollars canadiens, sauf les données par action

(ou à moins d'indication contraire) 2023 2022 Variation 2023 2022 Variation Produits des activités ordinaires 22 858 26 569 (14,0) % 70 588 89 756 (21,4) % Marge brute d'exploitation 2 238 4 349 (48,5) % 8 846 14 717 (39,9) % Charges de vente et administratives 2 223 1 947 14,2 % 6 578 5 979 10,0 % Autres gains et pertes (376) (1 369) (72,5) % 15 (1 720) (100,9) % Résultat net 155 3 123 (95,0) % 1 516 8 625 (82,4) % Résultat par action de base 0,00 0,06 (100,0) % 0,03 0,17 (82,4) % Résultat par action dilué 0,00 0,06 (100,0) % 0,03 0,17 (82,4) % Marge brute 9,8 % 16,4 % (6,6) pp 12,5 % 16,4 % (3,9) pp Charges de vente et administratives

(en % des produits des activités ordinaires) 9,7 % 7,3 % 2,4 pp 9,3 % 6,7 % 2,6 pp RAIIA1 (excluant les opérations de change) 1 126 3 454 (67,4) % 5 497 11 761 (53,3) % RAIIA 1 463 4 823 (69,7) % 5 358 13 481 (60,3) % Marge du RAIIA 6,4 % 18,2 % (11,8) pp 7,6 % 15,0 % (7,4) pp

_____________________________________________ 1 Se reporter à la rubrique intitulée « Mise en garde concernant les mesures financières non conformes aux IFRS » ci-après. RAIIA : Résultat avant intérêts, impôts et amortissement

Survol financier : trimestre clos le 30 septembre

Produits des activités ordinaires

Les produits des activités ordinaires se sont élevés à 22,9 millions de dollars pour le trimestre considéré, en baisse de 14,0 % par rapport à 26,7 millions de dollars en 2022. Pour la période depuis le début de l'exercice, les produits des activités ordinaires se chiffrent à 70,6 millions de dollars, soit une baisse de 21,4 % par rapport à la période correspondante de l'exercice précédent. La baisse pour le trimestre et pour les neuf premiers mois de 2023 était principalement attribuable à la diminution des volumes et à la réduction des prix de vente, découlant principalement d'un contexte de fixation des prix concurrentiel. Cette baisse a été compensée en partie par une fluctuation favorable des taux de change d'un exercice à l'autre.

Marge brute d'exploitation

La marge brute d'exploitation s'est chiffrée à 2,2 millions de dollars (9,8 % des ventes), comparativement à 4,3 millions de dollars (16,4 % des ventes) pour le troisième trimestre de 2022. Pour la période depuis le début de l'exercice de 2023, la marge brute d'exploitation s'est chiffrée à 8,8 millions de dollars (12,5 % des ventes), comparativement à 14,7 millions de dollars (16,4 % des ventes) au cours de la même période de l'exercice précédent.

La marge brute d'exploitation pour le trimestre considéré et depuis le début de l'exercice a subi les répercussions de la réduction des prix de vente, des coûts de main-d'oeuvre et de formation plus élevés liés à l'achat d'équipement neuf et à l'embauche d'employés. En raison de écarts temporaires d'un exercice à l'autre, la Société a également engagé des frais de réparation et d'entretien supplémentaires au cours du trimestre considéré, alors que ceux-ci étaient essentiellement conformes à ceux qui étaient enregistrés depuis le début de l'exercice.

Charges d'exploitation

Les charges de vente et administratives se sont chiffrées à 2,2 millions de dollars (9,7 % des ventes) pour le trimestre, en hausse de 14,2 % par rapport à 1,9 million de dollars (7,3 % des ventes) en 2022. Pour la période depuis le début de l'exercice de 2023, les charges de vente et administratives se sont chiffrées à 6,6 millions de dollars (9,3 % des ventes) en hausse de 10 % par rapport à 6,0 millions de dollars (6,7 % des ventes) en 2022. L'augmentation d'un exercice à l'autre pour le trimestre et les neuf premiers mois de 2023 est largement attribuable à l'embauche de nouveau personnel, à la hausse de salaires afin que nous demeurions concurrentiels sur le marché et à une hausse des charges liées à la rémunération sous forme d'actions hors trésorerie (Seulement pour les 9 premiers mois de 2023, sans impact sur le T3). En 2023, la diminution des ventes a également eu une incidence sur les charges de vente exprimées en pourcentage des ventes.

Imaflex a inscrit d'autres gains de 0,4 million de dollars pour le trimestre considéré, comparativement à un gain de 1,4 million de dollars pour le trimestre correspondant de l'exercice précédent, donnant lieu à un écart défavorable de 1,0 million de dollars d'un exercice à l'autre. Le trimestre considéré comprend un produit d'intérêts de 38 000 $ (néant en 2022), de même que des gains de change de 0,3 million de dollars (gain de 1,4 million de dollars en 2023).

Pour la période depuis le début de l'exercice de 2023, la Société a inscrit d'autres pertes de 15 000 $ comparativement à un gain de 1,7 million de dollars en 2022, donnant lieu à un écart défavorable de 1,7 million de dollars d'un exercice à l'autre. Les neuf premiers mois de 2023 comprennent un produit d'intérêts de 0,1 million de dollars (néant en 2022) et des pertes de change de 0,1 million de dollars (gain de 1,7 million de dollars en 2022).

La majorité des gains et pertes de change de la Société ont un effet sur les éléments hors trésorerie et sont largement liés à des soldes intersociétés dont la Société peut contrôler le moment de règlement.

Résultat net et RAIIA

La Société a généré un résultat net de 0,2 million de dollars pour le trimestre considéré, en baisse de 3,1 millions de dollars par rapport au troisième trimestre de 2022. Cette diminution d'un exercice à l'autre découle de la baisse de la marge brute d'exploitation en 2023, des fluctuations des taux de change et de la hausse des charges de vente et administratives.

Pour la période depuis le début de l'exercice, le résultat net s'est chiffré à 1,5 million de dollars, en baisse par rapport à 8,6 millions de dollars au cours de la même période en 2022. Cette baisse par rapport à l'exercice précédent est attribuable aux mêmes facteurs que ceux qui ont été précisés pour le trimestre.

Le RAIIA s'est établi à 1,5 million de dollars (6,4 % des ventes) pour le trimestre considéré, en baisse comparativement à 4,8 millions de dollars (18,2 % des ventes) en 2022. À taux de change constant, le RAIIA s'est établi à 1,1 million de dollars (4,9 % des ventes) pour le trimestre considéré, en baisse comparativement à 3,5 millions de dollars (13,0 % des ventes) en 2022. Pour les neuf premiers mois de 2023, le RAIIA s'est chiffré à 5,4 millions de dollars (7,6 % des ventes), comparativement à 13,5 millions de dollars (15,0 % des ventes) au cours de la même période de l'exercice précédent. À taux de change constant, le RAIIA s'est établi à 5,5 millions de dollars (7,8 % des ventes) depuis le début de 2023, comparativement à 11,8 millions de dollars (13,1 % des ventes) en 2022.

Liquidités et ressources en capital

Les flux de trésorerie nets générés par les activités opérationnelles, avant les variations du fonds de roulement et les impôts payés, se sont établis à 1,0 million de dollars pour le trimestre considéré, en baisse par rapport à 3,5 millions de dollars au trimestre correspondant de 2022. La diminution de 2,5 millions de dollars est surtout attribuable à la baisse du résultat net d'un exercice à l'autre, en partie contrebalancée par des fluctuations des taux de change. Compte tenu des variations du fonds de roulement et des impôts payés, au cours du trimestre considéré, les entrées de fonds nettes liées aux activités opérationnelles ont totalisé 0,7 million de dollars, en comparaison à des entrées de fonds de 5,5 millions de dollars au cours de la période correspondante de l'exercice précédent. La diminution de 4,8 millions de dollars par rapport à 2022 est principalement attribuable aux facteurs susmentionnés, ainsi qu'à des variations des créances clients et autres débiteurs ainsi que des dettes fournisseurs et autres créditeurs d'un exercice à l'autre, partiellement compensées par des variations dans les stocks.

Pour la période depuis le début de l'exercice, les flux de trésorerie générés par les activités opérationnelles, compte non tenu des variations du fonds de roulement et les impôts payés, se sont chiffrés à 5,6 millions de dollars, comparativement à 11,9 millions de dollars au cours de la période correspondante de l'exercice précédent. La diminution par rapport à 2022 est principalement attribuable à une baisse du résultat net en 2023 ainsi qu'à des variations des charges d'impôts, contrebalancées en partie par les variations des taux de change. Compte tenu des variations du fonds de roulement et des impôts payés, la Société a inscrit des entrées de fonds nettes liées aux activités opérationnelles de 2,3 millions de dollars, en comparaison à des entrées de 12,5 millions de dollars au cours de la même période de l'exercice précédent. La diminution est attribuable aux facteurs susmentionnés, ainsi qu'à des variations des créances clients et autres débiteurs, des stocks et des charges payées d'avance.

Au 30 septembre 2023, la trésorerie pour ses activités opérationnelles s'est établie à 12,0 millions de dollars, y compris un solde de trésorerie de 2,0 millions de dollars et de 10,0 millions de dollars aux termes de la marge de crédit renouvelable de 12,0 millions de dollars d'Imaflex. Cette solide position a été atteinte malgré des paiements de 2,2 millions de dollars au cours du trimestre considéré aux fins d'importants achats d'équipement annoncés au deuxième trimestre de 2022. Ces investissements permettront à la Société d'accroître sa capacité de production et d'augmenter ses ventes et sa rentabilité.

Perspective de la direction

« Imaflex continue de faire face aux défis que posent la conjoncture économique et l'environnement d'exploitation concurrentiel », a indiqué M. Abbandonato. « Par conséquent, les bases fondamentales prennent plus de temps à s'améliorer que ce que nous avions prévu initialement. Cela dit, la Société continue d'orienter ses efforts vers l'avenir, et nous sommes encouragés par nos progrès. Il est prévu que le reste de l'équipement acheté arrivera au cours des mois à venir, ce qui augmentera notre capacité de répondre à la demande attendue dans l'avenir à mesure que les marchés récupèrent. Pour consolider notre position sur le marché, nous avons agrandi notre équipe de ventes au cours des récents trimestres et nous cherchons activement à combler notre capacité inutilisée, tout en explorant de nouvelles occasions d'affaires. De plus, l'obtention de l'approbation de l'EPA des États-Unis à l'égard du produit ADVASEAL® demeure une priorité et nous avons bon espoir qu'une décision soit prise à ce sujet d'ici la fin du premier trimestre de 2024. Ces initiatives soulignent notre engagement envers l'innovation et l'expansion de nos marchés. Nous demeurons enthousiastes quant à nos occasions de croissance à moyen terme et, vu notre situation financière solide, nous avons confiance en notre capacité à composer avec une dynamique des marchés en évolution et à offrir une croissance rentable. »

Une équipe de la direction renforcée par un nouveau directeur des finances

« Nous sommes heureux d'annoncer la nomination de M. Robert Therrien au sein de notre équipe de direction » a déclaré M. Abbandonato. Comptant plus de 35 ans d'expérience, M. Therrien a une feuille de route éloquente qui montre les postes de haute direction financière dans divers secteurs qu'il a occupés.

Reconnu pour sa démarche axée sur les résultats et son leadership, M. Therrien a un solide parcours dans le domaine de la gestion financière stratégique. Son expérience s'étend aux secteurs de la fabrication, de la distribution, de la vente au détail, des aliments et boissons, et de l'aménagement immobilier, notamment de centres de villégiature, avec des réussites remarquables à son actif.

Détenteur des titres de CPA et de CA et titulaire d'un diplôme en comptabilité de l'Université du Québec à Montréal (UQAM), M. Therrien est reconnu pour son leadership, ses grandes compétences stratégiques et son expertise financière.

« La vaste expérience de Robert ainsi que ses connaissances stratégiques renforcent encore davantage notre entreprise, et il saura jouer un rôle clé dans la poursuite de nos objectifs financiers. »

Mise en garde concernant les mesures financières non conformes aux IFRS

Dans le présent communiqué de presse, la direction de la Société a recours à des mesures non définies selon les IFRS, soit le RAIIA (résultat avant intérêts, impôts et amortissement), le RAIIA excluant les gains et pertes de change.

Même si le RAIIA est une mesure non conforme aux IFRS, la direction, les analystes, les investisseurs et bon nombre d'autres intervenants financiers l'utilisent afin d'évaluer le rendement et la gestion de la Société sur les plans financier et opérationnel. Toutefois, les investisseurs ne doivent pas interpréter le RAIIA comme une mesure de remplacement du bénéfice net déterminé en conformité aux IFRS comme un indicateur de la performance de la Société. Les définitions du RAIIA utilisées par la Société peuvent différer de celles qui sont utilisées par d'autres entreprises, et doivent donc être prises isolément.

À propos d'Imaflex

Fondée en 1994, Imaflex se spécialise dans le développement et la production de solutions novatrices pour les industries de l'emballage souple et agricole. Parallèlement, la Société conçoit et fabrique des pellicules pour l'industrie agricole. Les produits de la Société consistent principalement en des pellicules et des sacs en polyéthylène (plastique), y compris des pellicules métallisées, destinés aux marchés du détail, industriel et agricole. Basée à Montréal, au Québec, Imaflex a des usines au Canada et aux États?Unis. Les actions ordinaires de la Société sont inscrites à la Bourse de croissance TSX sous le symbole IFX. Pour plus d'information, veuillez consulter le site Web à www.imaflex.com .

Mise en garde concernant l'information prospective

Certains renseignements compris dans le présent communiqué constituent des énoncés « prospectifs », au sens des dispositions de la législation en valeurs mobilières du Canada. Les énoncés prospectifs reposent nécessairement sur un certain nombre d'estimations et d'hypothèses qui, bien qu'elles soient considérées comme raisonnables par la direction de la Société, sont intrinsèquement assujetties à des incertitudes, à des risques et à des imprévus considérables sur le plan des affaires, de l'économie et de la concurrence. La Société avertit le lecteur que ces énoncés prospectifs comportent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats financiers, le rendement et les réalisations réels d'Imaflex diffèrent de façon marquée des résultats, du rendement ou des réalisations futurs estimatifs de la Société que ces énoncés prospectifs expriment ou sous?entendent et que les énoncés prospectifs ne garantissent pas les résultats futurs. Ces énoncés reposent également sur certains facteurs et hypothèses. Pour obtenir de plus amples renseignements concernant ces estimations, risques, hypothèses et facteurs, veuillez consulter le plus récent rapport de gestion déposé dans SEDAR à www.sedar.com et dans la section Information investisseurs du site Web de la Société à www.imaflex.com . La Société précise qu'elle n'a aucunement l'obligation de mettre à jour ou de réviser des énoncés prospectifs, que ce soit par suite, notamment, de l'obtention de nouveaux renseignements ou de la survenance d'événements, à moins que la législation ne l'exige expressément. Les lecteurs ne devraient pas se fier indûment aux énoncés prospectifs.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité à l'égard de la pertinence ou de l'exactitude du présent communiqué.

